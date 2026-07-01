КОСГРЕЙВ УИЛЬЯМ ТОМАС

КОСГРЕЙВ УИЛЬЯМ ТОМАС - ирландский государственный и политический деятель.

Член пар­тии Шин фейн со вре­ме­ни её ос­но­ва­ния в 1905 году.

С 1913 года при­ни­мал уча­стие в дви­же­нии ирл. во­лон­тё­ров, иг­рал ак­тив­ную роль в Ир­ланд­ском вос­ста­нии 1916 года.

По­сле по­дав­ле­ния вос­ста­ния при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни, ко­то­рая бы­ла за­ме­не­на по­жиз­нен­ным за­клю­че­ни­ем.

В 1918 году ам­ни­сти­ро­ван и вы­пу­щен на сво­бо­ду. С 1919 года член од­но­па­лат­но­го пар­ла­мен­та са­мо­про­воз­гла­шён­ной Ирландской Рес­пуб­ли­ки. Один из ли­де­ров пра­во­го кры­ла шин­фей­не­ров, под­дер­жал анг­ло-ир­ланд­ский до­го­вор 1921 года.

В августе - декабре 1922 года пре­зи­дент и представитель Временного пра­ви­тель­ст­ва Ирландской Рес­пуб­ли­ки.

С декабре 1922 года пре­зи­дент Ис­пол­нительного со­ве­та (гла­ва пра­ви­тель­ст­ва) Ирландского Сво­бод­но­го государства. Од­но­вре­мен­но за­ни­мал так­же по­сты ми­ни­ст­ров: по де­лам ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния (до 1922 года), фи­нан­сов (1922 год), обо­ро­ны (1924 год), иностранных дел и юс­ти­ции (1927 год).

Осенью 1923 года де­ле­гат Ирландского Сво­бод­но­го государства в Ли­ге На­ций . Ос­но­ва­тель и ли­дер пар­тии Кум­ман-на-гэл (1923 год), объ­еди­нив­шей пра­вое кры­ло шин­фей­не­ров и вы­ра­жав­шей ин­те­ре­сы ирландских пред­при­ни­ма­тель­ских кру­гов, свя­зан­ных с британским ка­пи­та­лом.

Про­во­дил про­бри­тан­скую по­ли­ти­ку. По­сле по­бе­ды на вы­бо­рах И. Де Ва­ле­ры в мар­те 1932 года ос­та­вил пост гла­вы пра­ви­тель­ст­ва.

С 1933 года ли­дер об­ра­зо­вав­шей­ся в ре­зуль­та­те слия­ния Кум­ман-на-гэл и фа­ши­ст­ской груп­пы «си­не­ру­ба­шеч­ни­ков» Пар­тии еди­ной Ир­лан­дии (Фи­не гэл), на­хо­див­шей­ся в оп­по­зи­ции пра­ви­тель­ст­ву Де Ва­ле­ры.

В 1944 году по­ки­нул пост её ру­ко­во­ди­те­ля и ото­шёл от по­ли­тической дея­тель­но­сти.