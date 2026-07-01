КОРСУНСКИЙ АЛЕКСАНДР РАФАНАИЛОВИЧ
КОРСУНСКИЙ АЛЕКСАНДР РАФАНАИЛОВИЧ - российский историк-медиевист.
Окончил МГПИ (1938 год), ученик Н.П. Грацианского.
В 1960-1980 годы преподавал на историческом факультете МГУ, профессор (с 1965 года).
Создатель отечественной научной школы по изучению раннего Средневековья и истории Испании. Основные труды в области социально-экономической истории раннего Средневековья в Западной Европе, истории средне-вековой Испании (особенно вестготского периода), поздней Римской империи, истории Церкви, источниковедения.
Активно разрабатывал проблемы перехода от античности к Средневековью, который он трактовал как длительную социальную революцию.
Один из авторов и редакторов учебника для высших учебных заведений «История средних веков» (т. 1, 2-е издание, 1977 год).
Сочинения:
Образование раннефеодального государства в Западной Европе. М., 1963;
Готская Испания. М., 1969;
История Испании IX–XIII вв. (Социально-экономические отношения и политический строй Астуро-Леонского и Леоно-Кастильского королевств). М., 1976;
Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германских королевств (до середины VI в.). М., 1984 (совм. с Р. Гюнтером).