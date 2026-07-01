КОСИГАЯ
КОСИГА́Я - город в Японии, в префектуре Сайтама.
Входит в городскую агломерацию Токио.
Население 321,5 тыс. человек (2009 год).
Расположен на юге центральной части о. Хонсю, на р. Мотоаракава. Транспортный узел.
Поселение известно с периода Эдо (1603-1867 годы) как торговый центр и почтовая станция на одной из пяти главных дорог (никко-кайдо), соединявших г. Эдо (ныне Токио) с крупнейшими городами страны.
В 1954 году в состав Косигая включены восемь близлежащих поселений. Город с 1958года.
Сохранились остатки поселения Митаката-Исэки периода Кофун (250-552 годы). Буддийский храм Дайсёдзи (или Осагами-Фудо; 750 год), синтоистский храм Хисаидзу. Университет префектуры Сайтама (1999 год), кампус университета Бункё (1966 год; негосударственный, до 1976 года женский университет Риссё). Клиники медицинского университета Доккё и университета Дзюнтэндо. Частный ботанический сад «Aritaki Arboretum». Императорский заказник диких уток «Сайтама Камоба».
Косигая - крупный индустриальный центр, входит в промышленную зону Кэйхин. Предприятия машиностроения («Mikami Iron Works»), химич., кожевенной, пищевой промышленности; производство медицинской техники («Best Medical Co.»), велосипедов, канцелярских товаров. Традиционные кустарные промыслы: изготовление кукол «дарума» и «хина-нингё», различных изделий из древесины павловнии (шкафы, тумбочки, башмаки, игрушки и пр.). Плантации тюльпанов.