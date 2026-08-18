КОРТАЙО
КОРТАЙО - археологическая культура позднего неолита - энеолита.
(Конец V - середина IV тысячилетия до н. э.) на территории современной юго-восточной Франции и западной Швейцарии до Тунского и Цюрихского озёр.
Первые памятники известны с середины XIX века. Названа по местечку Кортайо на зап. берегу Невшательского оз. (кантон Невшатель, Швейцария), близ которого исследовался ряд памятников. Швейцарскими археологами П. Вуга, В. фон Гонценбахом, Е. Фогтом получены основополагающие данные по периодизации, структуре посёлков и др.
Выделяют классический, переходный и финальный этапы кортайо. Особое значение ряда памятников кортайо связано с тем, что благодаря консервирующим свойствам воды, ила, торфа хорошо сохранились постройки и изделия из дерева, кости, растительного волокна, кожа, пряжа, зёрна, плоды и др. Поселения (от состоящих из нескольких хижин до занимающих около 40 тыс. м2) обычно располагались по берегам озёр на сваях, ограждались палисадами. Стены подпрямоугольных домов делали из расщеплённых брёвен, поставленных вертикально, полы - из обмазанных глиной досок; у двери, расположенной в узкой стене дома, находился очаг; ряд центральных столбов поддерживал двускатную крышу и внутреннюю перегородку.
Могильники почти не изучались; известны погребения в каменных ящиках, где умершие находятся в сидячем или скорченном положении. Характерны черноглиняные полированные шаровидные горшки, миски, чаши, иногда украшенные налепными валиками и выступами, встречается орнамент из бересты; известна деревянная посуда. Показательны шлифованные клиновидные топоры из гальки; кремнёвые скребки, длинные ножи, треугольные с выемкой в основании наконечники стрел; остроги и топоры из оленьего рога; костяные заострённые с обеих сторон наконечники стрел; подвески, пронизки, бусы из кости и рога.
В основе хозяйства земледелие (пшеница мягкая, двузернянка-эммер и карликовая, ячмень дву-, четырёх- и шестирядный, просо метельчатое и итальянское), огородничество (горох, чечевица, бобы, пастернак, морковь, капуста, петрушка), выращивание конопли, льна, яблони, возможно винограда. Из домашних животных известны собака, коза, свинья, овца, бык, корова (все мелкой, «торфяниковой», породы). Рыбу ловили вершами, сетями, били острогами. Иногда кортайо объединяют с культурой Логоццо в Северной Италии. Их, а также культуры Шассе, Уиндмиллхилл и другим относят к кругу культур «западного неолита».
На территорию Швейцарии кортайо проникла из бассейна Роны. На её развитие, вероятно, оказала влияние культура Михельсберг. На смену кортайо пришли культуры, относимые к «поздним свайным», горгенская (распространена от Женевского оз. до современной территории Лихтенштейна) и других культуры.