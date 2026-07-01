КОСИОР СТАНИСЛАВ ВИКЕНТЬЕВИЧ
КОСИОР СТАНИСЛАВ ВИКЕНТЬЕВИЧ - российский революционный деятель.
Современный партийный и государственный деятель.
Сын рабочего, поляк.
Получил начальное образование (1902 год).
Член РСДРП с 1907 года, большевик. В 1912-1915 годы на нелегальной работе в Харькове, Киеве, Полтаве, Москве. Неоднократно подвергался аресту за революционныую деятельность. В 1915 года сослан на 3 года в Иркутскую губернию, активно участвовал в работе большевистской организации ссыльных. Освобождён после Февральской революции 1917 года, переехал в Петроград, ответственный секретарь Нарвско-Петергофского районного комитета РСДРП(б) (до марта 1918 года). Один из организаторов подавления Корнилова выступления 1917 года.
В октябре 1917 года один из комиссаров Петроградского ВРК, участник Октябрьской революции 1917 года в Петрограде. В январе - марте 1918 гоа член Комитета революционной обороны Петрограда. В марте 1918 года отправлен на Украину, народный секретарь (нарком) по делам финансов УССР. Член ЦК КП(б) Украины [КП(б)У; 1918, 1919-1920, 1921-1923 годы; в октябре 1918 года - январе 1919 года - кандидат].
В Гражданскую войну 1917-1922 годы секретарь Киевского (Правобережного) подпольного комитета КП(б)У (ноябрь 1918 год - февраль 1919 год). В 1919-1920 годы секретарь ЦК КП(б)У, член его Оргбюро и Политбюро, одновременно руководитель Зафронтового бюро ЦК КП(б)У (июль - декабрь 1919 год). В 1920-1921 годы член коллегии Наркомата продовольствия УССР, заместитель наркома продовольствия. В 1922-1924 годы секретарь Сибирского бюро ЦК РКП(б). 1-й секретарь Сибирского крайкома РКП(б) (1924-1926 годы).
Секретарь, член Оргбюро ЦК ВКП(б) (1926-1928 годы), член Политбюро ЦК ВКП(б) (с 1930 года; с 1927 года кандидат). В 1928-1938 годы генеральный (с 1934 года - 1-й) секретарь ЦК КП(б)У. Руководил проведением коллективизации на Украине. В 1932 году сообщал Сталину о «частных» случаях голода на Украине и «даже отдельных» голодающих сёлах, но утверждал, что «всякие разговоры о "голоде" на Украине нужно категорически отставить», заверял, что «серьёзная помощь, оказанная Украине», даёт возможность все «подобные очаги ликвидировать». Вёл в 1933 году борьбу с «националистическим уклоном» в КП(б)У.
На февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года, при обсуждении задач партийной организаций по подготовке к первым всеобщим, равным и прямым выборам в ВС СССР, указывал на опасность того, что «слишком много кандидатур будет проваливаться», т. к. в большевистской партии «много людей одиозных... людей, которых масса порой ненавидит». Возглавил разгром Киевской парт. организации, которая, по его мнению, была «засорена» «врагами»-троцкистами (обвинял в этом бывшего секретаря Киевского обкома П.П. Постышева). В августе 1937 года на пленуме ЦК КП(б)У поддержал обвинение в связях с «буржуазно-националистической антисоветской организацией бывших боротьбистов» председатель СНК УССР П.П. Любченко, который, не признав себя виновным, после пленума застрелил свою жену и покончил с собой. В том же году С.В. Косиар избран депутатом ВС СССР. Заместитель председателя СНК СССР (январь - май 1938 год), одновременно пред. Комиссии советского контроля при СНК СССР.
3 мая 1938 года арестован. 6 февраля 1939 года обвинён в участии в деятельности «Польской организации войсковой» и «контрреволюционной террористической организации» на Украине. Расстрелян. В 1956 году реабилитирован и восстановлен в партии.
Награждён орденом Ленина (1935 год).
Его брат Иосиф Викентьевич [31 января (12 февраля) 1893 год, г. Венгров Седлецкой губернии - 3 июля 1937 год, подмосковный санаторий «Барвиха»], российский революционный деятель, советский партийный и государственный деятель.
В Гражданскую войну 1917-1922 годов комиссар особого отряда 8-й армии Южного фронта, военком 12-й стрелковой дивизии, член РВС 13-й и 9-й армий, командующий Кавказской армией труда. Председатель треста «Грознефть» (с 1923 года), правления треста «Югосталь» (с 1926 года). Чл. ЦК ВКП(б) (с 1927 года). Заместитель председателя ВСНХ СССР (1927-1932 годы). Начальник Главного управления топливной промышленности (с 1931 года), заместитель наркома тяжёлой промышленности СССР (с 1932 года). Уполномоченный СНК СССР по Дальневосточному краю (с 1933 года). Награждён орденом Ленина.