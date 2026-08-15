Космосoфия

Автор данного термина является Г.Д.Гачев -один из ярчайших и самобытных исследователей культуры в современной России. Г.Д.Гачевым выработана фундаментальная конструкция ключей к пониманию культуры: Космо-Психо-Логос. Данная триада расшифровывается: тип местной природы, характер человека и национальный ум. В основу методологии культуры положен концепт «космософия», посредством которой Г.Д.Гачев исследует те идеи и цели, которыми наделяет Природа человека, в силу своего географического местоположения. Особым «космософским» приемом является выделение и анализ феномена «сравнивания». Именно процесс «сравнивания» или уравнения, лежит в основе кристаллизации национальной идентичности, национального самосознания. Метод «космософии» выигрывает в содержании исследования. Посредством данного новаторского механизма познания исследователь показывает, а не доказывает, представив возможность читателю иметь собственный вектор восприятия. Сквозь призму своего метода Г.Д.Гачев дает собственное широкое понимание Природы, указывая, что природа-это не географическая среда, не климат и ландшафт, а процесс, инструмент, источник и «первооснова» культуры. В ходе культурфилософского анализа Г.Д.Гачевым определяется антиномия национального и исторического. Посредством метода «космософии» им выведена следующая формула: История=Реалиация потенции национального Космоса+Социум народа. Цивилизация, в рамках космософского осмысления определяется как универсальный механизм, культура же понимается как спецефический натуральный живой организм. Жилище, национальная пища, сквозь призму космософии Гачева, также понимается как «сгусток национального мироздания». Метод Космософии проецируется и на взаимообусловленность религиозных праздников и пищи; здесь структурируется зона культуры, где телесное (пища) переходит и соединяется с духовным, переходя в Смысл. (Обряд причастия через преломление хлеба и питие красного вина). Особое космософское осмысление наталкивает Г.Д.Гачева на мысль о том, что система хозяйствования (кочевники, земледельцы) влияет на систему обработки пищи. Космософия Г.Д.Гачева выходит далеко за пределы статичного пространства (Дом) национального Космоса, рассматривая тело человека в движении. Концептом «Космософия» обозначается целая лаборатория полевых исследовании ученого, философская мысль подкреплена методом сравнительного анализа, аналогии разнородных элементов культуры, результатами философских бесед и «живых дневников». Особая стилистика и жанр исследования, безусловно делает творчество Г.Д. Гачева примером методологической инновации в исследовании культуры, оживляет и делает самобытной философскую мысль, актуализирует результат, но дает право делать собственные выводы, делая каждого соучастником интереснейшего осмысления культурогенеза.