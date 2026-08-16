КОРЗУХИН АЛЕКСЕ ИВАНОВИЧ
КОРЗУХИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ - российский живописец, академик.
Д. член (1893 год) петербургскй АХ.
Сын крепостного. Дед Г.Ф. Корзухиной.
Учился в петербургской АХ (1858-1863 годы) у А.Т. Маркова.
Участник «бунта четырнадцати», покинул АХ и стал членом Артели художников в Санкт-Петербурге. Член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок (1870 год), однако в выставках объединения не участвовал.
Преобладание в творчестве А.И. Корзухина жанровых сцен, отмеченных живой непринуждённостью, сближает его с передвижниками: «Возвращение с сельской ярмарки» (1868 год), «Перед исповедью» (1877 год), «В монастырской гостинице» (1882 год; все - в ГТГ), «Птичьи враги» (1887 год, ГРМ) и др.
Писал также картины на исторические темы («Александр I на Новоисетском заводе в Екатеринбурге в 1824 году», 1877 год, ГРМ), портреты (художника М.И. Пескова, 1863 год; писательницы А.И. Ишимовой, 1875 год; оба - в ГРМ, и др.).
Участвовал в росписи Вознесенского собора в г. Елец (1870-е годы); для храма Христа Спасителя в Москве исполнил икону «Слово плоть бысть» и образы четырёх отцов Церкви над одной из арок в главном алтаре.
Иллюстрации:
"Разлука". Архив БРЭ.