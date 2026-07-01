КОРТО АЛЬФРЕД
КОРТО АЛЬФРЕД (Альфред Дени) - французский пианист, дирижёр, педагог.
Музыкально-общественный деятель.
В 1896 году окончил Парижскую консерваторию у Л. Дьемера (фортепиано).
В 1896-1901 годы дирижёр-ассистент и хормейстер-репетитор в Байрёйтском театре.
В 1902 году организовал в Париже Общество оперных фестивалей (дирижировал парижскими премьерами «Гибели богов» и «Тристана и Изольды» Р. Вагнера), в 1903 году - Ассоциацию больших хоровых концертов (первым во Франции исполнил в концертах «Парсифаля» Вагнера, Торжественную мессу Л. ван Бетховена, Немецкий реквием И. Брамса), в 1904-1908 годы дирижёр и руководитель Национального музыкального общества.
Интенсивно концертировал с 1897 года как солист (в СССР - в 1936 году) и ансамблист. С 1905 года выступал в составе трио (совместно с Ж. Тибо и П. Касальсом).
В 1907-1920 годы профессор Парижской консерватории (фортепиано). В 1919 года (совместно с А. Манжо) основал «Эколь нормаль де мюзик» (c 1920 года руководил ею), при которой вёл ежегодный курс интерпретации для концертирующих пианистов из разных стран.
Среди учеников: А. Казелла, Д. Липатти, К. Хаскил, И. Маркевич, М. Тальяферро, В. Перльмютер, Л. Леви, С. Франсуа.
Прославился прежде всего как исполнитель произведений Ф. Шопена, Р. Шумана, С. Франка, К. Дебюсси и М. Равеля.
Многочисленны грамзаписи А. Корто (главным образом 1920-1930-х годов). Возвышенно-романтической трактовки А. Корто отличались театральной приподнятостью, исключительной фантазией, красотой и тембровым многообразием звучания, ритмической свободой и импровизационностью.
Был редакторомсерии «Издания для работы» («Editions de travail»), посвящённой вопросам фортепианного исполнительства, анализу произведений романтич. репертуара.
Автор работ по истории и теории пианизма.
Сочинения:
La musique française de piano. P., 1930–1944. Vol. 1–3. P., 1981;
Aspects de Chopin. P., [1949];
О фортепианном искусстве. Статьи, материалы, документы. М., 2005.