КОСАРЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
КО́САРЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - советский партийный, комсомольский деятель, генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ.
Окончил церковно-приходскую школу.
С февраля 1917 года участвовал в молодёжном революционного движении.
Член РКСМ с ноября 1918 года. В 1918-1920 годы в РККА. Чле РКП(б) с октября 1919 года. С 1920 года на комсомольской работе в Петрограде, в 1922-1924 годы - в Москве. Первый секретарь Пензенского губкома комсомола (ноябрь 1924 – январь 1926 годы). Секретарь Московско-Нарвского районного комитета РКСМ (январь - апрель 1926 год). Заведующий организационно-распределительным отделом ЦК ВЛКСМ (1926-1927 годы). Секретарь ЦК ВЛКСМ (март 1927 - апрель 1929 годы). Одновременно ответственный секретарь Московского горкома ВЛКСМ (1927-1929 годы). Член ЦКК ВКП(б) (1927-1930 годы). В 1933 году избран членом Международного комитета борьбы против фашизма и войны. Член ЦК и Оргбюро ЦК ВКП(б) (1934-1938 годы; с 1930 года кандидат). Член Президиума ВС СССР (с 1938 года). Самый авторитетный лидер комсомола за всю его историю.
Способствовал развитию фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). А.В. Косарев принимал деятельное участие в организации комсомольских строек, социалистического соревнования, движения «лёгкой кавалерии» (занималось обследованием и проверкой учреждений, предприятий посредством внезапных «налётов», «рейдов»). По инициативе А.В. Косарева в 1931 году комсомол взял шефство над ВВС СССР: объявил призыв молодёжи в истребительную авиацию. По предложению А.В. Косарева в 1935 году братья Старостины создали спортивное общество «Спартак».
В 1936-1937 годы, выполняя директиву ЦК ВКП(б) и лично И.В. Сталина, А.В. Косарев активно участвовал в проведении чисток в ВЛКСМ. В 1937 году заявил, что борьба с врагами - это «главнейшая работа всего Ленинского комсомола». Лично направлял записки в НКВД с просьбами помочь разобраться, является ли тот или иной руководитель комсомола врагом. В то же время неоднократно вступался за своих соратников по комсомолу, подвергавшихся репрессиям. В 1938 году сам стал жертвой борьбы с «врагами». На 7-м пленуме ЦК ВЛКСМ (ноябрь 1938 год) снят с поста генерального секретаря за «грубое нарушение внутрикомсомольской демократии», «бездушно-бюрократическое и враждебное отношение к честным работникам комсомола» и пр.
Арестован 29 ноября 1938 года. Осуждён 22 февраля 1939 года за «антисоветскую» и «террористическую» деятельность. Расстрелян. В 1954 году реабилитирован.
Награждён орденом Ленина (1933 год).