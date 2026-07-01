КОШИЦЕ
КОШИЦЕ - город в восточной части Словакии.
Административный центр Кошицкого края. Население 234,1 тысяч человек (2009; 2-й по числу жителей город страны после Братиславы). Расположен между Словацкими Рудными горами и массивом Сланске-Врхи, на реке Горнад (бассейн Дуная). Узел автомагистралей и железных дорог. Международный аэропорт. К югу от Кошице проходят ответвления международного нефтепровода «Дружба» и газопровода «Союз».
Первое письменное упоминание Кошице относится к 1230 году, находился под властью династии Арпадов. В 1241 году подвергся нападению монголо-татар. В 1249 году венгерский король Бела IV предоставил Кошице городские привилегии. В 1290 году получил права свободного королевского города. В XIV-XV веках один из крупнейших городов Венгрии. В XVII веке выполнял функции столицы Верхней Венгрии (Словакии). В начале XVIII века резиденция Ракоци Ференца II, центр антигабсбургского восстания. В 1918 году отошёл к Чехословакии, недолгое время столица Словацкой советской республики 1919 года. В 1938 году по 1-му Венскому арбитражу (смотри в статье Венские арбитражи 1938, 1940 годов) передан Венгрии. С 1945 года вновь в составе Чехословакии, с 1993 года в Словацкой Республике.
Архитектурной доминантой города служит позднеготический собор Святой Елизаветы на Главной площади (заложен в 1378 году на месте церкви XIII века, закончен в 1507 году, реконструирован в 1877-1896 годах; алтарь - 1474-1477 годы, завершение северной башни - 1775), в котором находится гробница Ференца II Ракоци. Рядом расположены башня-колокольня Святого Урбана (конец XIV - начало XV веков, восстановлена после пожара в 1967-1971 годах) и готическая капелла Святого Михала (1-я половина XIV века; реконструирована в 1902-1904 годах). На Главной улице - готическая церковь францисканцев (1378-1400 годы; барочные элементы XVIII века), церковь ордена премонстрантов в стиле барокко (1661-1668 годы, первоначально - иезуитская), чумная колонна, посвящённая Деве Марии (1723), старое здание Ратуши в стиле барокко (1779-1780 годы, архитектор Я. Лангер), здание Государственного театра в формах необарокко (1897-1899 годы, архитектор А. Ланг), памятник первому гербу города (2002). В исторической части города сохранились Тюремный и Мельничный бастионы утраченных фортификационных сооружений XV - начала XVI веков, а также церкви: доминиканцев в романском стиле (около 1290 года, перестроена в начале XVIII веке и в 1892 году; башня - 1903), Святого Духа (1730-1733 годы, барокко) и др. В числе памятников гражданской архитектуры: дворцы Чаки-Дешефи (1805, классицизм), Андраши (1899, необарокко), Форгача (начало XIX века) и Якаба (конец XIX века, псевдоготика); неоренессансное здание Музея Восточной Словакии (начало XX века). Жилые массивы в русле «современного движения» (архитектор Й. Марек, около 1927 года; Й. Полашек, начало 1930-х годов); постройки в формах модернизма: гостиницы «Гутник» (ныне «Ясмин»; 1962) и «Слован» (1971), а также новое здание железнодорожного вокзала (1972-1974 годы). Парки: городской, Коменского, молодёжи. К востоку от Кошице - руины крепости Сланец (1270-1281 годы, разрушена в 1679 году).
Среди научных учреждений - научно-исследовательские институты Словацкой АН: паразитологии (1953), геотехники (1954), материаловедения (1955), физиологии животных (1964), нейробиологии (1964, современное название с 1977 года), экспериментальной физики (1969), социальных наук (1975), зоологии (1990). Государственные вузы: Университет ветеринарной медицины (1949), Технический университет (1952), Университет имени П.Й. Шафарика (1959); филиалы Братиславского экономического университета, Словацкого сельскохозяйственного университета в Нитре, Католического университета в Ружомбероке. Научная библиотека (1657; расположена во дворце Форгача), Публичная библиотека имени Я. Бокатиуса (1924). Музеи: Восточной Словакии (1872), Словацкий технический (1947, совр. назв. с 1983) с планетарием, картинная галерея Вост. Словакии (1951), городской (в помещении Тюремного бастиона), Ференца II Ракоци, оружия, скульптора Войтеха Лоффлера, подземных фортификаций (археологический комплекс), авиации (2002), восковых фигур. Театры: государственный (драматический, оперная и балетная труппы), городской, кукол, венгерский («Талия»), цыганский («Роматан»). Государственный оперный театр (1945). Государственный филармонический оркестр (1968). Зоопарк (1986). Международные ежегодные фестивали: «Музыкальная весна» (с 1956 года), органной музыки (с 1970 года), современного искусства; международный фестиваль местного телевещания «Золотой нищий» (с 1995 года). Футбольный клуб «Кошице» - чемпион Словакии (1997, 1998), принимал участие в Лиге чемпионов (1997/1998 годы). Хоккейный клуб «Кошице» (создан в 1962 году) - неоднократный чемпион страны; проводит свои матчи во Дворце спорта «Стил Арена» (около 8,4 тысяч мест).
Кошице - второй по значимости (после столицы) хозяйственный центр страны. Чёрная металлургия: единственный в стране металлургический комбинат полного цикла «US Steel Košice» (быв. Восточнословацкий; построен в 1960-1966 годах, с 2000 года принадлежит американской компании «United States Steel»), связанный с железнодорожной сетью республик бывшего СССР железной дорогой Кошице - Чьерна-над-Тисоу (ширина колеи, принятая в странах СНГ, - 1520 мм), построенной в 1960-х годах для удешевления поставок железной руды с Украины (Криворожский железорудный бассейн) и из России (месторождения Курской магнитной аномалии). Производство стали 4,7 миллионов тонн (2007); выпускаются горячекатаный и холоднокатаный стальной лист (в т. ч. оцинкованный), стальные трубы, электротехническая сталь, отопительные радиаторы, белая жесть и др. Добыча местных железных руд (месторождения Рожнява, Рудняни) в конце XX - начале XXI веков прекращена. Тяжёлое машиностроение: заводы VSS (бывший Восточнословацкий машиностроительный; кузнечно-прессовое оборудование), специальных автомобилей (аварийно-спасательные, бетоновозы и др.). Производство огнеупорного кирпича из местного магнезита и цемента (из металлургических шлаков). Предприятия химической, деревообрабатывающей, лёгкой (текстильная и швейная), пищевой промышленности. ТЭЦ.
К югу от Кошице (близ границы с Венгрией) - промышленный парк «Кехнец»: производство комплектующих деталей узлов и агрегатов для различных отраслей машиностроения.