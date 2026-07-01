КОРЗОН ТАДЕУШ

КОРЗОН ТАДЕУШ - польский историк.

Член Польской ака­де­мии зна­ний в Кра­ко­ве (1902 год).

1859 году окон­чил юри­дический факультет Мо­с­ков­ско­го университета .

От­ка­зал­ся от на­учной карь­е­ры в Мо­ск­ве, пре­по­да­вал ис­то­рию в гим­на­зии г. Ков­но (1859-1861 годы).

За ор­га­ни­за­цию польской пат­рио­тической ма­ни­фе­ста­ций в 1861 году при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни, за­ме­нён­ной по­се­ле­ни­ем. В 1863-1867 годы жил в Уфе и в Орен­бур­ге, где ра­бо­тал над книгой «Ис­то­рия сред­них ве­ков» и за­ни­мал­ся жи­во­пи­сью.

С 1867 года учи­тель в Пет­ра­ко­ве, в 1869 году пе­ре­ехал в Вар­ша­ву, пре­по­да­вал в ча­ст­ных польских учеб­ных за­ве­де­ни­ях. В 1897 году по­лу­чил долж­ность биб­лио­те­ка­ря в ор­ди­на­ции гра­фов За­мой­ских.

Т. Корзон - один из вид­ней­ших пред­ста­ви­те­лей т. н. вар­шав­ской ис­то­рической шко­лы, сто­рон­ни­ки ко­то­рой (оп­ти­ми­сты) основной при­чи­ной упад­ка Ре­чи По­спо­ли­той, в от­ли­чие от кра­ков­ских кол­лег (пес­си­ми­стов), счи­та­ли не внут­рен­ние, а внеш­ние фак­то­ры. Од­ним из пер­вых в польской ис­то­рио­гра­фии занял­ся изу­че­нием со­ци­аль­ных, эко­но­мических, де­мо­гра­фических и др. объ­ек­тив­ных фак­то­ров раз­ви­тия Ре­чи По­спо­ли­той в Но­вое вре­мя, до­ка­зы­вая, что про­ве­дён­ные при С.А. По­ня­тов­ском ре­фор­мы соз­да­ли не­об­хо­ди­мые ус­ло­вия для её воз­ро­ж­де­ния, но аг­рес­сия со­се­дей пре­рва­ла этот про­цесс. Ото­жде­ст­в­лял судь­бу Поль­ши не столь­ко с го­су­дар­ст­вом , сколь­ко с польским на­ро­дом, ко­то­рый про­дол­жал раз­ви­вать­ся и по­сле кру­ше­ния Ре­чи По­спо­ли­той.

Ав­тор учеб­ни­ков по все­общей ис­то­рии, мо­но­гра­фий по польской ис­то­рии, ста­тей по ме­то­до­ло­гии ис­то­рических ис­сле­до­ва­ний и ис­то­рио­гра­фии, вос­по­ми­на­ний.