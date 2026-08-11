КОСАМБИ ДАМОДАР ДХАРМАНАНД

Косaмби, Дамодар Дхармананд (31.07.1907, Гоа — 29.06.1966, Пуна) — индийский математик, статистик, филолог, нумизмат, историк, общественный деятель.

Получил степень бакалавра в Гарварде в 1929, работал в Индусском университете Варанаси, Алигархском мусульманском университете, колледже Фергуссона в Пуне, Институте фундаментальных исследований им. Таты в Бомбее (совр. Мумбаи ). Сочетал исторические, археологические и антропологические методы работы. Переводил классические санскритские трактаты, активно участвовал в политике, поддерживая левые организации, в том числе Коммунистическую партию Индии. Активно участвовал в «борьбе за мир», финансируемой советским правительством.

Основатель марксистской школы в индийской историографии древности и средневековья. Пытался объяснить социальную историю Индии и смысл древнеиндийской эпической и религиозной литературы с классовых позиций. Выдвинул концепцию развития феодализма в Индии «сверху» (взимание верховным правителем дани с подчиненных князей, раздача земельных владений чиновникам и военачальникам, с I—III вв. н. э.) и «снизу» (выделение эксплуататорского слоя из сельской общины, X—XI вв.).

Имя К. пользуется большим уважением историков левого направления; издаются книги, посвященные его памяти, однако его концепция не принята даже его почитателями.

Соч.: An Introduction to the Study of Indian History. Bombay, 1956; Myth and Reality. Studies in the Formation of Indian Culture. Bombay, 1962; The Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outline. London, 1965 (русс. пер. М., 1966).

Лит.: Indian Society: Historical Probings. In Memory of D. D. Kosambi. New Delhi, 1974; 1978; 1984.