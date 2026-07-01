КОРВИЗАР

КОРВИЗАР, Корвизар-Демаре Жан Николá - барон, французский терапевт.

Ос­но­ва­тель па­риж­ской на­учной кли­нической шко­лы; лейб-ме­дик императора На­по­ле­о­на I (с 1807 года); член Па­риж­ской АН (1811 год).

Окон­чил Па­риж­ский университет (1782 год). Ра­бо­тал в гос­пи­та­ле Нек­ке­ра. Ос­но­вал и воз­глав­лял (с 1797 года) ка­фед­ру внутренних бо­лез­ней в Кол­леж де Франс; с 1799 года чи­тал курс лек­ций по внутренней ме­ди­ци­не в боль­ни­це Ша­ри­те, где сфор­ми­ро­вал круп­ней­шую в ис­то­рии кли­нической ме­ди­ци­ны шко­лу, из ко­то­рой вы­шли Ж.Б. Буйо, Г. Дю­пю­ит­рен, Р. Ла­эн­нек и др.

Ос­та­ва­ясь в рам­ках эм­пи­рического на­прав­ле­ния ме­ди­ци­ны, Корвизар стре­мил­ся по­вер­нуть её с пу­ти ин­туи­тив­ных до­га­док (т. н. вра­чеб­но­го ис­кус­ст­ва) на путь ес­те­ст­вен­но-на­учного зна­ния, че­му долж­ны бы­ли слу­жить сис­те­ма­тическому кли­ни­ко-мор­фо­ло­гического со­пос­тав­ле­ния и раз­ра­бот­ка фи­зических ме­то­дов ис­сле­до­ва­ния боль­но­го и медицинской се­мио­ти­ки. Он пе­ре­вёл и из­дал со­чи­не­ние Л. Ау­эн­бруг­ге­ра о пер­кус­сии (1808 год), снаб­див его об­шир­ны­ми ком­мен­та­рия­ми и вне­дрив её в кли­ническую прак­ти­ку.

Лек­ции Корвизара о бо­лез­нях серд­ца (1806 год) - наи­бо­лее пол­ное ру­ко­во­дство, от­ра­зив­шее взгля­ды кли­ни­ци­стов первой четверти XIX века в об­лас­ти па­то­ло­гии серд­ца и со­су­дов. Опи­сал при­зна­ки ле­во­же­лу­доч­ко­вой и пра­во­же­лу­доч­ко­вой сер­деч­ной не­дос­та­точ­но­сти, ука­зал на зна­че­ние пре­сис­то­лич. дро­жа­ния груд­ной клет­ки как приз­на­ка од­но­го из по­ро­ков серд­ца (мит­раль­но­го сте­но­за; на­зван за­тем Р. Ла­эн­не­ком сим­пто­мом «ко­шачь­е­го мур­лы­ка­нья»). Под­роб­но опи­сал пе­ри­кар­ди­ты, а так­же ряд вро­ж­дён­ных по­ро­ков серд­ца, в т. ч. не­за­ра­ще­ние бо­тал­ло­ва про­тока.