КОСМА МАЙЮМСКИЙ

КОСМА МАЙЮМСКИЙ - византийский гимнограф, епископ , христианский святой.

В ран­нем воз­рас­те оси­ро­тел, был усы­нов­лён ро­ди­те­ля­ми прп. Ио­ан­на Да­ма­ски­на, с ко­то­рым вме­сте вос­пи­ты­вал­ся в Да­ма­ске. Позд­нее по­сту­пил в лав­ру Сав­вы Ос­вя­щен­но­го в Ие­ру­са­ли­ме, где при­нял мо­на­ше­ский по­стриг. В на­чаль­ный пе­ри­од ико­но­бор­че­ст­ва при императоре Льве III Исав­ре, вы­сту­пая вме­сте с Ио­ан­ном Да­ма­ски­ным в за­щи­ту пра­во­сла­вия , пи­сал со­чи­не­ния про­тив ико­но­бор­цев. Около 734 года был ру­ко­по­ло­жен в епи­ско­пы г. Май­юм.

Косма Майюмский и Ио­анн Да­ма­скин за­ло­жи­ли ос­но­вы т. н. бо­го­слов­ско-по­этич. шко­лы (ино­гда её ус­лов­но име­ну­ют па­ле­стин­ской или ие­ру­са­лим­ской) - од­ной из двух школ ви­зантийской гим­но­гра­фии (пред­ста­ви­те­ли дру­гой, «го­ми­ле­ти­че­ской», шко­лы - свя­тые Ан­д­рей Крит­ский и Гер­ман Кон­стан­ти­но­поль­ский). Для шко­лы Космы Майюмского ха­рак­тер­ны сле­до­ва­ние прин­ци­пам ран­не­хри­сти­ан­ской по­эзии (ис­поль­зо­ва­ние диа­ло­гов, реф­ре­нов, биб­лей­ских и свя­то­оте­че­ских ре­ми­нис­цен­ций), учёный, ар­хаи­зи­ро­ван­ный и пре­ис­пол­нен­ный за­им­ст­во­ва­ния­ми из ан­тич­ной литературы язык.

Вме­сте с Ио­ан­ном Да­ма­ски­ным и другими гим­но­гра­фа­ми Косма Майюмский раз­ра­ба­ты­вал жанр гим­но­гра­фического ка­но­на; ему при­над­ле­жат 33 ка­но­на на цер­ков­ные празд­ни­ки, в т. ч. на Кре­сто­воз­дви­же­ние, Ро­ж­де­ст­во Хри­сто­во, Бо­го­яв­ле­ние, Сре­те­ние Гос­под­не, Вход Гос­по­день в Ие­ру­са­лим, Пя­ти­де­сят­ни­цу, Пре­об­ра­же­ние Гос­под­не, Ус­пе­ние, а так­же дву­песн­цы, три­песн­цы и ка­но­ны Стра­ст­ной сед­ми­цы, вос­крес­ные и мо­леб­ные ка­но­ны, 173 ир­мо­са. Косма Майюмский - ав­тор 83 сти­хир «са­мо­глас­ных», 30 сти­хир «по­доб­ных». Он ак­тив­но уча­ст­во­вал в соз­да­нии Ок­тои­ха. Воз­мож­но, Косме Майюмскому при­над­ле­жит так­же кон­дак на Ус­пе­ние Бо­го­ма­те­ри с ак­ро­сти­хом «Сми­рен­но­го Кос­мы песнь», в ко­то­ром ощу­ти­мо влия­ние его пред­ше­ст­вен­ни­ка - прп. Ро­ма­на Слад­ко­пев­ца. Ка­но­ны Космы Майюмского на Ро­ж­де­ст­во Хри­сто­во и Бо­го­яв­ле­ние вдох­нов­ле­ны го­ми­лия­ми на эти празд­ни­ки свт. Гри­го­рия Бо­го­сло­ва.

Ат­ри­бу­ти­ро­вать про­из­ве­де­ния Космы Майюмского по­мо­га­ют «са­мо­ог­ра­ни­че­ния» ав­то­ра в тех­ни­ке ка­но­но­пи­са­ния (при­ме­не­ние мет­рич. фра­зо­во­го ак­ро­сти­ха в ир­мо­сах и тро­па­рях, реф­ре­нов), ис­поль­зо­ва­ние ир­мо­сов, пре­имущественно собственного со­чи­не­ния, край­не ред­кое упот­реб­ле­ние бо­го­ро­дич­нов и от­сут­ст­вие 2-й пес­ни. Язык Космы Майюмского от­ли­чал­ся учё­но­стью, « ари­сто­кра­тиз­мом », яр­кой об­раз­ной сис­те­мой, смы­сло­вой на­сы­щен­но­стью.

Твор­че­ст­во Космы Майюмского сра­зу и поч­ти це­ли­ком во­шло в гим­но­гра­фические кни­ги, его про­из­ве­де­ния по­ны­не ис­пол­ня­ют­ся за бо­го­слу­же­ни­ем в пра­во­слав­ных церк­вах. Цер­ков­ное по­чи­та­ние Космы Майюмского фик­сиру­ется в X веке.

Ин­те­рес к его лич­но­сти и твор­че­ст­ву в агио­гра­фии (си­нак­са­ри), литературе (эпи­грам­мы) и ико­но­гра­фии воз­рос в ком­ни­нов­ский пе­ри­од (XI-XII веках). В это же вре­мя поя­ви­лись пер­вые ком­мен­та­рии на ка­но­ны Космы Майюмского - Ми­хаи­ла Псел­ла, Фео­до­ра Про­дро­ма и митр. Гри­го­рия Ко­ринф­ско­го.

Дни па­мя­ти Космы Майюмского по ка­лен­да­рю греческих церк­вей - 14 ок­тя­бря, по ка­лен­да­рю Русской пра­во­слав­ной церк­ви – 12(25) ок­тяб­ря.

Сочинения:

Migne PG. T. 38. Coll. 341–680;

T. 98. Coll. 459–524;

Εὐστρατιάδης Σ. Εἱρμολόγιον. Chennevière s-sur-Marne, 1932 [‘Αγιορειτιϰὴ βιβλιοθήϰη 9];

Ξύδης Θ. Κανόνες δεσποτιϰῶν ἑορτῶν Κοσμᾶ τοῦ Μαϊουμᾶ // ’Aϰτῖνες. 1949. Τ. 132. Σ. 279–285, 328–337, 387–391;

Try­pa­nis C. A. Fourteen early Byzantine cantica. W., 1968. P. 117–125