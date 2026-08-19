КОРТЕСЫ

КОРТЕСЫ (исп., порт. cortes) в Леоне, Кастилии, Каталонии, Арагоне, Португалии - сословно-представительные собрания в Средние века и раннее Новое время в государствах Пиренейского полуострова.

Традиция кортесов выросла из социальной практики вестготской монархии 10 в. – собраний королевской курии: баронов на королевской службе, высшей знати, правителей земель, прелатов и членов королевской семьи. Курии решали вопросы религиозного, политического и административного характера, не обладая законодательной властью.

Впервые такое собрание получило наименование кортесов в Леонском королевстве в 1137 г. при Альфонсо IX. Первоначально включали в свой состав лишь знать и духовенство, горожане получили представительство в кортесах в 1188 г.

В Кастильском королевстве первые кортесы были созваны в 1169 г. в Бургосе королём Альфонсо VIII и до сер. 16 в. созывались не менее 22 раз, преимущественно в Бургосе, Вальядолиде и Мадриде. Города представлены на кастильских кортесах с 1250 г. Последний раз кастильские кортесы собирались в Вальядолиде в 1555 г.

Каталонские кортесы впервые были созваны в 1218 г. в Вилафранка дель Пенедес и Барселоне. Наиболее частым местом их проведения была Барселона.

В Арагоне кортесы с участием городов впервые были созваны в 1274 г., в Наварре – в 1300 г.

В Португалии первый документированный созыв кортесов относится к 1211 г. (Кортесы в Коимбре); с участием городов – 1254 г. При первых королях Ависской династии значение кортесов, учитывая роль, которую они сыграли в восшествии династии на трон, была очень высока, они регулярно собирались с периодичностью в 2–3 года. Во времена Испано-португальской унии 1590–1640 гг. португальские кортесы собирались трижды (1581, 1583, 1619).

Первоначально кортесы были преимущественно консультативно-совещательным органом при короне. Подобно королевским куриям, кортесы в большинстве случаев собирались не регулярно, а по мере возникновения необходимости и не имели установленных сроков длительности заседаний. Торжественное открытие кортесов проходило при участии всех сословий, а затем каждое сословие заседало отдельно.

Кортесы постоянно занимались определением и уточнением норм действующего права. На кортесах рассматривались права, привилегии и границы полномочий сословий и конселью, вопросы судебной и законодательной практики, налогообложения, финансовой и военной поддержки короны, вопросы объявления войны и заключения мира. С сер. 13 в. кортесы принимали присягу короля, утверждали наследника трона, решали вопросы престолонаследия в случае возникновения спорных ситуаций. Рассмотрение проходило на основе представленных запросов, решения кортесов формулировались в виде ответов на них.

Начиная с 13 в., по мере возрастания роли городов в обществе, роль кортесов в политической и социальной жизни увеличивалась. Позиция их бывала различной: в Арагоне кортесы стремились ограничить власть короля, а в Кастилии и Португалии поддерживали её. В большинстве случаев кортесы стремились найти компромисс с королевской властью. Особенно высока роль кортесов была в 13–14 вв., когда относительно слабая королевская власть зависела от финансовой поддержки городов.

С конца 15 в. началось резкое ограничение влияния кортесов и сфер их деятельности: кортесы созывались реже, представительство городов сокращалось. В эпоху абсолютистских монархий значение кортесов упало. После Реставрации национальной монархии в Португалии и принятия решения об этом на лиссабонских кортесах 1641, кортесы собирались всего два раза и в последний раз средневековые кортесы в Португалии были созваны в 1698 г. Каталонские кортесы в последний раз созывались в 1705–1706 гг. в Барселоне при Карле VI.

В Португалии (к кон. 17 в.) и в Испании (в 18 в.) кортесы в средневековой форме практически прекратили своё существование. Возродились в ходе либеральных революций 19 в., как законодательные органы государства существуют доныне (Генеральные кортесы).

Исторические источники:

Cortes portuguesas: reinado de D. Fernando I, (1367–1383) / Org. A.H. de Oliveira Marques. Lisboa, 1990

Иллюстрация:

Замок в Лейрии (Португалия), где в 1254 г. собрались на кортесы представители всех сословий.

Автор статьи: А.П. Черных