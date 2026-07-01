КОРЬЮС МИЛИЦА
КОРЬЮС МИЛИЦА - певица.
Дочь офицера российской армии (по происхождению эстонца).
Училась в киевском Высшем музыкальном-драматическом институте (с 1918 года).
С 1927 года солистка украинской капеллы «Думка», с которой гастролировала в Москве и Ленинграде.
В 1928 году переехала в Эстонию. В 1932 году совершила турне по Скандинавии. В 1933 годудебютировала на сцене Немецкой государственной оперы в Берлине (Джильда в опере «Риголетто» Дж. Верди), там же исполнила партию Царицы ночи («Волшебная флейта» В.А. Моцарта) и др.; за необычайно высокий голос и виртуозную певческую технику получила прозвище Берлинский соловей.
С триумфальным успехом гастролировала в Вене, Париже и др. Снялась в нескольких музыкальных фильмах, в т. ч. «Большой вальс» (музыка И. Штрауса в редакции Д.З. Тёмкина, режиссер Ж. Дювивье, 1938 год).
С 1936 года (с перерывом) жила в США, в 1944 году выступила на сцене Карнеги-холла. В 1941-1944 годы в Мексике, совершила турне по Латинской Америке (1941 год).
В 1952 году прекратила публичные выступления, однако продолжала записываться (Наяда в «Ариадне на Наксосе» Р. Штрауса, Изольда в «Тристане и Изольде» Р. Вагнера, Олимпия в «Сказках Гофмана» Ж. Оффенбаха и др.).
Её дочь Мелисса Фёльш-Уэллс (Fölsch Wells; родилась 18 ноября 1932 года, Таллин), американский дипломат, заместитель Генерального секретаря ООН (1993-1994 годы), посол США в Эстонии (1998-2001 годы).