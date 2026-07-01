КОШТА ГОМИШ ФРАНСИШКУ ДА
КОШТА ГОМИШ ФРАНСИШКУ ДА - португальский государственный и военный деятель, маршал.
Учился в военной школе в Лиссабоне и университете в Порту. В 1959-1961 годах заместитель военного министра. Вместе с бывшим президентом Португалии Ф. Кравейру Лопишем и министром обороны генералом Б. Монишем в апреле 1961 года предпринял неудачную попытку военного переворота.
С 1970 года командующий португальскими военными силами в Анголе. Стремился к сотрудничеству с Национальным союзом за полную независимость Анголы. С 1972 года командующий Вооруженными силами Португалии. Снят с должности за несколько дней до Апрельской революции 1974 года. Член Национальной хунты спасения, осуществлявшей управление страной в 1974-1976 годах.
С 30.9.1974 года президент Португалии. Оставил свой пост 27.6.1976 года с избранием президентом страны генерала А. Рамалью Эаниша, после чего отошёл от политической деятельности.