КОШБУК ДЖОРДЖЕ
КОШБУК ДЖОРДЖЕ - румынский поэт.
Член Румынской Академии (1916). Сын сельского священника. Учился в Клужском университете (1884-1886 годы). По приглашению Й. Славича работал в газете «Tribuna» (1885-1888 годы). В 1901 году вместе с А. Влахуцэ основал журнал патриотической. направленности «Sămănătorul». Печатался с 1884 года.
В ранних сочинениях обращался к стилизации фольклора [поэма «Свадьба Замфиры» («Nunta Zamfirei», 1889)]; впоследствии выработал самобытный стиль, связанный с поэтизацией крестьянской жизни: сборники «Баллады и идиллии» («Balade și idile», 1893), «Пряжа» («Fire de tort», 1896), «Песни отваги» («Cîntece de vitejie», 1904). В произведениях Кошука ощущается влияние М. Эминеску.
Среди других сочинений: переводы «Одиссеи» Гомера, «Энеиды» и «Георгик» Вергилия, «Божественной комедии» Данте.
Сочинения:
Избранные стихи. М., 1958;
Opere alese. Buc., 1966. Vol. 1-2;
Ochiul lui Dumnezeu. Cluj-Napoca, 2004.