КОСМАТСКИЕ МОЗАИКИ

КОСМАТСКИЕ МОЗАИКИ - «Стиль косматеско».

Ус­лов­ное на­зва­ние средне-вековой тех­ни­ки де­ко­ра­тив­ных ин­кру­ста­ций из раз­но­цвет­но­го мра­мо­ра, смаль­ты, зо­ло­та и др. ма­те­риа­лов.

На­зва­ние «Косматские мозаики» тех­ни­ка по­лу­чи­ла в конце XVIII века по име­ни прак­ти­ко­вав­ше­го её се­мей­ст­ва мас­те­ров Кос­ма­ти (Cosmati). Его пред­ста­ви­те­ли (Кос­мат и его сы­но­вья Де­о­дат, Пётр, Иа­ков и Ио­анн) ра­бо­та­ли в Ри­ме в 1264-1343 годы, хро­но­ло­ги­че­ски за­вер­шив ис­то­рию косматских мозаик.

К на­стоя­ще­му вре­ме­ни бла­го­да­ря мно­го­численным под­пи­сям мас­те­ров, ос­тав­лен­ным ими на сво­их про­из­веде­ни­ях, из­вест­но около 55 рез­чи­ков из не­сколь­ких по­ко­ле­ний различных се­мейств: Пау­ли или Пао­ли (7 мас­те­ров, ме­ж­ду 1100 и 1240 годами), Ра­нуч­чи (6 мас­те­ров, ме­ж­ду 1140 годами и около 1220 года), Ло­рен­цо ди Те­баль­ди (5 мас­те­ров, ме­ж­ду 1162 и 1254 годами), Вас­сал­лет­ти (или Бас­сал­лек­ти) (около 5 мас­те­ров, меж­ду 1154 и 1260 годами), Дру­ди ди Три­вио (3 мас­те­ра, около 1220-1240 годов), Оде­ри­зи (3 мас­те­ра, около 1250-1290 годов) и др.

Косматские мозаики по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние на тер­ри­то­рии современной обл. Ла­цио (осо­бен­но ши­ро­ко прак­ти­ко­ва­лись в Ри­ме), отдельные па­мят­ни­ки встре­ча­ют­ся в Ум­брии, Кам­па­нии, Ка­лаб­рии и Аб­руц­ци, а так­же в Вест­мин­стер­ском аб­бат­стве в Лон­до­не.

Рас­цвет тех­ни­ки на­чал­ся около 1100 года и за­вер­шил­ся в 1309 году с пе­ре­ез­дом в Авинь­он пап­ско­го дво­ра, ко­то­рый вы­сту­пал главным за­каз­чи­ком и по­кро­ви­те­лем это­го ти­па де­ко­ра. Основная сфе­ра его при­ме­не­ния - цер­ков­ные ин­терь­е­ры (в Ри­ме - бо­лее 200). В хра­мах вы­кла­ды­ва­лись на­поль­ные ор­на­мен­ты, в ко­то­рых различные ти­пы фи­гур от­ме­ча­ли клю­че­вые зо­ны в про­стран­ст­ве не­фа, на­прав­ляя та­ким об­ра­зом ли­тур­гическое дей­ст­во (церковь Сан-Ло­рен­цо-фуо­ри-ле-Му­ра в Ри­ме и др.). В этой же тех­ни­ке де­ко­ри­ро­ва­лись и пред­ме­ты цер­ков­но­го уб­ран­ст­ва: ал­тар­ные пре­сто­лы, ки­во­рии, ка­фед­ры, тро­ны, ал­тар­ные пре­гра­ды, ог­ра­ды, под­свеч­ни­ки для пас­халь­ных све­чей и др. (наи­бо­лее пол­ный ан­самбль со­хра­нил­ся в церкви Сан-Кле­мен­те в Ри­ме, конец XI - начало XII веков).

С середины XII века косматские мозаики ук­ра­ша­ли так­же ар­хитектурные де­та­ли: ко­лон­ны, ан­таб­ле­мен­ты, пор­ти­ки, ле­ст­нич­ные про­лё­ты, от­ко­сы окон и пор­та­лов, ар­хи­воль­ты (клу­ат­ры церкви Сан-Ло­рен­цо-фуо­ри-ле-Му­ра и ба­зи­ли­ки Сан-Пао­ло-фуо­ри-ле-Му­ра в Риме), а с середины XIII века - при­стен­ные над­гро­бия.

Иллюстрации:

Кос­матс­кие мо­за­и­ки. Ко­лон­ны клу­ат­ра ба­зи­ли­ки Сан-Пао­ло-фуо­ри-ле-Му­рав Ри­ме. 13 в. Ма­сте­ра се­мьи Вас­сал­лет­ти. Архив БРЭ.

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