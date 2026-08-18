КОШКА ПЁТР МАРКОВИЧ

КОШКА ПЁТР МАРКОВИЧ - российский моряк, участник Севастопольской обороны 1854-1855 годов, квартирмейстер.

Из кре­по­ст­ных кре­сть­ян . В мае 1849 года сдан в рек­ру­ты и за­чис­лен мат­ро­сом 2-й ста­тьи в 30-й флот­ский эки­паж Чер­но­мор­ско­го фло­та. В хо­де Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов с на­ча­ла обо­ро­ны Се­ва­сто­по­ля на­зна­чен на ба­та­рею № 15 (3-й бас­ти­он, при­кры­вав­ший под­сту­пы к Южной бух­те и цен­тру го­ро­да). От­ли­чал­ся ред­кой от­ва­гой и на­ход­чи­во­стью в бо­ях, уча­ст­во­вал во мно­гих вы­лаз­ках, а так­же дей­ст­во­вал в оди­ноч­ку: про­ни­кал в рас­по­ло­же­ние про­тив­ни­ка, до­бы­вал цен­ные све­де­ния, за­хва­ты­вал плен­ных и ору­жие. В октябре 1855 года (по­сле ос­тав­ле­ния за­щит­ни­ка­ми Южной сто­ро­ны Се­ва­сто­по­ля) из-за ра­не­ния уво­лен в про­дол­жи­тель­ный от­пуск.

Не имея зе­мель­но­го на­де­ла, хо­дил с обо­за­ми в Ни­ко­ла­ев, Одес­су, Хер­сон, ра­бо­тал в лес­ни­че­ст­ве. В 1863 году воз­вра­щён на служ­бу и оп­ре­де­лён в 8-й флот­ский эки­паж Бал­тий­ско­го фло­та. По­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл в род­ной де­рев­не. На­гра­ж­дён дву­мя Зна­ка­ми от­ли­чия Во­ен­но­го ор­де­на (смотри Ге­ор­ги­ев­ский знак от­ли­чия). На па­мят­ни­ке ви­це-адмиралу В.А. Кор­ни­ло­ву в Се­ва­сто­по­ле Кошка изо­бра­жён выбра­сы­ваю­щим упав­шую в окоп бом­бу. В честь Кошки ус­та­нов­ле­ны: в Се­ва­сто­по­ле бюст Кошки; на ро­ди­не, в селе Оме­тин­цы, па­мят­ник.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.