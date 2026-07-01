КОШАЛИН
КОШАЛИН - город на северо-западе Польши в Западно-Поморском воеводстве.
Население 107,0 тысяч человек (2009). Расположен на реке Дзеженчинка (впадает в озеро Ямно), близ побережья Балтийского моря. Узел автомобильных и железных дорог.
Село Кошалице (Koszalice; немецкое Cossalitz - Косалиц) известно с 1214 года. С 1248 года во владении епископов Камминских, до середины XVII века одна из епископских резиденций. Городское право с 1266 года. В период германского завоевания и колонизации славянских земель XII-XIII веков заселён немецкими колонистами, получил немецкое название Кёзлин (K ̈oslin). В 1356-1417/1422 годах под властью герцогства Померания-Вольгаст (Передней Померании). В XIV-XV веках член Ганзы, конкурировал с Кольбергом (Колобжегом) за первенство в морской торговле. Реформация с 1530-х годов; с 1544 года Кошалин - резиденция протестантского епископа. В 1638 года оккупирован Швецией, по Вестфальскому миру 1648 года перешёл к Бранденбургу. В XVII - начале XVIII веков в результате пожаров и эпидемии чумы экономика Кошалина пришла в упадок. В XVIII веке в городе развивалось ткачество, возникали мануфактуры. В 1807 году оккупирован наполеоновскими войсками, однако остался в составе Пруссии. В 1816-1945 годах центр одноименного административного округа прусской провинции Померания. В 1859 году соединён железнодорожной линией со Штеттином (ныне Щецин), в 1870 году - с Данцигом (ныне Гданьск). Взят Красной Армией 4.3.1945 года. С 1945 года в составе Польши, в 1950-1998 годах административный центр одноименного воеводства.
Сохранились: замковый готический костёл цистерцианского монастыря (конец XIII века, перестроен в 1602-1609, 1839 годах; с 1954 года православная церковь Успения Пресвятой Богородицы); готическая базилика Непорочного зачатия Святой Богоматери (1300-1333 годы, реконструирована в 1971-1972 годах); готическая часовня Святой Гертруды (1382-1383 годы, перестроена в 1735 году); фрагменты городских стен (1292-1310-е годы); дом палача (XV век, реконструирован в 1956 году); руины замка поморских князей с сохранившимся флигелем (1568-1582 годы). В XIX веке построены: дом мельника (1890-1897 годы) с водяной мельницей (1838-1842 годы); неоготический костёл Святого Иосифа Обручника (1857-1869 годы); здания почтамта и государственного архива в стиле неоготики (1880-е годы). Памятник борцам за свободу и независимость Поморья (1980, архитектор В. Хасиор). Около 1/2 городских земель занимают парки и охраняемые природные территории, в т. ч. парк имени Поморских князей (6,7 га, 1602-1816 годы), буковый лес, ландшафтный комплекс «Грабовая долина», почвенный резерват «Белица» и др. Гора Хелмска (136,2 м) - традиционный объект паломничества европейских католиков; смотровая башня (1888). Крытый амфитеатр (6 тысяч мест, крупнейший в Польше).
Политехнический университет (1968, современный статус с 1996 года), Балтийская высшая гуманитарная школа (1994), Кошалинская высшая школа гуманитарных наук (2005); отделения Варшавской высшей экономической школы «Альмамер» (2002), факультета права и администрации Гданьского университета (2004); Высшая духовная семинария, учебный центр ВВС (2004) и др.
Музеи: городской (1912; современное название с 2000 года), радио (при Польском радио в Кошалине), воды (2005), В.С. Высоцкого (негосударств.). Балтийский драматический театр имени Ю. Словацкого (1953), театр поэзии «Диалог» (1959). Филармония (1956). Международные фестивали: органной музыки (с 1967 года), кинодебютов «Молодёжь и фильм» (с 1973 года). Ганзейский джазовый фестиваль (с 2005 года); всепольский фестиваль театров-кабаре (с 1995 года), кулинарный фестиваль «Улица вкусов» (с 2006 года); ежегодный междунар. «Праздник воды» (с 2005 года).
Промышленный комплекс «Кошалин» Слупской специальной экономической зоны (2003), в его составе: первый в Европе «Китайский промышленный центр», созданный с участием китайского капитала (в т. ч. производство велосипедов); предприятия по выпуску бытовых электронных изделий и компьютеров, подъёмных кранов, вакуумного и медицинского оборудования, автомобильных стёкол, текстильных изделий. Производство ёлочных украшений. Химическая (пластмассы, пенополистирол), мебельная, пищевая (сахарная, мукомольная, мясная, рыбоконсервная) промышленность; пивоварение. Центр туризма.