КОСМА ВЕСТИТОР

КОСМА ВЕСТИТОР - византийский писатель середины VIII-IX веков.

Био­гра­фия Космы Веститора не­из­вест­на, про­зви­ще Вес­ти­тор (от лат. vestitor - оде­ваю­щий, в Ви­зан­тии один из императорских чи­нов­ни­ков) го­во­рит о том, что он слу­жил при дво­ре.

Вре­мя жиз­ни оп­ре­де­ля­ет­ся на ос­но­ва­нии кос­вен­ных дан­ных.

Под име­нем Космы Веститора дош­ли по­хваль­ные ре­чи (эн­ко­мии) свт. Ио­ан­ну Зла­то­ус­ту , про­ро­ку За­ха­рии (от­цу Ио­ан­на Кре­сти­те­ля), св. вмц. Вар­ва­ре и свя­тым пра­вед­ным Ио­а­ки­му и Ан­не (ро­ди­те­лям Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы). Так­же из­вест­но 5 ре­чей на пе­ре­не­се­ние мо­щей свт. Ио­ан­на Зла­то­ус­та.

Ре­чи Космы Веститора на Ус­пе­ние Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы со­хра­ни­лись толь­ко в латинском переводе в един­ст­вен­ной ру­ко­пи­си X века; их от­ли­ча­ет осо­бое вни­ма­ние ав­то­ра к ле­ген­дам о пе­ре­не­сении ре­ли­к­вий Бо­го­ро­ди­цы в Кон­стан­ти­но­поль.

Сочинения:

Δυοβουνιώτης Κ. Κοσμᾷ Βεστίτορος ἀνέϰδοτον ἐγϰόμιον εἰς Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον // Ἐπετηρίς ‘Εταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν. 1940. № 16;

Douze récits byzantins sur Saint Jean Chrysostome. Brux., 1977;

Za­charie, père de Jean Baptiste. Trois panégyri­ques par Cosmas Vestitor // Analecta Bollan­diana. 1987. T. 105