КОШЕЛЁВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

КОШЕЛЁВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - российский общественный деятель, публицист, предприниматель .

Дво­ря­нин. Круп­ный ду­ше- и зем­ле­вла­де­лец; ему при­над­ле­жа­ло свыше 5,5 тысяч душ кре­по­стных кре­сть­ян , около 43,7 тысяч га зем­ли (име­ние Пе­соч­ня в Са­пож­ков­ском уезде Ря­зан­ской губернии, зем­ли в Ряж­ском уезде Рязанской губернии и в Но­во­узен­ском уезде Са­мар­ской губернии). В 1820-х годах по­зна­ко­мил­ся с А.С. Хо­мя­ко­вым и И.В. Ки­ре­ев­ским, с ко­то­ры­ми дру­жил всю жизнь, вхо­дил в общество лю­бо­муд­ров. Учил­ся на сло­вес­ном от­де­ле­нии фи­лософского факультета Московского университета (1821-1824 годы), слу­шал лек­ции по фи­ло­софии, эко­но­ми­ке и пра­ву в Бер­лин­ском и Же­нев­ском университетах (1831-1832 годы). Слу­жил в Московском ар­хи­ве Кол­ле­гии иностранных дел (1824-1826 годы), в 3-й экс­пе­ди­ции осо­бой кан­це­ля­рии МИД (1826-1829 годы), Департаменте ду­хов­ных дел иностранных ис­по­ве­да­ний (1829-1831 годы). Со­вет­ник Московского гу­берн­ско­го прав­ле­ния (1833-1835 годы), за­тем в от­став­ке. Пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва Са­пож­ков­ско­го уезда (1840-1842 годы), ак­тив­но бо­рол­ся со зло­упот­реб­ле­ния­ми по­ме­щи­чьей вла­стью.

В конце 1840-х годов ор­га­ни­зо­вал в сво­их вла­де­ни­ях мно­го­от­рас­ле­вое ин­тен­сив­ное хо­зяй­ст­во, вне­дрял пе­ре­до­вую аг­ро­тех­ни­ку, за­ку­пал сельскохозяйственные ма­ши­ны в Западной Ев­ро­пе. Большая часть кре­по­ст­ных пе­ре­вёл на бар­щи­ну, уве­ли­чи­вал гос­под­скую за­паш­ку; раз­мер об­ро­ка в хо­зяй­ст­ве Кошелева был вы­ше сред­не­го по гу­бер­нии. Вме­сте с тем Кошелев ввёл для кре­сть­ян «мир­ское са­мо­управ­ле­ние» (сво­ди­лось к рас­клад­ке по­вин­но­стей) и мир­ской суд, по­стро­ил несколько школ; в 1849 году ос­во­бо­дил свыше 200 сво­их дво­ро­вых кре­сть­ян за вы­куп или еже­год­ный об­рок. Круп­ный вин­ный от­куп­щик (1838-1848 годы) и по­став­щик хле­ба в каз­ну для нужд ар­мии и фло­та (1847-1857 годы). В 1847-1849 годах об­ра­щал­ся к ря­зан­ским дво­ря­нам и в пра­ви­тель­ст­во с пред­ло­же­ния­ми рег­ла­мен­ти­ро­вать от­но­ше­ния по­ме­щи­ков и кре­сть­ян, мо­ти­ви­руя это упад­ком боль­шин­ст­ва по­мещичь­их хо­зяйств (не по­лу­чил под­держ­ки). С 1850 года Кошелев уча­ст­во­вал в ра­бо­те Ле­бе­дян­ско­го общества сельского хозяйства (про­во­ди­ло съез­ды в луч­ших име­ни­ях, в 1852-1856 годах - в Пе­соч­не). Пре­зи­дент Мо­с­ков­ско­го об­ще­ст­ва сель­ско­го хо­зяй­ст­ва (1860-1864 годы; член с 1848 года).

