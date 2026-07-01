КОРТЕС ЭРНАН
КОРТЕС ЭРНАН (Фернан) - испанский конкистадор.
Из дворянской семьи.
Изучал право в Саламанкском университете. С 1504 года жил на о. Эспаньола (ныне Гаити).
В 1511-1512 года участвовал в завоевании Кубы. В 1519-1521 годы, заключив союз с некоторыми индейскими племенами, покорил державу ацтеков. Губернатор (1522-1528 годы) и генерал-капитан (1522-1529 годы) Новой Испании (Мексики).
В 1520-1530-х годах продолжил завоевание Мексики, в 1524-1525 годы совершил поход в Гондурас. Заложил основы колониального управления покорёнными территориями; в 1521 году на руинах столицы ацтеков Теночтитлана основал г. Мехико.
В конце 1520-х - начале 1530-х годов снарядил несколько морских экспедиций, в т. ч. к Молуккским о-вам (эскадра под руководством А. де Сааведра в 1527-1529 годы открыла путь из Мексики к Филиппинским о-вам) и в Калифорнийский залив.
В 1529 году император Карл V даровал Э. Кортес титул маркиза дель Валье де Оахака, однако ограничил его реальную власть. В 1540 году Э. Кортес окончательно вернулся в Испанию, в 1541 году участвовал в неудачном походе Карла V в Алжир.
Последние годы жизни провёл в опале. Донесения Э. Кортеса Карлу V - ценный источник по истории державы ацтеков и её завоевания испанцами, а также важный памятник литературы и исторической мысли.
Сочинения:
Cartas y documentos. Méx., 1963;
Cartas de relación. Madrid, 1993;
Второе послание-реляция императору Карлу V (отрывок) // Хроники открытия Америки. М., 2000. Кн. 1;
Cartas y memoriales. León, 2003.