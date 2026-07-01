КОРЬЮС МИЛИЦА

КОРЬЮС МИЛИЦА - певица.

Дочь офи­це­ра российской ар­мии (по про­ис­хож­де­нию эс­тон­ца).

Учи­лась в ки­ев­ском Выс­шем музыкальном-дра­ма­тическом институте (с 1918 года).

С 1927 года со­ли­ст­ка украинской ка­пел­лы «Дум­ка», с ко­то­рой га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Мо­ск­ве и Ле­нин­гра­де.

В 1928 году пе­ре­еха­ла в Эс­то­нию. В 1932 году со­вер­ши­ла тур­не по Скан­ди­на­вии. В 1933 годуде­бю­ти­ро­ва­ла на сце­не Немецкой государственной опе­ры в Бер­ли­не (Джиль­да в опе­ре «Ри­го­лет­то» Дж. Вер­ди), там же ис­пол­ни­ла пар­тию Ца­ри­цы но­чи («Вол­шеб­ная флей­та» В.А. Мо­цар­та ) и др.; за не­обы­чай­но вы­со­кий го­лос и вир­ту­оз­ную пев­че­скую тех­ни­ку по­лу­чи­ла про­зви­ще Бер­лин­ский со­ло­вей.

С три­ум­фаль­ным ус­пе­хом га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Ве­не, Па­ри­же и др. Сня­лась в не­сколь­ких музыкальных филь­мах, в т. ч. «Боль­шой вальс» (му­зы­ка И. Штра­уса в редакции Д.З. Тём­ки­на, режиссер Ж. Дю­ви­вье, 1938 год).

С 1936 года (с пе­ре­ры­вом) жи­ла в США, в 1944 году вы­сту­пи­ла на сце­не Кар­не­ги-хол­ла. В 1941-1944 годы в Мек­си­ке, со­вер­ши­ла тур­не по Латинской Аме­ри­ке (1941 год).

В 1952 году пре­кра­ти­ла пуб­лич­ные вы­сту­п­ле­ния, од­на­ко про­дол­жа­ла за­пи­сы­вать­ся (Ная­да в «Ари­ад­не на Нак­со­се» Р. Штра­у­са, Изоль­да в «Три­ста­не и Изоль­де» Р. Ваг­не­ра, Олим­пия в «Сказ­ках Гоф­ма­на» Ж. Оф­фен­ба­ха и др.).

Её дочь Ме­лис­са Фёльш-Уэллс (Fölsch Wells; родилась 18 ноября 1932 года, Тал­лин), американский дип­ло­мат, за­ме­сти­тель Ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ООН (1993-1994 годы), по­сол США в Эс­то­нии (1998-2001 годы).