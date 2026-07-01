КОСМА ВЕСТИТОР
КОСМА ВЕСТИТОР - византийский писатель середины VIII-IX веков.
Биография Космы Веститора неизвестна, прозвище Веститор (от лат. vestitor - одевающий, в Византии один из императорских чиновников) говорит о том, что он служил при дворе.
Время жизни определяется на основании косвенных данных.
Под именем Космы Веститора дошли похвальные речи (энкомии) свт. Иоанну Златоусту, пророку Захарии (отцу Иоанна Крестителя), св. вмц. Варваре и святым праведным Иоакиму и Анне (родителям Пресвятой Богородицы). Также известно 5 речей на перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста.
Речи Космы Веститора на Успение Пресвятой Богородицы сохранились только в латинском переводе в единственной рукописи X века; их отличает особое внимание автора к легендам о перенесении реликвий Богородицы в Константинополь.
Сочинения:
Δυοβουνιώτης Κ. Κοσμᾷ Βεστίτορος ἀνέϰδοτον ἐγϰόμιον εἰς Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον // Ἐπετηρίς ‘Εταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν. 1940. № 16;
Douze récits byzantins sur Saint Jean Chrysostome. Brux., 1977;
Zacharie, père de Jean Baptiste. Trois panégyriques par Cosmas Vestitor // Analecta Bollandiana. 1987. T. 105