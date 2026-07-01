КОШКИНСКАЯ КУЛЬТУРА

КОШКИНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура раннего неолита в лесостепном и степном Зауралье.

Вы­де­ле­на в 1970-1980-е годы В.Т. Ко­ва­лё­вой. На­зва­на по сто­ян­ке 5 у деревни Кош­ки­но, на ле­вом бе­ре­гу реки То­бол (Бе­ло­зер­ский район Кур­ган­ской области, Рос­сия). Об­шир­ные по­се­ле­ния по бе­ре­гам рек и озёр, с 3-4 ред­ко рас­по­ло­жен­ны­ми жи­ли­ща­ми. Зем­лян­ки (глу­би­ной до 1,8 м) и на­зем­ные или сла­бо­уг­луб­лён­ные по­строй­ки, пря­мо­уголь­ные, пло­ща­дью до 40 м2, в ря­де слу­ча­ев про­сле­же­на кар­кас­но-стол­бо­вая кон­ст­рук­ция. Со­су­ды со сла­бо­вы­пук­лыми бо­ка­ми, с ок­руг­ло-при­ос­т­рён­ным и пло­ским дном, с под­тре­уголь­ным на­плы­вом или ско­шен­ным кра­ем вен­чи­ка с внутренней сто­ро­ны и «во­рот­нич­ком» с внеш­ней; в верх­ней и при­дон­ной час­тях про­чер­чен­но-на­коль­ча­тый ор­на­мент (в основном пря­мые и вол­ни­стые ли­нии, есть ок­руж­но­сти, кре­сты, спи­ра­ли на дни­щах); со­суд со сто­ян­ки ЮАО-6 ук­ра­шен рель­еф­ным ан­тро­по­морф­ным изо­бра­же­ни­ем. Ка­мен­ные но­жи, про­кол­ки, ско­бе­ли, на­ко­неч­ни­ки стрел; еди­нич­ны тра­пе­ции; ха­рак­тер­но ог­ра­ни­чен­ное ис­поль­зо­ва­ние ре­ту­ши по од­ной или двум гра­ням; пре­об­ла­да­ет пла­стин­ча­тая тех­ни­ка рас­ще­п­ле­ния; на от­ще­пах, как пра­ви­ло, из­го­тов­ле­ны скреб­ки; мно­го шли­фо­ван­ных ору­дий.

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та и ры­бо­лов­ст­во. С Кошкинской культурой свя­за­на ран­няя ста­дия гон­чар­но­го про­изводства в За­ура­лье. Кошкинская культура при­над­ле­жит к кру­гу на­коль­ча­той ке­ра­ми­ки куль­ту­ры (об­лас­ти) и яв­ля­ет­ся од­ним из ком­по­нен­тов в сло­же­нии бо­бо­ры­кин­ской куль­ту­ры.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)