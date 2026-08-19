КОШЕЛЁВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
КОШЕЛЁВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - российский общественный деятель, публицист, предприниматель.
Дворянин. Крупный душе- и землевладелец; ему принадлежало свыше 5,5 тысяч душ крепостных крестьян, около 43,7 тысяч га земли (имение Песочня в Сапожковском уезде Рязанской губернии, земли в Ряжском уезде Рязанской губернии и в Новоузенском уезде Самарской губернии). В 1820-х годах познакомился с А.С. Хомяковым и И.В. Киреевским, с которыми дружил всю жизнь, входил в общество любомудров. Учился на словесном отделении философского факультета Московского университета (1821-1824 годы), слушал лекции по философии, экономике и праву в Берлинском и Женевском университетах (1831-1832 годы). Служил в Московском архиве Коллегии иностранных дел (1824-1826 годы), в 3-й экспедиции особой канцелярии МИД (1826-1829 годы), Департаменте духовных дел иностранных исповеданий (1829-1831 годы). Советник Московского губернского правления (1833-1835 годы), затем в отставке. Предводитель дворянства Сапожковского уезда (1840-1842 годы), активно боролся со злоупотреблениями помещичьей властью.
В конце 1840-х годов организовал в своих владениях многоотраслевое интенсивное хозяйство, внедрял передовую агротехнику, закупал сельскохозяйственные машины в Западной Европе. Большая часть крепостных перевёл на барщину, увеличивал господскую запашку; размер оброка в хозяйстве Кошелева был выше среднего по губернии. Вместе с тем Кошелев ввёл для крестьян «мирское самоуправление» (сводилось к раскладке повинностей) и мирской суд, построил несколько школ; в 1849 году освободил свыше 200 своих дворовых крестьян за выкуп или ежегодный оброк. Крупный винный откупщик (1838-1848 годы) и поставщик хлеба в казну для нужд армии и флота (1847-1857 годы). В 1847-1849 годах обращался к рязанским дворянам и в правительство с предложениями регламентировать отношения помещиков и крестьян, мотивируя это упадком большинства помещичьих хозяйств (не получил поддержки). С 1850 года Кошелев участвовал в работе Лебедянского общества сельского хозяйства (проводило съезды в лучших имениях, в 1852-1856 годах - в Песочне). Президент Московского общества сельского хозяйства (1860-1864 годы; член с 1848 года).
В 1858 году, при подготовке крестьянской реформы 1861 года, Кошелев включён в качестве члена от правительства в состав Комитета по крестьянскому делу Рязанской губернии. Участвовал в подготовке проектов нормативного устава поземельных банков и ипотечного положения (1859-1860 годы); председатель винокуренной подкомиссии в Комиссии Министерства финансов по составлению проекта о замене откупов системой акцизного сбора (1860; ещё в 1849 году или 1850 году подал министру финансов записку о необходимости отмены откупов), разработал проект введения свободной виноторговли вместо откупов с установлением фиксированного акцизного сбора.
Главный директор (министр) финансов Царства Польского (1864-1866 годы), заведовал также горными заводами края. Провёл реформу налогообложения и добился бездефицитного бюджета в условиях финансового кризиса, наступившего в результате Польского восстания 1863-1864 годов. Уже оставив должность, представил правительству записку «О прекращении военного положения и введении общегосударственных учреждений в Царстве Польском» (1866).
Гласный Московской городской думы (1863-1865; 1869-1883 годы), Сапожковского уездного и Рязанского губернского земских собраний (1865-1883 годы). Председатель Сапожковского уездного училищного совета (1868-1874 годы). Один из инициаторов организации стационарного медицинского обслуживания населения в Сапожковском уезде.
В 1840-х годах Кошелев примкнул к кружку славянофилов. Славянофильство Кошелева имело практический, прикладной характер. В основном он выдвигал конкретные предложения по реформированию государственного устройства и экономики России. Лучшую для страны форму правления Кошелев видел в самодержавии, при этом считал необходимым созыв Земской думы как представительного законосовещательного органа при императоре (ещё в записке 1855 года, направленной императору Александру II, предлагал созвать «выборных от всей земли русской» для изыскания средств на ведение Крымской войны 1853-1856 годов). Конституцию считал явлением, чуждым национальному духу русского народа. Предлагал освободить крепостных крестьян с землёй за выкуп, с рассрочкой платежа помещикам на 12 лет (записка, направленная Кошелевым императору Александру II в 1857 году; впоследствии наряду с другими проектами рассмотрена Редакционными комиссиями). Предостерегал от заимствования западноевропейских политических институтов, считал нигилизм и атеизм плодами европейского просвещения, перенесённого на неподготовленную русскую почву. Верил в способность крестьянской общины предотвратить «пролетаризацию» России, отводил общине ведущую роль в преобразовании крестьянского быта на началах личной свободы и самоуправления. В общине видел также гарантию соблюдения экономических интересов землевладельцев при освобождении крестьян и осуществлении выкупной операции.
Автор брошюр «О мерах к восстановлению ценности рубля» (1878), «О кредите земледельцам при покупке ими земли» (1880), «О мерах к сокращению пьянства» (1881) и др. Ряд работ, которые не могли быть допущены цензурой к публикации в России, издал в Берлине - «Наше положение» (1874), «Общая земская дума в России», «Об общинном землевладении в России» (обе 1875) и др. Доказывал необходимость жёсткой экономии в финансовой сфере, развивал идею единения дворянства с другими сословиями с целью постепенного преодоления всевластия бюрократии, критиковал земства за развитие в них «дворянско-крепостнического и адвокатско-либерального» направлений, отмечал слабое представительство крестьян в земствах. Финансировал многие начинания славянофилов: издал «Московский сборник» под редакцией И.С. Аксакова (том 1, 1852; 2-й том запрещён цензурой) и полное собрание сочинений И.В. Киреевского (тома 1-2, 1860); издатель-редактор журналов «Русская беседа» (1856-1860 годы) и «Сельское благоустройство» (1858-1859 годы). Субсидировал издание журнала «Беседа» (1871-1872 годы), газеты «Земство» (1880-1882 годы). Председатель Общества любителей российской словесности при Московском университете (1869-1872 годы).
Мемуары Кошелева опубликованы на русском языке в Берлине в 1884 году, в России впервые в 1906 году (с сокращениями).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Голос из земства. М., 1869. Вып. 1;
О подушных податях. М., 1871;
О крестьянском самоуправлении и о присутствиях по крестьянским делам. М., 1881;
О некоторых изменениях в устройстве земских учреждений. М., 1881;
О сословиях и состояниях в России. М., 1881