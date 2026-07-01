КОРТОНА
КОРТОНА - город в Центре Италии.
В области Тоскана, пров. Ареццо. Население 23 тыс. человек (2009 год). Расположен в западных предгорьях Центральных Апеннин.
Основан предположительно умбрами; впоследствии Кортона входила в состав конфедерации двенадцати городов-государств этрусков. Около 310 года до н. э. город подчинён Римом. В период раннего Средневековья Кортона пришла в упадок. В XIII - начале XIV веков город-коммуна (до XIII века практически не упоминался в источниках). Соперничал с соседними городами Перуджа и Ареццо. В 1258-1261 годы находился под управлением Ареццо. С 1325 года центр епископства, с того же времени синьория рода Касали. В 1409 году Кортона завоёвана неаполитанским королём Владиславом I (1386-1414 годы), который в 1411 году продал её Флоренции. В 1529 году в ходе Итальянских войн Кортона взята Карлом V и включена в состав Великого герцогства Тосканского.
В Кортоне сохранились остатки этрусских (V века до н. э.) и средне-вековых городских стен, включающих в себя крепость Медичи (Джирифалько; 1556 год, арх. Г. Сербеллони).
Среди архитектурных памятников - романский собор (XI века, перестроен в XV-XVIII веках), Палаццо Комунале (XIII века, арх. Туто; башня и лестница - начала XVI века) и Палаццо дель-Пополо (XIII век; перестроено в начале XVI века); церкви Сан-Франческо (1244-1246 годы, арх. Элиа Коппи; перестроена в XVII веке) и Сан-Доменико (конец XIV - середина XV веков; в интерьере - фреска «Богоматерь с младенцем и святыми Домеником и Петром Мучеником» Фра Анджелико, около 1440 года).
Фасад церкви Сан-Марко (XVI века) украшен мозаикой «Святой Марк» Дж. Северини (1961 год). Ему же принадлежат мозаики 14 кальвариев вдоль дороги, ведущей к церкви Санта-Маргарита (XIV век). В Палаццо Касали (XIII века) расположен Музей Этрусской академии и города Кортона (этрусские, римские и древне-египетские памятники, а также итальянская живопись, в т. ч. Дж. Северини).
Епархиальный музей (произведения Дуччо ди Буонинсеньи, Сассетты, Фра Анджелико, Л. Синьорелли).
Основа городской экономики - сфера услуг (туризм и связанные с ним гостиничный и ресторанный бизнес).
Близ Кортона - археологические памятники этрусского периода, в т. ч. «гробница Пифагора» (IV век до н. э.).