В 1858 году, при под­го­тов­ке кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года , Кошелев вклю­чён в ка­че­ст­ве чле­на от пра­ви­тель­ст­ва в со­став Комитета по кре­сть­ян­ско­му де­лу Ря­зан­ской губернии. Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке про­ек­тов нор­ма­тив­но­го ус­та­ва по­зе­мель­ных бан­ков и ипо­теч­но­го по­ло­же­ния (1859-1860 годы); председатель ви­но­ку­рен­ной под­ко­мис­сии в Ко­мис­сии Министерства фи­нан­сов по со­став­ле­нию про­ек­та о за­ме­не от­ку­пов сис­те­мой ак­циз­но­го сбо­ра (1860; ещё в 1849 году или 1850 году по­дал ми­ни­стру фи­нан­сов за­пис­ку о не­об­хо­ди­мо­сти от­ме­ны от­ку­пов), раз­ра­бо­тал про­ект вве­де­ния сво­бод­ной ви­но­тор­гов­ли вме­сто от­ку­пов с ус­та­нов­ле­ни­ем фик­си­ро­ван­но­го ак­циз­но­го сбо­ра.

Главный ди­рек­тор (ми­нистр) фи­нан­сов Цар­ст­ва Поль­ско­го (1864-1866 годы), за­ве­до­вал так­же гор­ны­ми за­во­да­ми края. Про­вёл ре­фор­му на­ло­го­об­ло­же­ния и до­бил­ся без­де­фи­цит­но­го бюд­же­та в ус­ло­ви­ях фи­нан­со­во­го кри­зи­са, на­сту­пив­ше­го в ре­зуль­та­те Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов . Уже ос­та­вив долж­ность, пред­ста­вил пра­ви­тель­ст­ву за­пис­ку «О пре­кра­ще­нии во­ен­но­го по­ло­же­ния и вве­де­нии об­ще­го­су­дар­ст­вен­ных уч­ре­ж­де­ний в Цар­ст­ве Поль­ском» (1866).

Глас­ный Московской городской ду­мы (1863-1865; 1869-1883 годы), Са­пож­ков­ско­го уезд­но­го и Ря­зан­ско­го гу­берн­ско­го зем­ских со­б­ра­ний (1865-1883 годы). Председатель Са­пож­ков­ско­го уезд­но­го учи­лищ­но­го со­ве­та (1868-1874 годы). Один из ини­циа­то­ров ор­га­ни­за­ции ста­цио­нар­но­го медицинского об­слу­жи­ва­ния на­се­ле­ния в Са­пож­ков­ском уез­де.

В 1840-х годах Кошелев примк­нул к круж­ку сла­вя­но­фи­лов. Сла­вя­но­филь­ст­во Кошелева име­ло прак­ти­че­ский, при­клад­ной ха­рак­тер. В ос­нов­ном он вы­дви­гал кон­крет­ные пред­ло­же­ния по ре­фор­ми­ро­ва­нию государственного уст­рой­ст­ва и эко­но­ми­ки Рос­сии. Луч­шую для стра­ны фор­му прав­ле­ния Кошелев ви­дел в са­мо­дер­жа­вии, при этом счи­тал не­об­хо­ди­мым со­зыв Зем­ской ду­мы как пред­ста­ви­тель­но­го за­ко­но­со­ве­щательного ор­га­на при им­пе­ра­то­ре (ещё в за­пис­ке 1855 года, на­прав­лен­ной императору Алек­сан­д­ру II, пред­ла­гал со­звать «вы­бор­ных от всей зем­ли рус­ской» для изы­ска­ния средств на ве­де­ние Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов ). Кон­сти­ту­цию счи­тал яв­ле­ни­ем, чу­ж­дым национальному ду­ху русского на­ро­да. Пред­ла­гал ос­во­бо­дить кре­по­ст­ных кре­сть­ян с зем­лёй за вы­куп, с рас­сроч­кой пла­те­жа по­ме­щи­кам на 12 лет (за­пис­ка, на­прав­лен­ная Кошелевым императору Алек­сан­д­ру II в 1857 году; впо­след­ст­вии на­ря­ду с другими про­ек­та­ми рас­смот­ре­на Ре­дак­ци­он­ны­ми ко­мис­сия­ми). Пре­дос­те­ре­гал от за­им­ст­во­ва­ния западноевропейских по­ли­тических ин­сти­ту­тов, счи­тал ни­ги­лизм и ате­изм пло­да­ми ев­ропейского про­све­ще­ния, пе­ре­не­сён­но­го на не­под­го­тов­лен­ную русскую поч­ву. Ве­рил в спо­соб­ность кре­стьян­ской об­щи­ны пре­дот­вра­тить «про­ле­та­ри­за­цию» Рос­сии, от­во­дил об­щи­не ве­ду­щую роль в пре­об­ра­зо­ва­нии кре­сть­ян­ско­го бы­та на на­ча­лах лич­ной сво­бо­ды и са­мо­управ­ле­ния. В об­щи­не ви­дел так­же га­ран­тию со­блю­де­ния эко­но­мических ин­те­ре­сов зем­ле­вла­дель­цев при ос­во­бо­ж­де­нии кре­сть­ян и осу­ще­ст­в­ле­нии вы­куп­ной опе­ра­ции.

