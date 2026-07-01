КОС МИЛКО
КОС МИЛКО - югославский историк-медиевист, член Словенской академии наук и искусств.
Сын словенского историка Франца Коса.
Образование получил в Институте австрийских исторических исследований (Вена) и в Школе хартий (Париж). В 1924-1926 годы преподавал в Белградском и Загребском университетах. С 1926 года профессор Люблянского университета, в 1941-1945 годы его ректор. С 1947 года возглавлял Институт всеобщей и национальной истории (ныне носит имя М. Коса).
Основные труды посвящены истории Словении VII-XV веков (переселению словенцев, колонизации словенских земель, аграрным отношениям в Словении). Значительное внимание уделял вопросам источниковедения и публикации исторических источников.