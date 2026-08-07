КОСМАТСКИЕ МОЗАИКИ
КОСМАТСКИЕ МОЗАИКИ - «Стиль косматеско».
Условное название средне-вековой техники декоративных инкрустаций из разноцветного мрамора, смальты, золота и др. материалов.
Название «Косматские мозаики» техника получила в конце XVIII века по имени практиковавшего её семейства мастеров Космати (Cosmati). Его представители (Космат и его сыновья Деодат, Пётр, Иаков и Иоанн) работали в Риме в 1264-1343 годы, хронологически завершив историю косматских мозаик.
К настоящему времени благодаря многочисленным подписям мастеров, оставленным ими на своих произведениях, известно около 55 резчиков из нескольких поколений различных семейств: Паули или Паоли (7 мастеров, между 1100 и 1240 годами), Рануччи (6 мастеров, между 1140 годами и около 1220 года), Лоренцо ди Тебальди (5 мастеров, между 1162 и 1254 годами), Вассаллетти (или Бассаллекти) (около 5 мастеров, между 1154 и 1260 годами), Друди ди Тривио (3 мастера, около 1220-1240 годов), Одеризи (3 мастера, около 1250-1290 годов) и др.
Косматские мозаики получили распространение на территории современной обл. Лацио (особенно широко практиковались в Риме), отдельные памятники встречаются в Умбрии, Кампании, Калабрии и Абруцци, а также в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
Расцвет техники начался около 1100 года и завершился в 1309 году с переездом в Авиньон папского двора, который выступал главным заказчиком и покровителем этого типа декора. Основная сфера его применения - церковные интерьеры (в Риме - более 200). В храмах выкладывались напольные орнаменты, в которых различные типы фигур отмечали ключевые зоны в пространстве нефа, направляя таким образом литургическое действо (церковь Сан-Лоренцо-фуори-ле-Мура в Риме и др.). В этой же технике декорировались и предметы церковного убранства: алтарные престолы, кивории, кафедры, троны, алтарные преграды, ограды, подсвечники для пасхальных свечей и др. (наиболее полный ансамбль сохранился в церкви Сан-Клементе в Риме, конец XI - начало XII веков).
С середины XII века косматские мозаики украшали также архитектурные детали: колонны, антаблементы, портики, лестничные пролёты, откосы окон и порталов, архивольты (клуатры церкви Сан-Лоренцо-фуори-ле-Мура и базилики Сан-Паоло-фуори-ле-Мура в Риме), а с середины XIII века - пристенные надгробия.
Иллюстрации:
Косматские мозаики. Колонны клуатра базилики Сан-Паоло-фуори-ле-Мурав Риме. 13 в. Мастера семьи Вассаллетти. Архив БРЭ.