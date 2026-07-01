КОРСУНСКИЙ АЛЕКСАНДР РАФАНАИЛОВИЧ

КОРСУНСКИЙ АЛЕКСАНДР РАФАНАИЛОВИЧ - российский историк-медиевист.

Окон­чил МГПИ (1938 год), уче­ник Н.П. Гра­ци­ан­ско­го.

В 1960-1980 годы пре­по­да­вал на ис­то­рическом факультете МГУ , профессор (с 1965 года).

Соз­да­тель отечественной на­учной шко­лы по изу­че­нию ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья и ис­то­рии Ис­па­нии. Основные тру­ды в об­лас­ти со­ци­аль­но-эко­но­мической ис­то­рии ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья в Западной Ев­ро­пе, ис­то­рии средне-вековой Ис­па­нии (осо­бен­но вест­гот­ско­го пе­рио­да), позд­ней Римской им­пе­рии, ис­то­рии Цер­к­ви, ис­точ­ни­ко­ве­де­ния.

Ак­тив­но раз­ра­ба­ты­вал про­бле­мы пе­ре­хо­да от ан­тич­но­сти к Сред­не­ве­ко­вью, ко­то­рый он трак­то­вал как дли­тель­ную со­ци­аль­ную ре­во­лю­цию.

Один из ав­то­ров и ре­дак­то­ров учеб­ни­ка для выс­ших учеб­ных за­ве­де­ний «Ис­то­рия сред­них ве­ков» (т. 1, 2-е издание, 1977 год).

Сочинения:

Об­ра­зо­ва­ние ран­не­фе­о­даль­но­го го­су­дар­ст­ва в За­пад­ной Ев­ро­пе. М., 1963;

Гот­ская Ис­па­ния. М., 1969;

Ис­то­рия Ис­па­нии IX–XIII вв. (Со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ские от­но­ше­ния и по­ли­ти­че­ский строй Ас­ту­ро-Ле­он­ско­го и Лео­но-Кас­тиль­ско­го ко­ро­левств). М., 1976;

Упа­док и ги­бель За­пад­ной Рим­ской им­пе­рии и воз­ник­но­ве­ние гер­ман­ских ко­ро­левств (до се­ре­ди­ны VI в.). М., 1984 (совм. с Р. Гюн­те­ром).