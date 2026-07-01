КОРТКЕРОССКИЙ МУЗЕЙ

Корткеросский районный историко- краеведческий музей был создан в 2004 году.

Музей позиционирует себя как хранителя исторических традиций района. В его фондах собрано более 22 000 предметов, отражающих основные этапы становления и развития Корткеросского района.

Жителям и гостям района предлагается посетить залы с тремя постоянными экспозициями: « Коми эпос: Легенды и предания Корткеросского района. Легенда о Корт-Айке», «Традиционный быт Коми народа: Крестьянская изба начала 20-го века», «Господин учитель: представитель Коми интеллигенции начала 20-го века». Проводятся выездные экскурсии. Также для посетителей проводятся занятия с мастерами прикладного творчества в форме мастер-классов, лекции. В стенах музея можно приобрести полиграфическую продукцию, сувениры, изготовленные местными мастерами Коми народных ремесел. МУ «Корткеросский районный историко-краеведческий музей» имеет филиал «Литературный музей В.А. Савина», расположенный в селе Небдино Корткеросского района.

Иллюстрации:

Корткеросский районный историко-краеведческий музей.