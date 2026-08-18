КОРТEС ЭРНАНДО (Hernando Cortes)

Испанский конкистадор . Организатор и предводитель завоевательного похода в Мексику, приведшего к гибели государства ацтеков (мешика) и установлению испанского господства в центральной части страны.

Родился в небогатой дворянской семье. В юности в течение двух лет изучал право в Саламанском университете, но не окончив курса, вернулся в родной город Медельин в провинции Эстремадура, которую часто называют "колыбелью конкистадоров".

В 1504 г. прибыл в город Санто-Доминго на острове Эспаньола ( Гаити ), где получил участок земли в качестве колониста.

В 1511г. К. вместе с Диего Веласкесом отправился в завоевательный поход на остров Куба. После покорения острова служил секретарем Д. Веласкеса, затем, алькальдом города Сантьяго-де-Баракоа (современный город Сантьяго-де-Куба).

В 1519 г. К. был назначен Д. Веласкесом предводителем (исп. adelantado) экспедиции к побережью полуострова Юкатан и современного мескиканского штата Табаско, открытых предшествующими экспедициями Франсиско Эрнандеса де Кордобы (1516 г.) и Хуана де Грихальвы (1518г.). В последний момент Д.Веласкес решил отстранить К. от командования, но К. проигнорировал решение Веласкеса.

К. отплыл с Кубы 18 февраля 1519 г. с флотилией из 11 каравелл и вооруженном отрядом, насчитывавшим по разным данным от 500 до 560 человек. Благодаря предшествующей экспедиции Грихальвы К. знал о существовании в глубине страны богатого и могущественного государства ацтеков-мешика и вопреки инструкциям Веласкеса решил предпринять завоевательный поход против него.

В мае 1519 г. К. основал на южном побережье Мексиканского залива город Вилья-Рика-де-Веракрус (современный город Веракрус). Городской совет назначил К. генерал-капитаном и верховным судьей колонии Новая Испания, поручив ему завоевание государства, находившегося в глубине материка.

Одновременно К. оправил к испанскому двору двух послов с дарами, полученными от верховного правителя ацтеков Мотекусомы Шокойоцина, и письменным донесением.

В течение 1519-1521 гг. К. используя помощь индейских народов, недовольных господством ацтеков и внутренние распри среди высшей ацтекской знати, сумел полностью покорить государство ацтеков, разрушив его столицу г. Теночтитлан.

В мае 1523 г. К. был официально утвержден испанским королем Карлосом I (Карлом V) в должностях губернатора, генерал-капитана и верховного судьи Новой Испании.

В 1524-1526 гг. К. предпринял неудачный поход в провинцию Лас Ибуэрас (современный Гондурас ). В июле 1526 г. К. был лишен всех должностей.

В 1527 г. К. отправился в Испанию, где получил аудиенцию у короля. Тем не менее, в 1528 г. против К. было начато судебное расследование, продолжавшееся до его смерти.

В 1529 г. К получил титул «маркиза долины Оахака», обширные владения на территории Мексики и должность «генерал-капитана Новой Испании и Южного Моря» (Тихого океана) фактически номинальную.

В 1532-1539 гг. К. организовал четыре экспедиции с целью исследования тихоокеанского пути к Моллукским островам и Китаю, в ходе одной из них, в 1535 г. был открыт полуостров Нижняя Калифорния.

В 1539г. в результате конфликта с первым вице-королем Новой Испании Антонио де Мендосой вернулся в Испанию. В 1541 К. участвовал в неудачном походе Карла V в Алжир.

Скончался от дизентерии в возрасте 65 лет.

В 1566 г. останки К. были согласно его завещанию перевезены в Мексику, где в настоящее время находятся в склепе церкви Хесус Насарео (исп. Иисуса Назаретянина) , принадлежащей к основанному К. госпиталю Иисуса в городе Мехико.

Сочинения :

Cortés H. Cartas de relación. México,1976.

Иллюстрация:

Портрет Эрнандо Кортеса в пожилом возрасте кисти неизвестного художника итальянской школы.