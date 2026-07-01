КОШИЦЕ

КОШИЦЕ - город в восточной части Словакии.

Административный центр Ко­шиц­ко­го края. Население 234,1 тысяч человек (2009; 2-й по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Бра­ти­сла­вы). Рас­по­ло­жен ме­ж­ду Сло­вац­ки­ми Руд­ны­ми го­ра­ми и мас­си­вом Слан­ске-Врхи, на реке Гор­над (бас­сейн Ду­ная). Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей и же­лез­ных до­рог . Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт. К югу от Кошице про­хо­дят от­ветв­ле­ния ме­ж­ду­народного неф­те­про­во­да «Друж­ба» и га­зо­про­во­да «Со­юз».

Пер­вое письменное упо­ми­на­ние Кошице от­но­сит­ся к 1230 году, на­хо­дил­ся под вла­стью ди­настии Ар­па­дов. В 1241 году под­верг­ся на­паде­нию мон­го­ло -та­тар. В 1249 году венгерский ко­роль Бе­ла IV пре­дос­та­вил Кошице городские при­ви­ле­гии. В 1290 году по­лу­чил пра­ва сво­бод­но­го ко­ро­лев­ско­го го­ро­да. В XIV-XV веках один из круп­ней­ших го­ро­дов Венг­рии. В XVII веке вы­пол­нял функ­ции сто­ли­цы Верх­ней Венг­рии (Сло­ва­кии). В начале XVIII века ре­зи­ден­ция Ра­ко­ци Фе­рен­ца II, центр ан­ти­габс­бург­ско­го вос­ста­ния. В 1918 году ото­шёл к Че­хо­сло­ва­кии, не­дол­гое вре­мя сто­ли­ца Сло­вац­кой со­вет­ской рес­пуб­ли­ки 1919 года. В 1938 году по 1-му Вен­ско­му ар­бит­ра­жу (смотри в статье Вен­ские ар­бит­ра­жи 1938, 1940 годов) пе­ре­дан Венг­рии. С 1945 года вновь в со­ста­ве Че­хо­сло­ва­кии, с 1993 года в Сло­вац­кой Рес­пуб­ли­ке.

Ар­хитектурной до­ми­нан­той го­ро­да слу­жит по­зд­не­го­тический со­бор Святой Ели­за­ве­ты на Глав­ной площади (за­ло­жен в 1378 году на мес­те церк­ви XIII века, за­кон­чен в 1507 году, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1877-1896 годах; ал­тарь - 1474-1477 годы, за­вер­ше­ние северной баш­ни - 1775), в ко­то­ром на­ходит­ся гроб­ни­ца Фе­рен­ца II Ра­ко­ци. Ря­дом рас­по­ло­же­ны баш­ня-ко­ло­коль­ня Святого Ур­ба­на (конец XIV - начало XV веков, вос­ста­нов­ле­на по­сле по­жа­ра в 1967-1971 годах) и го­тическая ка­пел­ла Святого Ми­ха­ла (1-я половина XIV века; ре­кон­струи­ро­ва­на в 1902-1904 годах). На Глав­ной улице - го­тическая цер­ковь фран­ци­скан­цев (1378-1400 годы; ба­роч­ные эле­мен­ты XVIII века), цер­ковь ор­де­на пре­мон­ст­ран­тов в сти­ле ба­рок­ко (1661-1668 годы, пер­во­на­чаль­но - ие­зу­ит­ская ), чум­ная ко­лон­на, по­свя­щён­ная Де­ве Ма­рии (1723), ста­рое зда­ние Ра­ту­ши в сти­ле ба­рок­ко (1779-1780 годы, архитектор Я. Лан­гер), зда­ние Государственного те­ат­ра в фор­мах не­оба­рок­ко (1897-1899 годы, архитектор А. Ланг), па­мят­ник пер­во­му гер­бу го­ро­да (2002). В ис­то­рической час­ти го­ро­да со­хра­ни­лись Тю­рем­ный и Мель­нич­ный бас­тио­ны ут­ра­чен­ных фор­ти­фи­кационных со­ору­же­ний XV - начала XVI веков, а так­же церк­ви: до­ми­ни­канцев в ро­ман­ском сти­ле (около 1290 года, пе­ре­строе­на в начале XVIII веке и в 1892 году; баш­ня - 1903), Святого Ду­ха (1730-1733 годы, ба­рок­ко) и др. В чис­ле па­мят­ни­ков гражданской ар­хи­тек­ту­ры: двор­цы Ча­ки-Де­ше­фи (1805, клас­си­цизм), Ан­д­ра­ши (1899, нео­ба­рок­ко), Фор­га­ча (начало XIX века) и Яка­ба (конец XIX века, псев­до­го­ти­ка); не­оре­нес­санс­ное зда­ние Му­зея Восточной Сло­ва­кии (начало XX века). Жи­лые мас­си­вы в рус­ле «со­вре­мен­но­го дви­же­ния» (архитектор Й. Ма­рек, около 1927 года; Й. По­ла­шек, начало 1930-х годов); по­строй­ки в фор­мах мо­дер­низ­ма: гос­ти­ни­цы «Гут­ник» (ны­не «Яс­мин»; 1962) и «Сло­ван» (1971), а так­же но­вое зда­ние железнодорожного во­кза­ла (1972-1974 годы). Пар­ки: го­род­ской, Ко­мен­ско­го, мо­ло­дёжи. К вос­то­ку от Кошице - руи­ны кре­по­сти Сла­нец (1270-1281 годы, раз­ру­ше­на в 1679 году).

