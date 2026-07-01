КОШИЦКАЯ ПРОГРАММА 1945

КОШИЦКАЯ ПРОГРАММА 1945 года - программа первого правительства Национальных фронта чехов и словаков, принятая на заключительном этапе 2-й мировой войны .

Раз­ра­бо­та­на при ак­тив­ном уча­стии Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Че­хо­сло­ва­кии (КПЧ), поль­зо­вав­шей­ся ре­ко­мен­да­ция­ми советского ру­ко­вод­ст­ва. Под­пи­са­на пред­се­да­те­лем пер­во­го пра­ви­тель­ст­ва Национального фрон­та, ле­вым со­ци­ал- де­мо­кра­том З. Фир­лин­ге­ром; ог­ла­ше­на 5.4.1945 года на за­се­да­нии Сло­вацкого национального со­ве­та в городе Ко­ши­це.

Кошицкая программа пре­ду­смат­ри­ва­ла: раз­ви­тие Че­хо­сло­ва­кии как де­мо­кра­тического го­су­дар­ст­ва, объ­е­ди­няю­ще­го два рав­но­прав­ных на­ро­да - че­хов и сло­ва­ков; раз­ре­ше­ние во­про­са о За­кар­пат­ской Ук­раи­не в со­ответ­ст­вии с во­ле­изъ­яв­ле­ни­ем её на­се­ле­ния; ус­та­нов­ле­ние на мес­тах вла­сти из­бран­ных на­ро­дом Национальных ко­ми­те­тов; га­ран­ти­ро­ва­ние де­мо­кра­тических сво­бод; пре­да­ние су­ду лиц, со­труд­ни­чав­ших с ок­ку­пан­та­ми; за­пре­ще­ние фа­ши­ст­ских и про­фа­ши­ст­ских пар­тий. Ста­тьи 10-12 Кошицкой программы пред­пи­сы­ва­ли вве­де­ние государственного управ­ле­ния иму­ще­ст­вом немецких и венгерских соб­ст­вен­ни­ков и лиц, со­труд­ни­чав­ших с на­цис­та­ми, на­де­ле­ние зем­лёй без­зе­мель­ных и ма­ло­зе­мель­ных кре­сть­ян, при­ня­тие мер по ско­рей­ше­му вос­ста­нов­ле­нию раз­ру­шен­ной вой­ной эко­но­ми­ки. Статья 14 оп­ре­де­ля­ла но­вые прин­ци­пы со­ци­аль­ной по­ли­ти­ки; при­ори­те­том куль­тур­ной по­ли­ти­ки бы­ла на­зва­на де­мо­кра­ти­за­ция сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния (статья 15).

Кошицкая программа дек­ла­ри­ро­ва­ла проч­ный со­юз Че­хо­сло­ва­кии с СССР, тес­ное со­труд­ни­че­ст­во с ним в во­енной, по­ли­тической, эко­но­мической и куль­тур­ной об­лас­тях. На ба­зе Кошицкой программы уже в ию­не 1945 года на­ча­лось про­ве­де­ние аг­рар­ной ре­фор­мы и де­мо­кра­тических пре­об­ра­зо­ва­ний в Че­хо­сло­ва­кии.

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