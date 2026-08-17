КОСМИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Косминский, Евгений Алексеевич (21.10[02.11].1886, Варшава — 24.07.1958, Москва) — российский историк-медиевист, академик АН СССР (1946), Академии педагогических наук РСФСР (1945), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1947).

Из семьи учителя, затем — директора гимназии. Окончил с отличием 1-ю Варшавскую гимназию (1904), поступил на историко-филологический факультет Варшавского университета, в 1905 перевелся в Московский университет (окончил с отличием в 1910). Ученик Д. М. Петрушевского , А. Н. Савина , Р. Ю. Виппера. Стажировался в Гейдельбергском университете (1909). Занимался социально-экономической историей Франкского государства, Англии Средних веков и раннего Нового времени. Одновременно с подготовкой магистерской диссертации (1912—1915) преподавал в гимназии и на Варшавских высших женских курсах. С 1915 — ассистент кафедры всеобщей истории Московского университета (успешно сдал экзамены, но магистерскую диссертацию не защитил), преподавал на Московских высших женских историко-филологических и юридических курсах В. А. Полторацкой. После революции 1917 работал заведующим отделом библиотеки в Государственном историческом музее (1918—1920). С 1919 — профессор факультета общественных наук Московского университета, этнологического факультета МГУ (1925—1932), Института красной профессуры (1926—1935), Московского института философии, литературы и истории (МИФЛИ; 1932—1941), Академии общественных наук (с 1948). Работал в Англии в библиотеках и архивах (около 5 месяцев в 1925—1926). После восстановления исторического факультета МГУ избран заведующим кафедрой истории Средних веков (1934). После опубликования монографии «Английская деревня в XIII веке» (1935) в мае 1936 получил степень доктора исторических наук (без защиты диссертации). Старший научный сотрудник (с 1936) и заведующий (в 1947—1952) сектора истории Средних веков Института истории АН СССР. Член-корреспондент АН СССР (1939). В 1941—1943 вместе с Институтом истории был в эвакуации в Казани и Ташкенте, преподавал в высших учебных заведениях, занимался вопросами методики преподавания. Ответственный редактор сборника «Средние века» (1942—1959). Участвовал в подготовке 2-го издания Большой советской энциклопедии, фундаментальных трудов «История дипломатии», «Всемирная история», «Английская буржуазная революция XVII века», публикации научного наследия Карла Маркса (1938—1946). В 1949, после разгромной критики (в рамках кампании по борьбе с космополитизмом) ушел с поста заведующего кафедрой истории Средних веков в МГУ, продолжил вести аспирантские семинары по историографии и латинской палеографии. Главный редактор издававшегося на английском языке советского журнала «News» («Новости»; 1952—1955). Формально занимал посты заведующего сектором византиноведения Института истории (1955—1959) и ответственного редактора сборника «Византийский временник» (1947—1959), фактическое руководство осуществляла его ученица З. В. Удальцова .

Член Американской академии политических наук в Нью-Йорке, Общества по изучению экономической истории при Лондонском университете (1927). Вице-председатель Международной комиссии по изучению истории представительных и парламентских учреждений (1958). Почетный член Британской исторической ассоциации (1955), почетный доктор Оксфордского университета (1956). Участвовал в VI Международном конгрессе историков (Осло, 1928), Х Международном конгрессе исторических наук (Рим, 1955).

Важнейшие научные труды К. посвящены социально-экономической истории Англии XIII в. Кропотливо анализировал источники (в том числе с помощью статистических методов), выявляя динамику распространения мелкой вотчины в Англии, ее структуру, развитие товарно-денежных отношений в английской деревне, динамику расслоения крестьянства. Также занимался историей Английской революции XVII в., проблемами историографии истории Средних веков. Внес огромный вклад в становление медиевистики в СССР в 1930—1950-е. Автор учебников по истории Средних веков для школ (1940, 1949) и вузов (1938, 1952).

Лауреат Сталинской премии 1-й степени (1942 — за подготовку 1-го тома «Истории дипломатии»), награжден орденами Трудового Красного Знамени (1944, 1946), Ленина (1945, 1954).

Среди учеников К.: М. А. Барг, А. П. Каждан, Е. В. Гутнова, А. Я. Гуревич и др.

Соч.: Английская деревня в XIIIв. М.–Л., 1935; Исследования по аграрной истории Англии XIIIв. М.–Л., 1947 (англ. пер.: Studies in the Agrarian History of England in the Thirteenth Century. Oxford, 1956); Историография средних веков. V в. — середина XIX в. Лекции. М., 1963; Проблемы английского феодализма и историографии средних веков. М., 1963; О культурных связях России и Англии в XVII—XIX вв. // Исторический архив. 1994. № 6.

Лит.: Гутнова Е. В.Е. А. Косминский // Портреты историков: Время и судьбы. Т. 2. М.–Иерусалим, 2000; Гутнова Е. В., Осипова Т. С.Академик Е. А. Косминский // Средние века. Вып. 38. М., 1975. С. 195—201; Крылов В. В. Вторая пламенная страсть академика Косминского // Вестник Российской академии наук. Т. 64. № 6. 1994. С. 553—560; Сашанов В. В. «Так бывало в прежние времена...»: Е. А. Косминский о порядке защит диссертаций. Публикация выступления историка на заседании Ученого совета ИИ АН СССР в 1946 г. // Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам и археологии. 2016. № 2. С. 172—176; Шарова А. В.Историк средневековой Англии в советской России: компромиссы академика Е. А. Косминского // Одиссей. Человек в истории. 2003. М., 2003.