КОСАРЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

КО́САРЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - советский партийный, комсомольский деятель, генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ .

Окон­чил цер­ков­но-при­ход­скую шко­лу.

С февраля 1917 года участ­во­вал в мо­ло­дёж­ном ре­во­люционного дви­же­нии.

Член РКСМ с но­ября 1918 года. В 1918-1920 годы в РККА. Чле РКП(б) с октября 1919 года. С 1920 года на ком­со­моль­ской ра­бо­те в Пет­ро­гра­де, в 1922-1924 годы - в Мо­ск­ве. Первый секретарь Пен­зен­ско­го губ­ко­ма ком­со­мо­ла (но­ябрь 1924 – январь 1926 годы). Се­кре­тарь Мо­с­ков­ско-Нарв­ско­го рай­он­но­го комитета РКСМ (январь - апрель 1926 год). Заведующий ор­га­ни­за­ци­он­но-рас­пре­де­ли­тель­ным от­де­лом ЦК ВЛКСМ (1926-1927 годы). Сек­ре­тарь ЦК ВЛКСМ (март 1927 - апрель 1929 годы). Од­но­вре­мен­но от­ветственный сек­ре­тарь Московского гор­ко­ма ВЛКСМ (1927-1929 годы). Член ЦКК ВКП(б) (1927-1930 годы). В 1933 году из­бран чле­ном Ме­ж­ду­народного комитета борь­бы про­тив фа­шиз­ма и вой­ны. Член ЦК и Орг­бю­ро ЦК ВКП(б) (1934-1938 годы; с 1930 года кан­ди­дат). Член Пре­зи­диу­ма ВС СССР (с 1938 года). Са­мый ав­то­ри­тет­ный ли­дер ком­со­мо­ла за всю его ис­то­рию.

Спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию фаб­рич­но-за­во­дско­го уче­ни­че­ст­ва (ФЗУ). А.В. Косарев при­ни­мал дея­тель­ное уча­стие в ор­га­ни­за­ции ком­со­моль­ских стро­ек, со­циа­ли­стического со­рев­но­ва­ния, дви­же­ния «лёг­кой ка­ва­ле­рии» (за­ни­ма­лось об­сле­до­ва­ни­ем и про­вер­кой уч­ре­ж­де­ний, пред­при­ятий по­сред­ст­вом вне­зап­ных «на­лё­тов», «рей­дов»). По ини­циа­ти­ве А.В. Косарева в 1931 году ком­со­мол взял шеф­ст­во над ВВС СССР: объ­я­вил при­зыв мо­ло­дё­жи в ис­тре­би­тель­ную авиа­цию. По пред­ло­же­нию А.В. Косарева в 1935 году бра­тья Ста­рос­ти­ны соз­да­ли спор­тив­ное общество «Спар­так».

В 1936-1937 годы, вы­пол­няя ди­рек­ти­ву ЦК ВКП(б) и лич­но И.В. Ста­ли­на, А.В. Косарев ак­тив­но уча­ст­во­вал в про­ве­де­нии чис­ток в ВЛКСМ. В 1937 году зая­вил, что борь­ба с вра­га­ми - это «глав­ней­шая ра­бо­та все­го Ле­нин­ско­го ком­со­мо­ла». Лич­но на­прав­лял за­пис­ки в НКВД с прось­ба­ми по­мочь ра­зо­брать­ся, яв­ля­ет­ся ли тот или иной ру­ко­во­ди­тель ком­со­мо­ла вра­гом. В то же вре­мя не­од­но­крат­но всту­пал­ся за сво­их со­рат­ни­ков по ком­со­мо­лу, под­вер­гав­ших­ся ре­прес­си­ям. В 1938 году сам стал жерт­вой борь­бы с «вра­га­ми». На 7-м пле­ну­ме ЦК ВЛКСМ (ноябрь 1938 год) снят с по­ста ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря за «гру­бое на­ру­ше­ние внут­ри­ком­со­моль­ской де­мо­кра­тии», «без­душ­но-бю­ро­кра­ти­че­ское и вра­ж­деб­ное от­но­ше­ние к че­ст­ным ра­бот­ни­кам ком­со­мо­ла» и пр.

Аре­сто­ван 29 ноября 1938 года. Осу­ж­дён 22 февраля 1939 года за «ан­ти­со­вет­скую» и «т ер­ро­ри­сти­че­скую » дея­тель­ность. Рас­стре­лян. В 1954 году реа­би­ли­ти­ро­ван.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1933 год).