КОШЕВОЙ ПЁТР КИРИЛЛОВИЧ

Биография

Пётр Кириллович Кошевой родился 8 (по новому стилю – 21) декабря 1904 года в городе Александрия (ныне – Кировоградская область Украины). По национальности украинец.

В феврале 1920 году Кошевой был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Принимал участие в боях Гражданской войны на Украине, будучи красноармейцем во 2-м кавалерийском полку 8-й кавалерийской дивизии Червонного казачества. После окончания боевых действий продолжал службу в кавалерийских частях. В 1923 году Кошевой окончил Крымские кавалерийские курсы имени Крымского ЦИК, в 1927 году – Украинскую кавалерийскую школу имени С. М. Будённого, в 1932 году – Военную академию имени М. В. Фрунзе. С февраля 1940 года командовал 65-й стрелковой дивизией, дислоцировавшейся в Забайкальском военном округе. Здесь Кошевой встретил начало Великой Отечественной войны .

Великая Отечественная война

В ноябре 1941 года дивизия Кошевого была переброшена в действующую армию, на Волховский фронт, где приняла участие в Тихвинской операции . В июле 1942 года Кошевой был назначен на должность командира 24-й гвардейской стрелковой дивизии, а в августе 1943 года стал командиром 63-го стрелкового корпуса. Корпус Кошевого особо отличился во время освобождения Крыма. 8-10 апреля 1944 года он прорвал вражескую оборону и вышел на оперативный простор. 11 апреля 1944 года части корпуса освободили город Джанкой, 18 апреля 1944 года форсировали реку Чёрная и вышли на подступы к Севастополю . В ходе наступления они освободили Симферополь, Бахчисарай, Балаклаву, Карасу-Базар и ещё более 200 населённых пунктов. Кульминацией крымских боёв стал штурм Сапун-горы, в котором принимал активное участие корпус Кошевого. Враг понёс огромные потери – более 6 тысяч солдат и офицеров убитыми и более 8 тысяч пленными, множество техники, лошадей, военного имущества. За умелое командование корпусом Кошевой был удостоен звания Героя Советского Союза .

В мае 1944 года Кошевой был назначен командиром 71-го стрелкового корпуса 31-й армии, тогда же ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. Под его командованием это соединение успешно действовало во время Белорусской операции , освобождении Прибалтики , Восточно-Прусской операции , в том числе при штурме Инстербурга, Кёнигсберга и Пиллау. За отличие в тех боях Кошевой во второй раз был удостоен звания Героя Советского Союза.

Послевоенная карьера

В послевоенное время продолжал службу в Советской Армии. Участвовал в Параде Победы , командовал на нём сводным полком 3-го Белорусского фронта. В июле 1946 года Кошевой был назначен командующим 6-й гвардейской армией Прибалтийского военного округа. В 1948 году он окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова (ныне – Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации), после чего командовал 5-й армией, дислоцировавшейся в Приморском и Дальневосточном военных округах. В 1954-195 годах командовал 11-й гвардейской армией Прибалтийского военного округа. 31 мая 1954 года ему было присвоено звание генерал-полковника. В июле 1955 года Кошевой был направлен в ГДР на должность первого заместителя Главнокомандующего Группой советских войск в Германии.

Вернулся в СССР в 1957 году. Командовал Сибирским, затем Киевским военным округом. 13 апреля 1964 года ему было присвоено звание генерала армии. С января 1965 года по октябрь 1969 года Кошевой вновь служил в ГДР, был главнокомандующим Группой советских войск в Германии. 15 апреля 1968 года ему было присвоено звание Маршала Советского Союза.

В 1961-1971 годах Кошевой избирался кандидатом в члены ЦК КПСС, а также был депутатом Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов.

В октябре 1969 года Кошевой был переведён в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Умер 30 августа 1976 года, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы (участок № 7). Стал первым Маршалом Советского Союза, похороненным не у Кремлёвской стены (не считая репрессированных).