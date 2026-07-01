КОРТОНА

КОРТОНА - город в Центре Италии.

В области Тос­ка­на, пров. Арец­цо. Население 23 тыс. человек (2009 год). Рас­по­ло­жен в западных пред­горь­ях Центральных Апен­нин.

Ос­но­ван пред­по­ло­жи­тель­но ум­бра­ми; впо­след­ст­вии Кортона вхо­ди­ла в со­став кон­фе­де­ра­ции две­на­дца­ти го­ро­дов-го­су­дарств эт­ру­сков. Около 310 года до н. э. го­род под­чи­нён Ри­мом. В пе­ри­од ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья Кортона при­шла в упа­док. В XIII - начале XIV веков го­род-ком­му­на (до XIII века прак­ти­че­ски не упо­ми­нал­ся в ис­точ­ни­ках). Со­пер­ни­чал с со­сед­ни­ми го­ро­да­ми Пе­руд­жа и Арец­цо. В 1258-1261 годы на­хо­дил­ся под управ­ле­ни­ем Арец­цо. С 1325 года центр епи­скоп­ст­ва, с то­го же вре­ме­ни синь­о­рия ро­да Ка­са­ли. В 1409 году Кортона за­воё­ва­на не­апо­ли­тан­ским ко­ро­лём Вла­ди­сла­вом I (1386-1414 годы), ко­то­рый в 1411 году про­дал её Фло­рен­ции. В 1529 году в хо­де Италь­ян­ских войн Кортона взя­та Кар­лом V и вклю­че­на в со­став Ве­ли­ко­го гер­цог­ст­ва Тос­кан­ско­го.

В Кортоне со­хра­ни­лись ос­тат­ки эт­рус­ских (V века до н. э.) и средне-вековых городских стен, вклю­чаю­щих в се­бя кре­пость Ме­ди­чи (Джи­ри­фаль­ко; 1556 год, арх. Г. Сер­бел­ло­ни).

Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков - ро­ман­ский со­бор (XI века, пе­ре­стро­ен в XV-XVIII веках), Па­лац­цо Ко­му­на­ле (XIII века, арх. Ту­то; баш­ня и ле­ст­ни­ца - начала XVI века) и Па­лаццо дель-По­по­ло (XIII век; пе­ре­строе­но в начале XVI века); церк­ви Сан-Фран­че­ско (1244-1246 годы, арх. Элиа Коп­пи; пе­ре­строе­на в XVII веке) и Сан-До­ме­ни­ко (конец XIV - середина XV веков; в ин­терь­е­ре - фре­ска « Бо­го­ма­терь с мла­ден­цем и свя­ты­ми До­ме­ником и Пет­ром Му­че­ни­ком» Фра Анд­же­ли­ко, около 1440 года).

Фа­сад церкви Сан-Мар­ко (XVI века) ук­ра­шен мо­заи­кой «Свя­той Марк» Дж. Се­ве­ри­ни (1961 год). Ему же при­над­ле­жат мо­заи­ки 14 каль­ва­ри­ев вдоль до­ро­ги, ве­ду­щей к церкви Сан­та-Мар­га­ри­та (XIV век). В Па­лац­цо Ка­са­ли (XIII века) рас­по­ло­жен Му­зей Эт­рус­ской ака­де­мии и го­ро­да Кортона (эт­рус­ские, римские и древне-египетские па­мят­ни­ки, а так­же итальянская жи­во­пись, в т. ч. Дж. Се­ве­ри­ни).

Епар­хи­аль­ный му­зей (про­из­ве­де­ния Дуч­чо ди Буо­нин­се­ньи, Сас­сет­ты, Фра Анд­же­ли­ко, Л. Синь­о­рел­ли).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (ту­ризм и свя­зан­ные с ним го­сти­нич­ный и ре­сто­ран­ный биз­нес).

Близ Кортона - ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки эт­рус­ско­го пе­рио­да, в т. ч. «гроб­ни­ца Пи­фа­го­ра » (IV век до н. э.).

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