КОС МИЛКО

КОС МИЛКО - югославский историк-медиевист, член Словенской академии наук и искусств.

Сын сло­венского ис­то­ри­ка Фран­ца Ко­са.

Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Институте австрийских ис­то­рических ис­сле­до­ва­ний (Ве­на) и в Шко­ле хар­тий (Па­риж). В 1924-1926 годы пре­по­да­вал в Бел­град­ском и За­греб­ском университетах. С 1926 года профессор Люб­лян­ско­го университета, в 1941-1945 годы его рек­тор. С 1947 года воз­глав­лял Институт все­об­щей и национальной ис­то­рии (ны­не но­сит имя М. Коса).

Основные тру­ды по­свя­ще­ны ис­то­рии Сло­ве­нии VII-XV веков (пе­ре­се­ле­нию сло­вен­цев, ко­ло­ни­за­ции сло­венских зе­мель, аг­рар­ным от­но­ше­ни­ям в Сло­ве­нии). Зна­чительное вни­ма­ние уде­лял во­про­сам ис­точ­ни­ко­ве­де­ния и пуб­ли­ка­ции ис­то­рических ис­точ­ни­ков.