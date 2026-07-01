КОСОЛАПОВ Николай Алексеевич

Родился 23.04.1942, г. Москва. Окончил факультет внешнеэкономических отношений Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД СССР в 1970, аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР в 1974.

Кандидатская диссертация защищена в ИМЭМО АН СССР в 1976. («Социально-психологические факторы в эволюции политики США во Вьетнаме, 1945—1975»).

Научная деятельность: 1965—1972 — Главное управление по иностранному туризму при СМ СССР, переводчик, референт; 1972—1981 — ИМЭМО АН СССР, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник.; 1981—1985 — журнал «Мировая экономика и международные отношения», зам. главного редактора; 1985—1990 — ЦК КПСС, помощник секретаря ЦК КПСС; 1990—1991 — аппарат Президента СССР, руководитель группы; с 1992 — ИМЭМО РАН, заведующий отделом международно-политических проблем; с 1999 — Совет по изучению производительных сил (СОПС), ведущий научный сотрудник.

Преподавательская деятельность: 1972—1981 — Университет марксизма-ленинизма при МГК КПСС, «Социальная психология» (общий курс на 2 семестра); 1992—1998 — Философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, «Политическая психология» (спецкурс), «Основы теории идеологии» (спецкурс), «Основы теории политических рисков» (спецкурс); 1993—1995 — Московский международный эколого-политологический университет, «Политическая психология» (спецкурс); с 1993 — МГИМО МИД РФ, «Политическая психология» (общий курс, 2 семестра), «Внешнеполитический анализ (Теория внешней политики)» (спецкурс); с 2000 — Московская школа социальных и экономических наук, «Международные отношения XX века: эволюция явления и становление теории» (общий курс), «Политическая психология» (спецкурс).

Область интересов : Прогнозирование идеологических и политико-психологических процессов, теория межд. отношений, политическая психология, внешняя политика СССР и России.

Сочинения: Социальная психология и межд. отношения. М., 1983;

Политико-психологический анализ социально-территориальных систем. М., 1994; Внешнеполитическое сознание // Мировая экономика и межд. отношения. 1993. № 9;

Социум и экономика: гипотеза об исторических корнях взаимосвязей // Свободная мысль. 1992. № 9;

Социум и экономика (серия из трех ст.) // Мировая экономика и межд. отношения. 1994-1995;

Конфликты постсоветского пространства (серия из четырех ст.) // Там же. 1996-1997; Современная теория межд. отношений (серия из двенадцати ст.) // Там же. 1998.

Идея развития: запрос на теорию [Текст] / Н.А. Косолапов // Восток. Афроазиатские общества: история и современность (Восток (Oriens). – 2013. – № 4. – С. 30 – 37.

Прообраз посткапитализма. БРИКС как международное политическое пространство [Текст] / Н.А. Косолапов // Россия в глобальной политике. – 2013. – Т. 1. – № 1. – С. 91 – 106.

Эффективность «двадцатки» как основа и фактор ее легитимности / Н.А. Косолапов // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. – 2012. – № 2. – С. 64-67.

1917-1991: попытка ретроспекции (Полемические заметки к 20-летию прекращения СССР) / Н.А. Косолапов // Мир и политика. – 2011. – № 12 (63). – С. 15–31.