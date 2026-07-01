КОСМОПОЛИТИЗМ

КОСМОПОЛИТИЗМ - отказ от национальных традиций и культуры, патриотизма, приверженность мировой культуре, глобализации.

Во второй половине 1940-х - начале 1950-х годов в СССР развернулась кампания критики космополитизма.

После начала «Холодной войны» И.В. Сталин стремился нанести удар по всем, кто имел или мог иметь связи с Западом, прежде всего по представителям советской интеллигенции - евреям, которых именовали “космополитами”, людьми без отечества.

Коммунистическая идеология была интернационалистичной. В.И. Ленин настаивал на том, что “пролетарии не имеют отечества” в связи с их национальностью, так как капиталистические государства враждебны им. СССР, таким образом, считался отечеством всех трудящихся независимо от национальности. Лично И.В. Сталин недолюбливал представителей некоторых народов, в том числе евреев, которых было много среди оппозиционеров 1920-х годов, а также некоторые народы Северного Кавказа. Но он не решался бросить вызов одной из важнейших идей Ленина вплоть до Великой Отечественной войны . В ходе войны обращение к русскому патриотизму, национальным традициям позволило сплотить народ в суровые военные годы. Сталин решил направить националистические чувства для дальнейшего укрепления своего режима и борьбы с ростками инакомыслия в среде интеллигенции. Начались чистки государственного аппарата, учреждений науки и культуры от евреев, а также тех их знакомых и друзей, которые осмеливались возмущаться этой кампанией, напоминавшей действия фашистов. Кампания против «космополитов» была тесно связана с кампанией против «низкопоклонства перед Западом».

Сигнал к борьбе с космополитизмом был дан убийством 12 января 1948 года выдающегося советского режиссера С. Михоэлса , председателя официального Антифашистского еврейского комитета. Несмотря на то, что в большинстве случаев власти ограничивались увольнениями с работы, клеветой в прессе, последствия для “космополитов” были тяжелейшими. Высококвалифицированные специалисты оказывались без средств к существованию, вынуждены были работать не по специальности. Вершиной борьбы с космополитизмом стал расстрел коллег Михоэлса по Антифашистскому еврейскому комитету в 1952 г. и «дело врачей» 1953 года .