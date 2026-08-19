КОРТЕ-РЕАЛ ЖОАН ВАШ

Корте-Реaл (порт. Corte- Real), Жоан Ваш (ок. 1420, Фару — 1496, Ангра-ду-Эроишму) — португальский мореплаватель эпохи Великих географических открытий.

Происходит из знатного португальского рода, известного с конца XIV в. Имел 7 детей, трое из которых, Гашпар (ок. 1450 — ок. 1501), Мигел (ок. 1450 — ок. 1502) и Вашку Анеш (1465 — ?) также участвовали в морских путешествиях. К.-Р. предпринял два путешествия в северо-западную часть Атлантического океана с целью найти западный путь в Азию. В первом (ок. 1472) путешествии К.-Р., предположительно, достиг североамериканских берегов и прошел вдоль них на север до острова, которому дал название Бакальян (Terra Nova do Bacalhau, порт. Bacalhau — «треска»). Точное местонахождение открытой земли не установлено; возможно, это богатый тресковыми уловами о-в Ньюфаундленд. В атласе Ф. Дораду 1571 упоминается также название «Земля Корте-Реал» ( Terra dos Corte-Reais). В 1474, в ходе 2-й экспедиции, К.-Р., сопровождаемый сыновьями Мигелом и Гашпаром, вернулся на открытый им остров, исследовал берега Сев. Америки к северу от р. Гудзон и р. Св. Лаврентия. Португальские историки XVI в. не отмечают этого открытия, но предположительно в награду именно за него в 1474 (Хартия 2 апреля 1474) К.-Р. дарованы земли на о. Терсейра и он назначен правителем Ангры (совр. Ангра ду Эроижму) на о. Терсейра (Азорские о-ва) и, с 1483 — о. Сан-Жорже. В 1500 король Мануэл I даровал Гашпару Корте-Реал права на «все острова и материки, которые он найдет или откроет» в Сев. Атлантике. Летом 1500 Гашпар на двух кораблях обследовал берега Сев. Америки. В следующем плавании, уже на трех кораблях, Гашпар и его брат Мигел 15 мая 1501 обнаружили богатую и обширную не вполне идентифицируемую «Зеленую Землю» (Terra Verde). Для исследования побережья капитаны разделились, но к условленному сроку корабль Гашпара не пришел. 10 мая 1502 Мигел отправился из Португалии на поиски брата и исчез при аналогичных обстоятельствах. С именами Жоана Ваш К.-Р. и его сыновей в истории Великих географических открытий связываются путешествие в Америку до Колумба , исследование побережья между 50 и 60 градусами с. ш., открытие Гренландии и п-ова Лабрадор.

Лит . : Harrisse H. Les Corte-Real et leurs voyages au Nouveau-monde. Paris, 1883; Vaz A. F. Tavira: Terra dos Corte Reais: João Vaz Corte Real e a Terra dos Bacalhaus. Tavira, 2000.