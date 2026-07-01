КОШЕЛЕНКО ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ
КОШЕЛЕНКО ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ - российский археолог, историк древнего мира.
член-корреспондент РАН (2006). В 1957 году окончил исторический факультет МГУ, ученик В.Д. Блаватского. Работал во Всесоюзной научно-исследовательской лаборатории по консервации и реставрации музейных художественных ценностей, в НИИ теории, истории и перспективных проблем советской архитектуры; в Институте научной информации по общественным наукам АН СССР. Преподавал на кафедре истории древнего мира в МГУ (1974-1980 годы). Заведовал кафедрой истории древнего мира и средних веков в Московском государственном педагогическом институте имени В.И. Ленина (1980-1990 годы). В 1960-1966 годах и с 1974 года - в Археологии институте [в 1979-2007 годах заведующий сектором (отделом) античной (с 1992 года классической) археологии]. Один из ведущих отечественных специалистов по античной археологии и истории. Участвовал в раскопках в Северном Причерноморье (один из пионеров отечественной подводной археологии), Афганистане (крупного эллинистического центра Ай-Ханум; в составе французской археологической миссии), Сирии (в Дура-Европос; в составе французской археологической миссии), Йемене (на городище Рейбун; один из крупных зарубежных проектов российских археологов); в 1959-2003 годах - в Узбекистане и Туркмении (в т. ч. на городище Гяур-Кала, столице Маргианы).
С середины 1970-х годов начальник Среднеазиатской экспедиции Института археологии АН СССР (РАН). В 1990-1996 годах руководитель международного проекта по созданию археологической карты Мервского оазиса (более 1000 памятников). Раскопки Кошеленко парфяно-сасанидской крепости Гебеклы-депе (1981–2001 годы) позволили впервые в Средней Азии полно исследовать основные элементы парфянской фортификации и гражданской застройки. Разработал теорию борьбы полисных и городских структур как одного из важнейших элементов динамики развития древнегреческого общества; концепцию культурного синтеза на эллинистическом Востоке, принявшего значительные масштабы только после падения власти греко-македонских завоевателей. Ответственный редактор и один из авторов томов «Античные государства Северного Причерноморья» (1984) и «Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии» (1985) в фундаментальной серии «Археология СССР».
Сочинения:
Открытие затонувшего мира. М., 1963 (совместно с В.Д. Блаватским);
Культура Парфии. М., 1966;
Родина парфян. М., 1977;
Греческий полис на эллинистическом Востоке. М., 1979;
Древний Мерв в свидетельствах письменных источников. Ашгабат, 1994 (сост.)