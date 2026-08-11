КОРВАЛАН ЛЕПЕ

Корвалaн Лепе (исп. Corvalán Lépe), Луис (14.09.1916, Пуэрто-Монтт — 21.07.2010, Сантьяго-де-Чили) — лидер Коммунистической партии Чили .

Генеральный секретарь КПЧ 1958—1989. После вступления в КПЧ в 1932 работал журналистом в коммунистической газете «El Siglo». С 1950 — член Центрального Комитета КПЧ. С 1961 по 1973 — сенатор. Сторонник «чилийского пути к социализму» через выборы и сохранение многопартийной демократии. В объединении левых партий Народное единство (1970—1973) придерживался умеренных позиций, более всего близких к президенту Сальвадору Альенде . После военного переворота 11 сентября 1973 был арестован и содержался в концлагерях, в том числе на юге на о. Доусон. В 1974 был награжден в СССР Ленинской премией мира. В 1976 был обменян в Цюрихе на советского диссидента В. К. Буковского. После освобождения получил убежище в СССР, на пленуме ЦК КПЧ в 1977 проанализировал ошибки политики Народного единства. В 1980 был инициатором создания вооруженной организации компартии Патриотический фронт Мануэля Родригеса для подготовки насильственного свержения диктатуры А. Пиночета . В 1983 нелегально вернулся в Чили, а с 1989, с началом демократического транзита, перешел на легальное положение. В 1989 ушел с поста генерального секретаря, хотя продолжал участвовать в работе ЦК КПЧ. В последние годы жизни много писал: опубликовал книги воспоминаний (1997), «Правительство Сальвадора Альенде» (2003) и «Коммунизм и демократия» (2008).

Ист.: Корвалан Л. Нас ждут новые битвы / Пер. с исп. М., 1978;

Лит.: Королев Ю. Н. Чилийская революция: проблемы и дискуссии. М., 1983; Богуш Е. Ю., Щелчков А. А. Политическая история Чили ХХ века. М., 2009.