КОШКИНСКАЯ КУЛЬТУРА
КОШКИНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура раннего неолита в лесостепном и степном Зауралье.
Выделена в 1970-1980-е годы В.Т. Ковалёвой. Названа по стоянке 5 у деревни Кошкино, на левом берегу реки Тобол (Белозерский район Курганской области, Россия). Обширные поселения по берегам рек и озёр, с 3-4 редко расположенными жилищами. Землянки (глубиной до 1,8 м) и наземные или слабоуглублённые постройки, прямоугольные, площадью до 40 м2, в ряде случаев прослежена каркасно-столбовая конструкция. Сосуды со слабовыпуклыми боками, с округло-приострённым и плоским дном, с подтреугольным наплывом или скошенным краем венчика с внутренней стороны и «воротничком» с внешней; в верхней и придонной частях прочерченно-накольчатый орнамент (в основном прямые и волнистые линии, есть окружности, кресты, спирали на днищах); сосуд со стоянки ЮАО-6 украшен рельефным антропоморфным изображением. Каменные ножи, проколки, скобели, наконечники стрел; единичны трапеции; характерно ограниченное использование ретуши по одной или двум граням; преобладает пластинчатая техника расщепления; на отщепах, как правило, изготовлены скребки; много шлифованных орудий.
В основе хозяйства - охота и рыболовство. С Кошкинской культурой связана ранняя стадия гончарного производства в Зауралье. Кошкинская культура принадлежит к кругу накольчатой керамики культуры (области) и является одним из компонентов в сложении боборыкинской культуры.