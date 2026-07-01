КОСИГАЯ

КОСИГА́Я - город в Японии, в префектуре Сайтама.

Вхо­дит в городскую аг­ло­ме­ра­цию То­кио.

Население 321,5 тыс. человек (2009 год).

Рас­по­ло­жен на юге центральной час­ти о. Хон­сю, на р. Мо­то­ара­ка­ва. Транс­порт­ный узел.

По­се­ле­ние из­вест­но с пе­рио­да Эдо (1603-1867 годы) как тор­го­вый центр и поч­то­вая стан­ция на од­ной из пя­ти главных до­рог (ник­ко-кай­до), со­еди­няв­ших г. Эдо (ны­не То­кио) с круп­ней­шими го­ро­да­ми стра­ны.

В 1954 году в со­став Косигая вклю­че­ны во­семь близ­ле­жа­щих по­се­ле­ний. Го­род с 1958года.

Со­хра­ни­лись ос­тат­ки по­се­ле­ния Ми­та­ка­та-Исэ­ки пе­рио­да Ко­фун (250-552 годы). Буд­дий­ский храм Дай­сёд­зи (или Оса­га­ми-Фу­до; 750 год), син­тои­ст­ский храм Хи­са­ид­зу. Университет пре­фек­ту­ры Сай­та­ма (1999 год), кам­пус университета Бун­кё (1966 год; не­го­су­дар­ст­вен­ный, до 1976 года жен­ский университет Рис­сё). Кли­ни­ки медицинского университета Док­кё и университета Дзюн­тэн­до. Ча­ст­ный бо­та­нический сад «Aritaki Arboretum». Императорский за­каз­ник ди­ких уток «Сай­та­ма Ка­мо­ба».

Косигая - круп­ный ин­ду­ст­ри­аль­ный центр, вхо­дит в промышленную зо­ну Кэй­хин. Пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния («Mikami Iron Works»), хи­мич., ко­же­вен­ной, пи­ще­вой промышленности; про­изводство медицинской тех­ни­ки («Best Medical Co.»), ве­ло­си­пе­дов, кан­це­ляр­ских то­ва­ров. Тра­диционные кус­тар­ные про­мыс­лы: из­го­тов­ле­ние ку­кол «да­ру­ма» и «хи­на-нин­гё», различных из­де­лий из дре­ве­си­ны пав­лов­нии (шка­фы, тум­боч­ки, баш­ма­ки, иг­руш­ки и пр.). План­та­ции тюль­па­нов.

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