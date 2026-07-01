КОРЖАВИН НАУМ

КОРЖАВИН НАУМ - русский поэт , критик, публицист.

В 1945 году по­сту­пил в Литературный институт им. М. Горь­ко­го в Мо­ск­ве, но под­верг­ся аре­сту и был со­слан в с. Чу­ма­ко­во Но­во­си­бир­ской обл. (1948-1951 годы), за­тем в Ка­ра­ган­ду (до 1954 года), где в 1953 году окон­чил гор­ный тех­ни­кум. По­сле ам­ни­стии и по­сле­дую­щей реа­би­ли­та­ции (1956 год) Н. Коржавин за­вер­шил учё­бу в Литературном институте (1959 год).

Пе­ча­тал­ся в пе­рио­ди­ке, а так­же в альмонахе «Та­рус­ские стра­ни­цы» (1961 год). В 1963 году бы­ла опуб­ли­ко­ва­на пер­вая книга сти­хов «Го­ды». Боль­шой ус­пех име­ла пье­са Н. Коржавина «Од­на­ж­ды в два­дца­том» (пост. в 1967 год). Мно­гие про­из­ве­де­ния Н. Коржавина вви­ду их по­ли­тической ост­ро­ты рас­про­стра­ня­лись в сам­из­да­те.

С 1974 года жи­вёт в Бос­то­не (США). В эмиг­ра­ции вы­шли по­этические сборники «Вре­ме­на» (1976 год), «Спле­те­ния» (1981 год), «Пись­мо в Мо­ск­ву» (1991 год) и др.

По­эзии Н. Коржавина, от­ли­чаю­щей­ся про­сто­той и яс­но­стью сти­ля, при­су­ще яр­ко вы­ра­жен­ное пуб­ли­ци­стическое на­ча­ло: раз­мыш­ле­ния о русской ис­то­рии и судь­бе сво­его по­ко­ле­ния чу­ж­ды па­те­ти­ки и не­ред­ко про­ни­за­ны иро­ни­ей (в позд­них про­из­ве­де­ни­ях по­рой пе­ре­хо­дя­щей в са­мо­иро­нию).

Н. Коржавин - ав­тор по­эм «Ут­вер­жде­ние» (1948 год), «Всту­п­ле­ние в по­эму» (1952 год), «На смерть Ста­ли­на » (1953 год), «Тань­ка» (1957 год), «Ро­ж­де­ние ве­ка» (1962 год), «Аб­рам Пру­жи­нер» (создана в 1971 году; ос­но­ва­на на ре­ми­нис­цен­ции из ро­ма­на М.А. Бул­га­ко­ва «Бе­лая гвар­дия»), «По­эма гре­ха» (1974 год), «По­эма при­ча­ст­но­сти» (1982 год) и др.; литературно-кри­тических ста­тей «В за­щи­ту ба­наль­ных ис­тин: О по­эти­че­ской фор­ме» (1961 год), «По­эзия А.К. Тол­сто­го» (1967 год), «Судь­ба Яро­сла­ва Сме­ля­ко­ва» (1974 год), « Ан­на Ах­ма­то­ва и Се­реб­ря­ный век» (1989 год), «Ге­не­зис "сти­ля опе­ре­жаю­щей ге­ни­аль­но­сти", или Миф о ве­ли­ком Брод­ском» (2002 год) и др.; сборника пуб­ли­ци­сти­ки «Гар­мо­ния про­тив без­вре­ме­нья» (1989 год); вос­по­ми­на­ний «Опыт по­эти­че­ской био­гра­фии» (1975 год), «В со­блаз­нах кро­ва­вой эпо­хи» (отд. изд., кн. 1–2, 2005 год).