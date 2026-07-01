КОШАЛИН

КОШАЛИН - город на северо-западе Польши в Западно-Поморском воеводстве.

Население 107,0 тысяч человек (2009). Рас­по­ло­жен на реке Дзе­жен­чин­ка (впа­да­ет в озеро Ям­но), близ по­бе­ре­жья Бал­тий­ско­го моря. Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог .

Се­ло Ко­ша­ли­це (Koszalice; немецкое Cos­sa­litz - Ко­са­лиц) из­вест­но с 1214 года. С 1248 года во вла­де­нии епи­ско­пов Кам­мин­ских, до середины XVII века од­на из епи­скоп­ских ре­зи­ден­ций. Городское пра­во с 1266 года. В пе­ри­од германского за­вое­ва­ния и ко­ло­ни­за­ции сла­вян­ских зе­мель XII-XIII веков за­се­лён немецкими ко­ло­ни­ста­ми, по­лу­чил немецкое название Кёз­лин (K ̈oslin). В 1356-1417/1422 годах под вла­стью гер­цог­ст­ва По­ме­ра­ния-Воль­гаст (Пе­ред­ней По­ме­ра­нии). В XIV-XV веках член Ган­зы, кон­ку­ри­ро­вал с Коль­бер­гом (Ко­лоб­же­гом) за пер­вен­ст­во в морской тор­гов­ле. Ре­фор­ма­ция с 1530-х годов; с 1544 года Кошалин - ре­зи­ден­ция про­те­стант­ско­го епис­ко­па. В 1638 года ок­купи­ро­ван Шве­ци­ей, по Вест­фаль­ско­му ми­ру 1648 года пе­ре­шёл к Бран­ден­бур­гу. В XVII - начале XVIII веков в ре­зуль­та­те по­жа­ров и эпи­де­мии чу­мы эко­но­ми­ка Кошалина при­шла в упа­док. В XVIII веке в го­ро­де раз­ви­ва­лось тка­че­ст­во, воз­ни­ка­ли ма­ну­фак­ту­ры. В 1807 году ок­ку­пи­ро­ван на­по­ле­о­нов­ски­ми вой­ска­ми, од­на­ко ос­тал­ся в со­ста­ве Прус­сии. В 1816-1945 годах центр од­но­именного административного ок­ру­га прусской провинции По­ме­ра­ния. В 1859 году со­еди­нён железнодорожной ли­ни­ей со Штет­ти­ном (ны­не Ще­цин), в 1870 году - с Дан­ци­гом (ны­не Гданьск). Взят Крас­ной Ар­ми­ей 4.3.1945 года. С 1945 года в со­ста­ве Поль­ши, в 1950-1998 годах административный центр од­но­именного вое­вод­ст­ва.

Со­хра­ни­лись: зам­ко­вый го­тический кос­тёл цис­тер­ци­ан­ско­го монастыря (конец XIII века, пе­ре­стро­ен в 1602-1609, 1839 годах; с 1954 года пра­во­слав­ная церковь Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­роди­цы); го­тическая ба­зи­ли­ка Не­по­роч­но­го за­ча­тия Святой Бо­го­ма­те­ри (1300-1333 годы, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 1971-1972 годах); го­тическая ча­сов­ня Святой Гер­тру­ды (1382-1383 годы, пе­ре­строе­на в 1735 году); фраг­мен­ты городских стен (1292-1310-е годы); дом па­ла­ча (XV век, ре­кон­стру­и­ро­ван в 1956 году); руи­ны зам­ка по­мор­ских кня­зей с со­хра­нив­шим­ся фли­ге­лем (1568-1582 годы). В XIX веке по­строе­ны: дом мель­ни­ка (1890-1897 годы) с во­дя­ной мель­ницей (1838-1842 годы); нео­го­тический кос­тёл Святого Ио­си­фа Об­руч­ни­ка (1857-1869 годы); зда­ния поч­там­та и государственного ар­хи­ва в сти­ле нео­го­ти­ки (1880-е годы). Па­мят­ник бор­цам за сво­бо­ду и не­за­ви­си­мость По­мо­рья (1980, архитектор В. Ха­си­ор). Около 1/2 городских зе­мель за­ни­ма­ют пар­ки и ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии, в т. ч. парк имени По­мор­ских кня­зей (6,7 га, 1602-1816 годы), бу­ко­вый лес, ланд­шафт­ный ком­плекс «Гра­бо­вая до­ли­на», поч­вен­ный ре­зер­ват «Бе­ли­ца» и др. Го­ра Хелм­ска (136,2 м) - тра­диционный объ­ект па­лом­ни­че­ст­ва ев­ропейских ка­то­ли­ков; смот­ро­вая баш­ня (1888). Кры­тый ам­фи­те­атр (6 тысяч мест, круп­ней­ший в Поль­ше).

По­ли­тех­нический университет (1968, современный ста­тус с 1996 года), Бал­тий­ская выс­шая гу­ма­ни­тар­ная шко­ла (1994), Ко­ша­лин­ская выс­шая шко­ла гу­ма­ни­тар­ных на­ук (2005); от­де­ле­ния Вар­шав­ской выс­шей эко­но­мической шко­лы «Аль­ма­мер» (2002), факультета пра­ва и ад­ми­ни­ст­ра­ции Гдань­ско­го университета (2004); Выс­шая ду­хов­ная се­ми­на­рия, учеб­ный центр ВВС (2004) и др.

Му­зеи: го­род­ской (1912; современное название с 2000 года), ра­дио (при Поль­ском ра­дио в Кошалине), во­ды (2005), В.С. Вы­соц­ко­го (не­го­су­дарств.). Балтийский дра­ма­тический те­атр имени Ю. Сло­вац­ко­го (1953), те­атр по­эзии «Диа­лог» (1959). Фи­лар­мо­ния (1956). Ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: ор­ган­ной му­зы­ки (с 1967 года), ки­но­де­бю­тов «Мо­ло­дёжь и фильм» (с 1973 года). Ган­зей­ский джа­зо­вый фес­ти­валь (с 2005 года); все­поль­ский фес­ти­валь те­ат­ров-ка­ба­ре (с 1995 года), ку­ли­нар­ный фес­ти­валь «Ули­ца вку­сов» (с 2006 года); еже­год­ный ме­ж­ду­нар. «Празд­ник во­ды» (с 2005 года).

Промышленный ком­плекс «Ко­ша­лин» Слуп­ской специальной эко­но­мической зо­ны (2003), в его со­ста­ве: пер­вый в Ев­ро­пе «Ки­тай­ский про­мыш­лен­ный центр», соз­дан­ный с уча­сти­ем китайского ка­пи­та­ла (в т. ч. про­изводство ве­ло­си­пе­дов); пред­при­ятия по вы­пус­ку бы­то­вых элек­трон­ных из­де­лий и ком­пь­ю­те­ров, подъ­ём­ных кра­нов, ва­ку­ум­но­го и медицинского обо­ру­до­ва­ния, ав­то­мо­биль­ных стёкол, тек­стиль­ных из­де­лий. Про­изводство ёлоч­ных укра­ше­ний. Хи­ми­че­ская (пла­ст­мас­сы, пе­но­по­ли­сти­рол), ме­бель­ная, пи­ще­вая (са­хар­ная, му­ко­моль­ная, мяс­ная, ры­бокон­серв­ная) промышленность; пи­во­ва­ре­ние. Центр ту­риз­ма.

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