Ав­тор бро­шюр «О ме­рах к вос­ста­нов­ле­нию цен­но­сти руб­ля» (1878), «О кре­ди­те зем­ле­дель­цам при по­куп­ке ими зем­ли» (1880), «О ме­рах к со­кра­ще­нию пьян­ст­ва» (1881) и др. Ряд ра­бот, ко­то­рые не мог­ли быть до­пу­ще­ны цен­зу­рой к пуб­ли­ка­ции в Рос­сии, из­дал в Бер­ли­не - «На­ше по­ло­же­ние» (1874), «Об­щая зем­ская ду­ма в Рос­сии», «Об об­щин­ном зем­ле­вла­де­нии в Рос­сии» (обе 1875) и др. До­ка­зы­вал не­об­хо­ди­мость жё­ст­кой эко­но­мии в фи­нан­со­вой сфе­ре, раз­ви­вал идею еди­не­ния дво­рян­ст­ва с другими со­сло­вия­ми с це­лью по­сте­пен­но­го пре­одо­ле­ния все­вла­стия бю­ро­кра­тии, кри­ти­ко­вал зем­ст­ва за раз­ви­тие в них «дво­рян­ско-кре­по­ст­ни­че­ско­го и ад­во­кат­ско-ли­бе­раль­но­го» на­прав­ле­ний, от­ме­чал сла­бое пред­ста­ви­тель­ст­во кре­сть­ян в зем­ст­вах. Фи­нан­си­ро­вал многие на­чи­на­ния сла­вя­но­фи­лов: из­дал «Мо­с­ков­ский сбор­ник» под редакцией И.С. Ак­са­ко­ва (том 1, 1852; 2-й том за­пре­щён цен­зу­рой) и пол­ное со­б­ра­ние со­чи­не­ний И.В. Ки­ре­ев­ско­го (тома 1-2, 1860); из­да­тель-ре­дак­тор жур­на­лов «Рус­ская бе­се­да» (1856-1860 годы) и «Сель­ское бла­го­ус­т­рой­ст­во» (1858-1859 годы). Суб­си­ди­ро­вал из­да­ние журнала «Бе­се­да» (1871-1872 годы), газеты «Зем­ст­во» (1880-1882 годы). Председатель Общества лю­би­те­лей российской сло­вес­но­сти при Московском университете (1869-1872 годы).

Ме­муа­ры Кошелева опуб­ли­ко­ва­ны на русском языке в Бер­ли­не в 1884 году, в Рос­сии впер­вые в 1906 году (с со­кра­ще­ния­ми).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Го­лос из зем­ст­ва. М., 1869. Вып. 1;

О по­душ­ных по­да­тях. М., 1871;

О кре­сть­ян­ском са­мо­управ­ле­нии и о при­сут­ст­ви­ях по кре­сть­ян­ским де­лам. М., 1881;

О не­ко­то­рых из­ме­не­ни­ях в уст­рой­ст­ве зем­ских уч­ре­ж­де­ний. М., 1881;

О со­сло­ви­ях и со­стоя­ни­ях в Рос­сии. М., 1881