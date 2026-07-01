КОРВИЗАР
КОРВИЗАР, Корвизар-Демаре Жан Николá - барон, французский терапевт.
Основатель парижской научной клинической школы; лейб-медик императора Наполеона I (с 1807 года); член Парижской АН (1811 год).
Окончил Парижский университет (1782 год). Работал в госпитале Неккера. Основал и возглавлял (с 1797 года) кафедру внутренних болезней в Коллеж де Франс; с 1799 года читал курс лекций по внутренней медицине в больнице Шарите, где сформировал крупнейшую в истории клинической медицины школу, из которой вышли Ж.Б. Буйо, Г. Дюпюитрен, Р. Лаэннек и др.
Оставаясь в рамках эмпирического направления медицины, Корвизар стремился повернуть её с пути интуитивных догадок (т. н. врачебного искусства) на путь естественно-научного знания, чему должны были служить систематическому клинико-морфологического сопоставления и разработка физических методов исследования больного и медицинской семиотики. Он перевёл и издал сочинение Л. Ауэнбруггера о перкуссии (1808 год), снабдив его обширными комментариями и внедрив её в клиническую практику.
Лекции Корвизара о болезнях сердца (1806 год) - наиболее полное руководство, отразившее взгляды клиницистов первой четверти XIX века в области патологии сердца и сосудов. Описал признаки левожелудочковой и правожелудочковой сердечной недостаточности, указал на значение пресистолич. дрожания грудной клетки как признака одного из пороков сердца (митрального стеноза; назван затем Р. Лаэннеком симптомом «кошачьего мурлыканья»). Подробно описал перикардиты, а также ряд врождённых пороков сердца, в т. ч. незаращение боталлова протока.