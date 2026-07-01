КОСМА МАЙЮМСКИЙ
КОСМА МАЙЮМСКИЙ - византийский гимнограф, епископ, христианский святой.
В раннем возрасте осиротел, был усыновлён родителями прп. Иоанна Дамаскина, с которым вместе воспитывался в Дамаске. Позднее поступил в лавру Саввы Освященного в Иерусалиме, где принял монашеский постриг. В начальный период иконоборчества при императоре Льве III Исавре, выступая вместе с Иоанном Дамаскиным в защиту православия, писал сочинения против иконоборцев. Около 734 года был рукоположен в епископы г. Майюм.
Косма Майюмский и Иоанн Дамаскин заложили основы т. н. богословско-поэтич. школы (иногда её условно именуют палестинской или иерусалимской) - одной из двух школ византийской гимнографии (представители другой, «гомилетической», школы - святые Андрей Критский и Герман Константинопольский). Для школы Космы Майюмского характерны следование принципам раннехристианской поэзии (использование диалогов, рефренов, библейских и святоотеческих реминисценций), учёный, архаизированный и преисполненный заимствованиями из античной литературы язык.
Вместе с Иоанном Дамаскиным и другими гимнографами Косма Майюмский разрабатывал жанр гимнографического канона; ему принадлежат 33 канона на церковные праздники, в т. ч. на Крестовоздвижение, Рождество Христово, Богоявление, Сретение Господне, Вход Господень в Иерусалим, Пятидесятницу, Преображение Господне, Успение, а также двупеснцы, трипеснцы и каноны Страстной седмицы, воскресные и молебные каноны, 173 ирмоса. Косма Майюмский - автор 83 стихир «самогласных», 30 стихир «подобных». Он активно участвовал в создании Октоиха. Возможно, Косме Майюмскому принадлежит также кондак на Успение Богоматери с акростихом «Смиренного Космы песнь», в котором ощутимо влияние его предшественника - прп. Романа Сладкопевца. Каноны Космы Майюмского на Рождество Христово и Богоявление вдохновлены гомилиями на эти праздники свт. Григория Богослова.
Атрибутировать произведения Космы Майюмского помогают «самоограничения» автора в технике канонописания (применение метрич. фразового акростиха в ирмосах и тропарях, рефренов), использование ирмосов, преимущественно собственного сочинения, крайне редкое употребление богородичнов и отсутствие 2-й песни. Язык Космы Майюмского отличался учёностью, «аристократизмом», яркой образной системой, смысловой насыщенностью.
Творчество Космы Майюмского сразу и почти целиком вошло в гимнографические книги, его произведения поныне исполняются за богослужением в православных церквах. Церковное почитание Космы Майюмского фиксируется в X веке.
Интерес к его личности и творчеству в агиографии (синаксари), литературе (эпиграммы) и иконографии возрос в комниновский период (XI-XII веках). В это же время появились первые комментарии на каноны Космы Майюмского - Михаила Пселла, Феодора Продрома и митр. Григория Коринфского.
Дни памяти Космы Майюмского по календарю греческих церквей - 14 октября, по календарю Русской православной церкви – 12(25) октября.
Сочинения:
Migne PG. T. 38. Coll. 341–680;
T. 98. Coll. 459–524;
Εὐστρατιάδης Σ. Εἱρμολόγιον. Chennevière s-sur-Marne, 1932 [‘Αγιορειτιϰὴ βιβλιοθήϰη 9];
Ξύδης Θ. Κανόνες δεσποτιϰῶν ἑορτῶν Κοσμᾶ τοῦ Μαϊουμᾶ // ’Aϰτῖνες. 1949. Τ. 132. Σ. 279–285, 328–337, 387–391;
Trypanis C. A. Fourteen early Byzantine cantica. W., 1968. P. 117–125