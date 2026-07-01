КОРЖАВИН НАУМ
КОРЖАВИН НАУМ - русский поэт, критик, публицист.
В 1945 году поступил в Литературный институт им. М. Горького в Москве, но подвергся аресту и был сослан в с. Чумаково Новосибирской обл. (1948-1951 годы), затем в Караганду (до 1954 года), где в 1953 году окончил горный техникум. После амнистии и последующей реабилитации (1956 год) Н. Коржавин завершил учёбу в Литературном институте (1959 год).
Печатался в периодике, а также в альмонахе «Тарусские страницы» (1961 год). В 1963 году была опубликована первая книга стихов «Годы». Большой успех имела пьеса Н. Коржавина «Однажды в двадцатом» (пост. в 1967 год). Многие произведения Н. Коржавина ввиду их политической остроты распространялись в самиздате.
С 1974 года живёт в Бостоне (США). В эмиграции вышли поэтические сборники «Времена» (1976 год), «Сплетения» (1981 год), «Письмо в Москву» (1991 год) и др.
Поэзии Н. Коржавина, отличающейся простотой и ясностью стиля, присуще ярко выраженное публицистическое начало: размышления о русской истории и судьбе своего поколения чужды патетики и нередко пронизаны иронией (в поздних произведениях порой переходящей в самоиронию).
Н. Коржавин - автор поэм «Утверждение» (1948 год), «Вступление в поэму» (1952 год), «На смерть Сталина» (1953 год), «Танька» (1957 год), «Рождение века» (1962 год), «Абрам Пружинер» (создана в 1971 году; основана на реминисценции из романа М.А. Булгакова «Белая гвардия»), «Поэма греха» (1974 год), «Поэма причастности» (1982 год) и др.; литературно-критических статей «В защиту банальных истин: О поэтической форме» (1961 год), «Поэзия А.К. Толстого» (1967 год), «Судьба Ярослава Смелякова» (1974 год), «Анна Ахматова и Серебряный век» (1989 год), «Генезис "стиля опережающей гениальности", или Миф о великом Бродском» (2002 год) и др.; сборника публицистики «Гармония против безвременья» (1989 год); воспоминаний «Опыт поэтической биографии» (1975 год), «В соблазнах кровавой эпохи» (отд. изд., кн. 1–2, 2005 год).