КОСИОР СТАНИСЛАВ ВИКЕНТЬЕВИЧ

КОСИОР СТАНИСЛАВ ВИКЕНТЬЕВИЧ - российский ре­во­люционный дея­тель.

Современный пар­тий­ный и государственный дея­тель.

Сын ра­бо­че­го, по­ляк.

По­лу­чил на­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние (1902 год).

Член РСДРП с 1907 года, боль­ше­вик . В 1912-1915 годы на не­ле­галь­ной ра­бо­те в Харь­ко­ве, Кие­ве, Пол­та­ве, Мо­ск­ве. Не­од­но­крат­но под­вергался аре­сту за ре­во­люционныую дея­тель­ность. В 1915 года со­слан на 3 го­да в Ир­кут­скую губернию, ак­тив­но уча­ст­во­вал в ра­бо­те боль­ше­ви­ст­ской ор­га­низа­ции ссыль­ных. Ос­во­бо­ж­дён по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года, пе­ре­ехал в Пет­ро­град, от­вет­ст­вен­ный секретарь Нарв­ско-Пе­тер­гоф­ско­го рай­он­но­го комитета РСДРП(б) (до мар­та 1918 года). Один из ор­га­ни­за­то­ров по­дав­ле­ния Кор­ни­ло­ва вы­сту­п­ле­ния 1917 года.

В октябре 1917 года один из ко­мис­са­ров Пет­роградского ВРК, уча­ст­ник Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года в Пет­ро­гра­де. В январе - мар­те 1918 гоа член Комитета ре­во­люционной обо­ро­ны Пет­ро­гра­да. В мар­те 1918 года от­прав­лен на Ук­раи­ну, народный сек­ре­тарь (нар­ком) по де­лам фи­нан­сов УССР. Член ЦК КП(б) Ук­раи­ны [КП(б)У; 1918, 1919-1920, 1921-1923 годы; в октябре 1918 года - январе 1919 года - кан­ди­дат].

В Гра­ж­дан­скую вой­ну 1917-1922 годы сек­ре­тарь Ки­ев­ско­го (Пра­во­бе­реж­но­го) под­поль­но­го комитета КП(б)У (но­ябрь 1918 год - февраль 1919 год). В 1919-1920 годы сек­ре­тарь ЦК КП(б)У, член его Орг­бю­ро и По­лит­бю­ро, од­но­вре­мен­но ру­ко­во­ди­тель Заф­рон­то­во­го бю­ро ЦК КП(б)У (июль - декабрь 1919 год). В 1920-1921 годы член кол­ле­гии Нар­ко­ма­та про­до­воль­ст­вия УССР, заместитель нар­ко­ма про­до­воль­ст­вия. В 1922-1924 годы сек­ре­тарь Сибир­ско­го бю­ро ЦК РКП(б). 1-й сек­ре­тарь Си­бир­ско­го край­ко­ма РКП(б) (1924-1926 годы).

Сек­ре­тарь, член Орг­бю­ро ЦК ВКП(б) (1926-1928 годы), член По­лит­бю­ро ЦК ВКП(б) (с 1930 года; с 1927 года кан­ди­дат). В 1928-1938 годы ге­не­раль­ный (с 1934 года - 1-й) сек­ре­тарь ЦК КП(б)У. Ру­ко­во­дил про­ве­де­ни­ем кол­лек­ти­ви­за­ции на Ук­раи­не. В 1932 году со­об­щал Ста­ли­ну о «ча­ст­ных» слу­ча­ях го­ло­да на Ук­раи­не и «да­же от­дель­ных» го­ло­даю­щих сё­лах, но ут­вер­ждал, что «вся­кие раз­го­во­ры о "го­ло­де" на Ук­раи­не нуж­но ка­те­го­ри­че­ски от­ста­вить», за­ве­рял, что «серь­ёз­ная по­мощь, ока­зан­ная Ук­раи­не», да­ёт воз­мож­ность все «по­доб­ные оча­ги ли­к­ви­ди­ро­вать». Вёл в 1933 году борь­бу с « на­цио­на­ли­стич еским ук­ло­ном» в КП(б)У.

На фев­раль­ско-мар­тов­ском пле­ну­ме ЦК ВКП(б) 1937 года, при об­су­ж­де­нии за­дач партийной ор­га­ни­за­ций по под­го­тов­ке к пер­вым все­об­щим, рав­ным и пря­мым вы­бо­рам в ВС СССР, ука­зы­вал на опас­ность то­го, что «слиш­ком мно­го кан­ди­да­тур бу­дет про­ва­ли­вать­ся», т. к. в боль­ше­ви­ст­ской пар­тии «мно­го лю­дей оди­оз­ных... лю­дей, ко­то­рых мас­са по­рой не­на­ви­дит». Воз­гла­вил раз­гром Ки­ев­ской парт. ор­га­ни­за­ции, ко­то­рая, по его мне­нию, бы­ла «за­со­ре­на» «вра­га­ми»-троц­ки­ста­ми (об­ви­нял в этом бывшего сек­ре­та­ря Ки­ев­ско­го об­ко­ма П.П. По­сты­ше­ва). В августе 1937 года на пле­ну­ме ЦК КП(б)У поддержал обви­не­ние в свя­зях с «бур­жу­аз­но-на­цио­на­ли­сти­че­ской ан­ти­со­вет­ской ор­га­ни­за­ци­ей быв­ших бо­роть­би­стов» председатель СНК УССР П.П. Люб­чен­ко, ко­то­рый, не при­знав се­бя ви­нов­ным, по­сле пле­ну­ма за­стре­лил свою же­ну и по­кон­чил с со­бой. В том же го­ду С.В. Косиар из­бран де­пу­та­том ВС СССР. Заместитель председателя СНК СССР (январь - май 1938 год), од­но­вре­мен­но пред. Ко­мис­сии советского кон­тро­ля при СНК СССР.

3 мая 1938 года аре­сто­ван. 6 февраля 1939 года об­ви­нён в уча­стии в дея­тель­но­сти «Поль­ской ор­га­ни­за­ции вой­ско­вой» и «контр­ре­во­лю­ци­он­ной тер­ро­ри­сти­че­ской ор­га­ни­за­ции» на Ук­раи­не. Рас­стре­лян. В 1956 году реа­би­ли­ти­ро­ван и вос­ста­нов­лен в пар­тии.

На­граж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1935 год).

Его брат Ио­сиф Ви­кен­ть­е­вич [31 января (12 февраля) 1893 год, г. Венг­ров Сед­лец­кой губернии - 3 июля 1937 год, под­мос­ков­ный са­на­то­рий «Бар­ви­ха»], российский ре­во­люционный дея­тель, советский пар­тий­ный и государственный дея­тель.

В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов ко­мис­сар осо­бо­го от­ря­да 8-й ар­мии Южного фрон­та, во­ен­ком 12-й стрелковой ди­ви­зии, член РВС 13-й и 9-й ар­мий, ко­мандующий Кавказской ар­ми­ей тру­да. Председатель тре­ста «Гроз­нефть» (с 1923 года), прав­ле­ния тре­ста «Юго­сталь» (с 1926 года). Чл. ЦК ВКП(б) (с 1927 года). Заместитель председателя ВСНХ СССР (1927-1932 годы). Начальник Главного управ­ле­ния то­п­лив­ной промышленности (с 1931 года), заместитель нар­ко­ма тя­жё­лой промышленности СССР (с 1932 года). Упол­но­мо­чен­ный СНК СССР по Даль­не­во­сточ­но­му краю (с 1933 года). На­граж­дён ор­де­ном Ле­ни­на.