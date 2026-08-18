КОШЕН ОГЮСТЕН

Кошен (фр. Cochin), Огюстен (22.12.1876, Париж — 08.07.1916, Ардекур-о-Буа) — французский историк.

Сын видного консервативного политика и литератора Дени Кошена. Окончил Школу хартий, после чего занялся изучением истории Французской революции XVIII в . Провел детальные исследования механизмов избирательной кампании 1789 в Бургундии и Бретани. В 1909 в очерке «Кризис революционной истории: Тэн и г-н Олар» («La Crise de l’histoire révolutionnaire: Taine et M. Aulard») дал глубокий критический анализ современной ему историографии Революции. Основным трудом жизни К. должно было стать фундаментальное историко-социологическое исследование истоков феномена якобинизма и механизмов революционного террора 1793—1794, в ходе работы над которым им был подготовлено обширное собрание документов, опубликованное уже после его смерти. С началом Первой мировой войны 1914—1918 К. был мобилизован в армию и в 1916 погиб в сражении на Сомме . Основные его труды и, в частности, концептуальная часть незавершенного исследования о якобинизме были опубликованы посмертно. К. одним из первых привнес в изучение истории методы социологии Э. Дюргейма и М. Острогорского. Согласно К., движущей силой Революции стала особая социальная группа — «малый народ» (историки конца ХХ в. использовали для ее обозначения термин «просвещенная элита»), сформировавшаяся на протяжении 30 предшествовавших революции лет в интеллектуальных кружках — литературных, философских и агрономических обществах, масонских ложах, академиях, музеях, лицеях и других просветительских объединениях, широко распространившихся тогда во Франции. Эти добровольные ассоциации отличались демократической структурой и стремлением содействовать развитию рационалистической философии. Именно в этом, практически не связанном с традиционным обществом публичном пространстве и произошло формирование принципиально новой системы мировоззренческих ценностей, приверженность которой и стала главным системообразующим фактором для столь же новой, внесословной общности — «малого народа». Сущность Французской революции К. видел в попытке «малого народа» навязать реально существующему обществу свою ценностную парадигму. Встреченные крайне негативно ведущими представителями апологетической по отношению к революции историографии — А. Оларом и А. Матьезом, идеи К. не получили признания современников, но в 1970-е были высоко оценены третьим поколением школы «Анналов» и оказали большое влияние на историков Просвещения и Французской революции рубежа XX—XXI вв.

Соч.: Les sociétés de pensée et la démocratie moderne. Paris, 2012; La Révolution et la libre pensée. Paris, 1979; Les sociétés de pensée et la Révolution en Bretagne (1788—1789). 2 vol. Paris, 1928; Cochin A., Charpentier Ch. Actes du gouvernement révolutionnaire (23 août 1793 — 27 juillet 1794). 3 vol. Paris, 1920—1935; Малый народ и революция. М., 2003.

Лит.: Schrader F. E. Augustin Cochin et la République française. Paris, 1992; Фюре Ф. Постижение Французской революции. СПб., 1998; Чудинов А. В. История Французской революции: пути познания. М., 2017. Гл. 2.