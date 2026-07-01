КОШТА ГОМИШ ФРАНСИШКУ ДА

КОШТА ГОМИШ ФРАНСИШКУ ДА - португальский государственный и военный деятель, маршал.

Учил­ся в во­енной шко­ле в Лис­са­бо­не и университете в Пор­ту. В 1959-1961 годах заместитель во­енного ми­ни­ст­ра. Вме­сте с бывшим пре­зи­ден­том Пор­ту­га­лии Ф. Кра­вей­ру Ло­пи­шем и министром обо­ро­ны генералом Б. Мо­ни­шем в апреле 1961 года пред­при­нял неудач­ную по­пыт­ку во­енного пе­ре­во­ро­та.

С 1970 года ко­ман­дую­щий пор­тугальскими во­енными си­ла­ми в Ан­го­ле. Стре­мил­ся к со­труд­ни­че­ст­ву с На­цио­наль­ным сою­зом за пол­ную не­за­ви­си­мость Ан­го­лы. С 1972 года ко­ман­дую­щий Воо­руженными си­ла­ми Пор­ту­га­лии. Снят с долж­но­сти за несколько дней до Ап­рель­ской ре­во­лю­ции 1974 года. Член Национальной хун­ты спа­се­ния, осу­ще­ст­в­ляв­шей управ­ле­ние стра­ной в 1974-1976 годах.

С 30.9.1974 года пре­зи­дент Пор­ту­га­лии. Ос­та­вил свой пост 27.6.1976 года с из­бра­ни­ем пре­зи­ден­том стра­ны генерала А. Рамалью Эа­ни­ша, по­сле че­го ото­шёл от по­ли­тической дея­тель­но­сти.