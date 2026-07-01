КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ Александр Анатольевич

Советский офицер, танкист, участник Великой Отечественной войны, родной брат Зои Космодемьянской.

Учился в московской средней школе № 201. Комсомолец. После гибели сестры стремился попасть на фронт. В 1942 г. 17-летним добровольцем А. Космодемьянский пошел в Красную Армию, был направлен в Ульяновское танковое училище, окончив которое в 1943 г., оказался на фронте. Участвовал в освобождении Белоруссии и Прибалтики. А. Космодемьянский командовал батареей самоходно-артиллерийских установок ИСУ-152. Получил звание старшего лейтенанта. В боях за Кенигсберг его батарея самоходок обеспечила захват форта и пленение 300 гитлеровцев. Был представлен к званию Героя Советского Союза. А. Космодемьянский погиб в бою под Фирбруденкругом при ликвидации Земландской группировки противника. Звание Герой Советского Союза было присвоено ему посмертно.