КОРТО АЛЬФРЕД

КОРТО АЛЬФРЕД (Альф­ред Де­ни) - французский пианист , дирижёр, педагог .

Музыкально-об­щественный дея­тель.

В 1896 году окон­чил Па­риж­скую консерваторию у Л. Дье­ме­ра (фортепиано).

В 1896-1901 годы ди­ри­жёр-ас­си­стент и хор­мей­стер-ре­пе­ти­тор в Бай­рёйт­ском те­ат­ре.

В 1902 году ор­га­ни­зо­вал в Па­ри­же Общество опер­ных фес­ти­ва­лей (ди­ри­жи­ро­вал па­риж­ски­ми пре­мье­ра­ми «Ги­бе­ли бо­гов» и «Три­ста­на и Изоль­ды» Р. Ваг­не­ра), в 1903 году - Ас­со­циа­цию боль­ших хо­ро­вых кон­цер­тов (пер­вым во Фран­ции ис­пол­нил в кон­цер­тах «Пар­си­фа­ля» Ваг­не­ра, Тор­же­ст­вен­ную мес­су Л. ван Бет­хо­ве­на , Не­мец­кий ре­к­ви­ем И. Брам­са), в 1904-1908 годы ди­ри­жёр и ру­ко­во­ди­тель Национального музыкального общества.

Ин­тен­сив­но кон­цер­ти­ро­вал с 1897 года как со­лист (в СССР - в 1936 году) и ан­самб­лист. С 1905 года вы­сту­пал в со­ста­ве трио (совместно с Ж. Ти­бо и П. Ка­саль­сом).

В 1907-1920 годы профессор Па­риж­ской консерватории (фортепиано). В 1919 года (совместно с А. Ман­жо) ос­но­вал «Эколь нор­маль де мю­зик» (c 1920 года ру­ко­во­дил ею), при ко­то­рой вёл еже­год­ный курс ин­тер­пре­та­ции для кон­цер­ти­рую­щих пиа­ни­стов из раз­ных стран.

Сре­ди уче­ни­ков: А. Ка­зел­ла, Д. Ли­пат­ти, К. Хас­кил, И. Мар­ке­вич, М. Таль­я­фер­ро, В. Перль­мю­тер, Л. Ле­ви, С. Фран­суа.

Про­сла­вил­ся преж­де все­го как ис­пол­ни­тель про­из­ве­де­ний Ф. Шо­пе­на, Р. Шу­ма­на, С. Фран­ка, К. Де­бюс­си и М. Ра­ве­ля.

Мно­го­чис­лен­ны грам­за­пи­си А. Корто (главным образом 1920-1930-х годов). Воз­вы­шен­но-ро­ман­тической трак­тов­ки А. Корто от­ли­ча­лись те­ат­раль­ной при­под­ня­то­стью, ис­клю­чи­тель­ной фан­та­зи­ей, кра­со­той и тем­бровым мно­го­обра­зи­ем зву­ча­ния, рит­мической сво­бо­дой и им­про­ви­за­ци­он­но­стью.

Был редакторомсе­рии «Из­да­ния для ра­бо­ты» («Edi­tions de travail»), по­свя­щён­ной во­про­сам фортепианного ис­пол­ни­тель­ст­ва, ана­ли­зу про­из­ве­де­ний ро­ман­тич. ре­пер­туа­ра.

Ав­тор ра­бот по ис­то­рии и тео­рии пиа­низ­ма.

Сочинения:

La musique française de piano. P., 1930–1944. Vol. 1–3. P., 1981;

Aspects de Cho­pin. P., [1949];

О фор­те­пи­ан­ном ис­кус­ст­ве. Ста­тьи, ма­те­риа­лы, до­ку­мен­ты. М., 2005.