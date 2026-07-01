КОРЗОН ТАДЕУШ
КОРЗОН ТАДЕУШ - польский историк.
Член Польской академии знаний в Кракове (1902 год).
1859 году окончил юридический факультет Московского университета.
Отказался от научной карьеры в Москве, преподавал историю в гимназии г. Ковно (1859-1861 годы).
За организацию польской патриотической манифестаций в 1861 году приговорён к смертной казни, заменённой поселением. В 1863-1867 годы жил в Уфе и в Оренбурге, где работал над книгой «История средних веков» и занимался живописью.
С 1867 года учитель в Петракове, в 1869 году переехал в Варшаву, преподавал в частных польских учебных заведениях. В 1897 году получил должность библиотекаря в ординации графов Замойских.
Т. Корзон - один из виднейших представителей т. н. варшавской исторической школы, сторонники которой (оптимисты) основной причиной упадка Речи Посполитой, в отличие от краковских коллег (пессимистов), считали не внутренние, а внешние факторы. Одним из первых в польской историографии занялся изучением социальных, экономических, демографических и др. объективных факторов развития Речи Посполитой в Новое время, доказывая, что проведённые при С.А. Понятовском реформы создали необходимые условия для её возрождения, но агрессия соседей прервала этот процесс. Отождествлял судьбу Польши не столько с государством, сколько с польским народом, который продолжал развиваться и после крушения Речи Посполитой.
Автор учебников по всеобщей истории, монографий по польской истории, статей по методологии исторических исследований и историографии, воспоминаний.