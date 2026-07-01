КОШЕЛЕНКО ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ

КОШЕЛЕНКО ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ - российский археолог, историк древнего мира.

член-корреспондент РАН (2006). В 1957 году окон­чил ис­то­рический факультет МГУ , уче­ник В.Д. Бла­ват­ско­го. Ра­бо­тал во Все­союз­ной научно-исследовательской ла­бо­ра­то­рии по кон­сер­вации и рес­тав­ра­ции му­зей­ных ху­дожественных цен­но­стей, в НИИ тео­рии, ис­то­рии и пер­спек­тив­ных про­блем советской ар­хи­тек­ту­ры ; в Институте на­учной ин­фор­ма­ции по об­щественным нау­кам АН СССР. Пре­по­да­вал на ка­фед­ре ис­то­рии древ­не­го ми­ра в МГУ (1974-1980 годы). За­ве­до­вал ка­фед­рой ис­то­рии древ­не­го ми­ра и сред­них ве­ков в Московском государственном пе­даго­ги­че­ском институте имени В.И. Ле­ни­на (1980-1990 годы). В 1960-1966 годах и с 1974 года - в Ар­хео­ло­гии ин­сти­ту­те [в 1979-2007 годах заведующий сек­то­ром (от­де­лом) ан­тич­ной (с 1992 года клас­си­че­ской) ар­хео­ло­гии]. Один из ве­ду­щих отечественных спе­циа­ли­стов по ан­тич­ной ар­хео­ло­гии и ис­тории. Уча­ст­во­вал в рас­коп­ках в Северном При­чер­но­мо­рье (один из пио­не­ров отечественной под­вод­ной ар­хео­ло­гии), Аф­га­ни­ста­не (круп­но­го эл­ли­ни­стического цен­тра Ай-Ха­нум; в со­ста­ве французской ар­хео­ло­гической мис­сии), Си­рии (в Ду­ра-Ев­ро­пос; в со­ста­ве французской ар­хео­ло­гической мис­сии), Йе­ме­не (на го­ро­ди­ще Рей­бун; один из круп­ных за­ру­беж­ных про­ек­тов российских ар­хео­ло­гов); в 1959-2003 годах - в Уз­бе­ки­ста­не и Турк­ме­нии (в т. ч. на го­ро­ди­ще Гя­ур-Ка­ла, сто­ли­це Мар­гиа­ны).

С середины 1970-х годов начальник Сред­не­ази­ат­ской экс­пе­ди­ции Института ар­хео­ло­гии АН СССР (РАН). В 1990-1996 годах ру­ко­во­ди­тель ме­ж­ду­народного про­ек­та по со­з­да­нию ар­хео­ло­гической кар­ты Мерв­ско­го оа­зи­са (бо­лее 1000 па­мят­ни­ков). Рас­коп­ки Кошеленко пар­фя­но-са­са­нид­ской кре­по­сти Ге­бек­лы-де­пе (1981–2001 годы) по­зво­ли­ли впер­вые в Средней Азии пол­но ис­сле­до­вать основные эле­мен­ты пар­фян­ской фор­ти­фи­ка­ции и гражданской застрой­ки. Раз­ра­бо­тал тео­рию борь­бы по­лис­ных и городских струк­тур как од­но­го из важ­ней­ших эле­мен­тов ди­на­ми­ки раз­ви­тия древнегреческого об­ще­ст­ва; кон­цеп­цию куль­тур­но­го син­те­за на эл­ли­ни­стическом Вос­то­ке, при­няв­ше­го зна­чительные мас­шта­бы толь­ко по­сле па­де­ния вла­сти гре­ко-ма­ке­дон­ских за­вое­ва­те­лей. От­ветственный ре­дак­тор и один из ав­то­ров томов «Ан­тич­ные го­су­дар­ст­ва Се­вер­но­го При­чер­но­мо­рья» (1984) и «Древ­ней­шие го­су­дар­ст­ва Кав­ка­за и Сред­ней Азии» (1985) в фун­даментальной се­рии «Ар­хео­ло­гия СССР».

Сочинения:

От­кры­тие за­то­нув­ше­го ми­ра. М., 1963 (совместно с В.Д. Бла­ват­ским);

Куль­ту­ра Пар­фии. М., 1966;

Ро­ди­на пар­фян. М., 1977;

Гре­че­ский по­лис на эл­ли­ни­сти­че­ском Вос­то­ке. М., 1979;

Древ­ний Мерв в сви­де­тель­ст­вах пись­мен­ных ис­точ­ни­ков. Аш­га­бат, 1994 (сост.)