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - научно-исследовательские институты Сло­вац­кой АН: па­ра­зи­то­ло­гии (1953), гео­тех­ни­ки (1954), ма­те­риа­ло­ве­де­ния (1955), фи­зио­ло­гии жи­вот­ных (1964), ней­ро­био­ло­гии (1964, современное название с 1977 года), экс­пе­риментальной фи­зи­ки (1969), со­ци­аль­ных на­ук (1975), зоо­ло­гии (1990). Государственные ву­зы: Университет ве­тери­нар­ной ме­ди­ци­ны (1949), Тех­нический университет (1952), Университет имени П.Й. Ша­фа­ри­ка (1959); фи­лиа­лы Бра­ти­слав­ско­го эко­но­мического университета, Сло­вац­ко­го сельскохозяйственного университета в Ни­т­ре, Ка­то­лического университета в Ру­жом­бе­ро­ке. На­учная библиотека (1657; рас­по­ло­же­на во двор­це Фор­га­ча), Пуб­лич­ная библиотека имени Я. Бо­ка­тиу­са (1924). Му­зеи: Восточной Сло­ва­кии (1872), Сло­вац­кий тех­ни­чес­кий (1947, совр. назв. с 1983) с пла­не­та­ри­ем, кар­тин­ная га­ле­рея Вост. Сло­ва­кии (1951), го­род­ской (в по­ме­ще­нии Тю­рем­но­го бас­тио­на), Фе­рен­ца II Ра­ко­ци, ору­жия, скульп­то­ра Вой­те­ха Лоф­фле­ра, под­зем­ных фор­ти­фи­ка­ций (ар­хео­ло­гический ком­плекс), авиа­ции (2002), вос­ко­вых фи­гур. Те­ат­ры: го­су­дар­ст­вен­ный (дра­ма­тический, опер­ная и ба­лет­ная труп­пы), го­род­ской, ку­кол, вен­гер­ский («Та­лия»), цы­ган­ский («Ро­ма­тан»). Государственный опер­ный те­атр (1945). Государственный фи­лар­мо­нический оркестр (1968). Зоо­парк (1986). Ме­ж­ду­народные еже­год­ные фес­ти­ва­ли: «Му­зы­каль­ная вес­на» (с 1956 года), ор­ган­ной му­зы­ки (с 1970 года), современного искусства; ме­ж­ду­народный фес­ти­валь ме­ст­но­го те­ле­ве­ща­ния «Зо­ло­той ни­щий» (с 1995 года). Фут­боль­ный клуб «Ко­ши­це» - чем­пи­он Сло­ва­кии (1997, 1998), при­ни­мал уча­стие в Ли­ге чем­пио­нов (1997/1998 годы). Хок­кей­ный клуб «Ко­ши­це» (соз­дан в 1962 году) - не­од­но­крат­ный чем­пи­он стра­ны; про­во­дит свои мат­чи во Двор­це спор­та «Стил Аре­на» (около 8,4 тысяч мест).

Кошице - вто­рой по зна­чи­мо­сти (по­сле сто­ли­цы) хо­зяйственный центр стра­ны. Чёр­ная ме­тал­лур­гия: един­ст­вен­ный в стра­не ме­тал­лур­гический ком­би­нат пол­но­го цик­ла «US Steel Košice» (быв. Вос­точ­но­сло­вац­кий; по­стро­ен в 1960-1966 годах, с 2000 года при­над­ле­жит американской ком­па­нии «United States Steel»), свя­зан­ный с железнодорожной се­тью рес­пуб­лик бывшего СССР же­лез­ной до­ро­гой Ко­ши­це - Чьер­на-над-Ти­соу (ши­ри­на ко­леи, при­ня­тая в стра­нах СНГ, - 1520 мм), по­стро­ен­ной в 1960-х годах для уде­шев­ле­ния по­ста­вок же­лез­ной ру­ды с Ук­раи­ны (Кри­во­рож­ский же­ле­зо­руд­ный бас­сейн) и из Рос­сии (ме­сто­ро­ж­дения Кур­ской маг­нит­ной ано­ма­лии). Про­изводство ста­ли 4,7 миллионов тонн (2007); вы­пус­ка­ют­ся го­ря­че­ка­та­ный и хо­лод­но­ка­та­ный сталь­ной лист (в т. ч. оцин­ко­ван­ный), сталь­ные тру­бы, элек­тро­тех­ническая сталь, ото­пи­тель­ные ра­диа­то­ры, бе­лая жесть и др. До­бы­ча ме­ст­ных же­лез­ных руд (ме­сторо­ж­де­ния Рож­ня­ва, Руд­ня­ни) в конце XX - начале XXI веков пре­кра­ще­на. Тя­жёлое ма­ши­но­строе­ние: за­во­ды VSS (бывший Вос­точ­но­сло­вац­кий ма­ши­но­строи­тель­ный; куз­неч­но-прес­со­вое обо­ру­до­ва­ние), специальных ав­то­мо­би­лей (ава­рий­но-спа­са­тель­ные, бе­то­но­во­зы и др.). Про­изводство ог­не­упор­но­го кир­пи­ча из ме­ст­но­го маг­не­зи­та и це­мента (из ме­тал­лур­гических шла­ков). Пред­при­ятия хи­мической, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, лёг­кой (тек­стиль­ная и швей­ная), пи­ще­вой промышленности. ТЭЦ.

К югу от Кошице (близ гра­ни­цы с Венг­ри­ей) - промышленный парк «Кех­нец»: про­изводство ком­плек­тую­щих де­та­лей уз­лов и аг­ре­га­тов для различных от­рас­лей ма­ши­но­строе­ния.

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