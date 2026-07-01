КОРТЕС ЭРНАН

КОРТЕС ЭРНАН (Фер­нан) - испанский конкистадор .

Из дво­рян­ской се­мьи.

Изу­чал пра­во в Са­ла­манк­ском университете. С 1504 года жил на о. Эс­пань­о­ла (ны­не Гаи­ти).

В 1511-1512 года уча­ст­во­вал в за­вое­ва­нии Ку­бы. В 1519-1521 годы, за­клю­чив со­юз с не­ко­то­ры­ми ин­дей­ски­ми пле­ме­на­ми, по­ко­рил дер­жа­ву ац­те­ков. Гу­бер­на­тор (1522-1528 годы) и ге­не­рал-ка­пи­тан (1522-1529 годы) Но­вой Ис­па­нии (Мек­си­ки).

В 1520-1530-х годах про­должил за­вое­ва­ние Мек­си­ки, в 1524-1525 годы со­вер­шил по­ход в Гон­ду­рас. За­ло­жил ос­но­вы ко­ло­ни­аль­но­го управ­ле­ния по­ко­рён­ны­ми тер­ри­то­рия­ми; в 1521 году на руи­нах сто­ли­цы ац­те­ков Те­ноч­тит­ла­на ос­но­вал г. Ме­хи­ко.

В конце 1520-х - начале 1530-х годов сна­ря­дил несколько морских экс­пе­ди­ций, в т. ч. к Мо­лукк­ским о-вам (эс­кад­ра под руководством А. де Саа­вед­ра в 1527-1529 годы от­кры­ла путь из Мек­си­ки к Фи­лип­пин­ским о-вам) и в Ка­ли­фор­ний­ский за­лив.

В 1529 году император Карл V да­ро­вал Э. Кортес ти­тул мар­ки­за дель Ва­лье де Оа­ха­ка, од­на­ко ог­ра­ни­чил его ре­аль­ную власть. В 1540 году Э. Кортес окон­ча­тель­но вер­нул­ся в Ис­па­нию, в 1541 году уча­ст­во­вал в не­удач­ном по­хо­де Кар­ла V в Ал­жир.

По­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл в опа­ле. До­не­се­ния Э. Кортеса Кар­лу V - цен­ный ис­точ­ник по ис­то­рии держа­вы ац­те­ков и её за­вое­ва­ния ис­пан­ца­ми, а так­же важ­ный па­мят­ник литературы и ис­то­рической мыс­ли.

Сочинения:

Cartas y documentos. Méx., 1963;

Cartas de relación. Madrid, 1993;

Вто­рое по­сла­ние-ре­ля­ция им­пе­ра­то­ру Кар­лу V (от­ры­вок) // Хро­ни­ки от­кры­тия Аме­ри­ки. М., 2000. Кн. 1;

Cartas y memoriales. León, 2003.