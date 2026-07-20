КОСАЧ Григорий Григорьевич
Родился в 1944, г. Чкалов (совр. Оренбург). Окончил Институт восточных языков при Московского государственного университета в 1968 г.
Кандидат исторических наук (1979), Доктор исторических наук (1990): Становление коммунистических партий стран Ближнего Востока (Египет, Палестина, Сирия и Ливия – 20-30-е гг.).
В 1968—1971 годах — сотрудник Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию.
В 1971—1973 годах — сотрудник Государственного комитета по экономическому сотрудничеству в Кувейте.
В 1973—1976 годах служил в Советской Армии.
В 1976—1989 годах — преподаватель Института общественных наук.
В 1989—2005 годах — преподаватель Института стран Азии и Африки при МГУ.
С 2005 года преподатет в РГГУ, в настоящее время профессор кафедры современного Востока Факультета истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета.
Область интересов: Специализируется на изучении вопросов, связанных с различными аспектами политического процесса в странах Арабского Востока (начало коммунистического движения в регионе, развитие палестинского национального движения, саудовская внешняя политика, советская/российская политика на Ближнем Востоке). Одновременно занимается проблемами российского регионализма, национальных и религиозных движений в российских регионах и в центральноазиатских государствах бывшего Советского Союза.
Сочинения: Коминтерн и коммунистические партии арабских стран в 20-30-х годах // Коминтерн и Восток. Критика критики. 1978; Формирование коммунистических партий стран Ближнего Востока: период организационного и идейного становления (20-30-е гг.). 1989;
Из истории становления Коммунистической партии Палестины (1919-1924 гг.) // Борьба за социальный Восток. История и современность. 1990;
Россия – арабские страны: новые подходы к взаимодействию в изменившихся геополитических условиях» // Россия и арабские страны: проблемы и перспективы сотрудничества. 1994;
Tajikistan: Political Parties in an Inchoate National Space // Museum Evrazia: Conflicting Legacies. 1995.
Коммунисты Ближнего Востока в СССР. 1920-1930-е годы. М., РГГУ, 2009.
Ислам и советское государство (по материалам Восточного отдела ОГПУ. 1926 г.). М., Издательский дом Марджани, 2010 (в соавторстве с Д.Ю. Араповым).