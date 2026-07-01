КОШИЦКАЯ ПРОГРАММА 1945
КОШИЦКАЯ ПРОГРАММА 1945 года - программа первого правительства Национальных фронта чехов и словаков, принятая на заключительном этапе 2-й мировой войны.
Разработана при активном участии Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ), пользовавшейся рекомендациями советского руководства. Подписана председателем первого правительства Национального фронта, левым социал-демократом З. Фирлингером; оглашена 5.4.1945 года на заседании Словацкого национального совета в городе Кошице.
Кошицкая программа предусматривала: развитие Чехословакии как демократического государства, объединяющего два равноправных народа - чехов и словаков; разрешение вопроса о Закарпатской Украине в соответствии с волеизъявлением её населения; установление на местах власти избранных народом Национальных комитетов; гарантирование демократических свобод; предание суду лиц, сотрудничавших с оккупантами; запрещение фашистских и профашистских партий. Статьи 10-12 Кошицкой программы предписывали введение государственного управления имуществом немецких и венгерских собственников и лиц, сотрудничавших с нацистами, наделение землёй безземельных и малоземельных крестьян, принятие мер по скорейшему восстановлению разрушенной войной экономики. Статья 14 определяла новые принципы социальной политики; приоритетом культурной политики была названа демократизация системы образования (статья 15).
Кошицкая программа декларировала прочный союз Чехословакии с СССР, тесное сотрудничество с ним в военной, политической, экономической и культурной областях. На базе Кошицкой программы уже в июне 1945 года началось проведение аграрной реформы и демократических преобразований в Чехословакии.