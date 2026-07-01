КОСГРЕЙВ УИЛЬЯМ ТОМАС
КОСГРЕЙВ УИЛЬЯМ ТОМАС - ирландский государственный и политический деятель.
Член партии Шин фейн со времени её основания в 1905 году.
С 1913 года принимал участие в движении ирл. волонтёров, играл активную роль в Ирландском восстании 1916 года.
После подавления восстания приговорён к смертной казни, которая была заменена пожизненным заключением.
В 1918 году амнистирован и выпущен на свободу. С 1919 года член однопалатного парламента самопровозглашённой Ирландской Республики. Один из лидеров правого крыла шинфейнеров, поддержал англо-ирландский договор 1921 года.
В августе - декабре 1922 года президент и представитель Временного правительства Ирландской Республики.
С декабре 1922 года президент Исполнительного совета (глава правительства) Ирландского Свободного государства. Одновременно занимал также посты министров: по делам местного самоуправления (до 1922 года), финансов (1922 год), обороны (1924 год), иностранных дел и юстиции (1927 год).
Осенью 1923 года делегат Ирландского Свободного государства в Лиге Наций. Основатель и лидер партии Кумман-на-гэл (1923 год), объединившей правое крыло шинфейнеров и выражавшей интересы ирландских предпринимательских кругов, связанных с британским капиталом.
Проводил пробританскую политику. После победы на выборах И. Де Валеры в марте 1932 года оставил пост главы правительства.
С 1933 года лидер образовавшейся в результате слияния Кумман-на-гэл и фашистской группы «синерубашечников» Партии единой Ирландии (Фине гэл), находившейся в оппозиции правительству Де Валеры.
В 1944 году покинул пост её руководителя и отошёл от политической деятельности.