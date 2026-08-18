КОШКА ПЁТР МАРКОВИЧ
КОШКА ПЁТР МАРКОВИЧ - российский моряк, участник Севастопольской обороны 1854-1855 годов, квартирмейстер.
Из крепостных крестьян. В мае 1849 года сдан в рекруты и зачислен матросом 2-й статьи в 30-й флотский экипаж Черноморского флота. В ходе Крымской войны 1853-1856 годов с начала обороны Севастополя назначен на батарею № 15 (3-й бастион, прикрывавший подступы к Южной бухте и центру города). Отличался редкой отвагой и находчивостью в боях, участвовал во многих вылазках, а также действовал в одиночку: проникал в расположение противника, добывал ценные сведения, захватывал пленных и оружие. В октябре 1855 года (после оставления защитниками Южной стороны Севастополя) из-за ранения уволен в продолжительный отпуск.
Не имея земельного надела, ходил с обозами в Николаев, Одессу, Херсон, работал в лесничестве. В 1863 году возвращён на службу и определён в 8-й флотский экипаж Балтийского флота. Последние годы жизни провёл в родной деревне. Награждён двумя Знаками отличия Военного ордена (смотри Георгиевский знак отличия). На памятнике вице-адмиралу В.А. Корнилову в Севастополе Кошка изображён выбрасывающим упавшую в окоп бомбу. В честь Кошки установлены: в Севастополе бюст Кошки; на родине, в селе Ометинцы, памятник.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.