ЛЕГЕНДА
ЛЕГЕНДА - жанр средневековой религиозной литературы.
1) Назидательная история (или цикл историй) из жизни христианского святого. Восходит к обычаю читать в церквах и монастырях в день памяти святого эпизоды из его жития. Будучи близкой к житию, Легенда обычно не воссоздавала всю жизнь святого, но сосредоточивалась на отдельных поучительных моментах из неё, в которых особенно ярко проявились его добродетели и творимые Богом чудеса. Легенды существовали как в виде отдельных произведений, так и в сборниках (так называемых легендариях). Среди самых древних латинских прозаических сборников легенд - «Диалоги о жизни и чудесах италийских Отцов и о бессмертии души» Григория I Великого. Широкую популярность получил переведённый на многие европейские языки латинский сборник «Золотая легенда» Якова Ворагинского, в котором повествования из жизни Иисуса Христа, Девы Марии, апостолов, святых расположены в порядке церковного года.
В литературной обработке (на латинском, а впоследствии и на других языках) легенды могли принимать различные жанровые формы: эпические стихотворения (древнейшие образцы - у Григория Турского, Венанция Фортуната, Алкуина и др.), драмы (в миракле и др.), гимна и др. К сюжетам средневековых легенд обращались многие писатели более поздних эпох (Л. Тик, Г. Флобер, А. Франс, Т. Манн, П. Клодель и др.). В широком смысле термином «легенда» обозначают также круг традиционных сказаний, связанных с определённым лицом или местом [например, кельтская легенда о короле Артуре (смотри Артуровские легенды), легенды о Фаусте, Дон Жуане].
2) Жанр фольклорной несказочной прозы, осмысляющий чудесные события, связываемые с явлениями живой и неживой природы, миром людей, со сверхъестественными существами (Бог, святые, ангелы, нечистые духи). В отличие от мифов, легенды независимы от ритуала; в отличие от преданий, события легенды могут относиться не только к прошлому, но и к настоящему и будущему; в отличие от волшебной сказки, легенда рассказывает о чуде как о достоверном событии. Русские фольклорные легенды бытовали как в устной, так и в письменной форме. Народные письменные легенды церковь отнесла к «отреченным книгам» (апокрифам), поскольку их содержание не соответствовало официальному вероучению.
В русском фольклоре выделяются этиологические, религиозно-назидательные и социально-утопические легенды. Этиологические легенды имели познавательный характер, объясняли происхождение мира, человека, животных. Особенно многочисленна группа религиозно-назидательных легенд: о Боге Отце, о Христе, об ангелах и святых; сюжетные толкования церковного календаря, имён святых; рассказы, предостерегающие от нарушения церковных запретов, а также о святых старцах и о юродивых. Социально-утопические легенды, выражая мечту народа о справедливом общественном устройстве, выступали «содержательной формой идеологии народных движений» (К.В. Чистов): среди них - Китежская легенда; легенда «о далёких землях» (например, легенда о Беловодье, которая среди уральских старообрядцев была настолько популярна, что привела к появлению особой секты - бегунов); о «возвращающемся избавителе».
В устной традиции христианские легенды нередко вступали во взаимодействие с жанровыми канонами сказки и принимали её форму. Отчасти это приводило к расширению сказочного репертуара, а также к оформлению нового жанра - легендарной сказки («Марко Богатый», «Безручка»), часто приближавшейся к анекдотическим рассказам («Соломон Премудрый», «Поп в козлиной шкуре», «Илья-пророк и Никола»). Сюжеты и образы фольклорных легенды использовали А.С. Пушкин, А.К. Толстой, Н.С. Лесков, П.И. Мельников-Печерский, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский. Первый сборник русских фольклорных легенд издан А.Н. Афанасьевым в 1859 году.
Обозначение «легенда» применяется также к живописным, а с XIX века - и к музыкально-драматическим произведениям, связанным с сюжетами легенд (драматическая легенда «Осуждение Фауста» Г. Берлиоза; оратория «Легенда о святой Елизавете» Ф. Листа; балет «Легенда об Иосифе» Р. Штрауса; танцевальная Л. «Достославнейшее видение» П. Хиндемита). Легенда может называться также песня в народном духе о событиях далёкого прошлого (разновидность вокальной баллады - у К. Лёве и др.) или инструментальное произведение повествовательного характера (легенды для скрипки с оркестром Г. Венявского; «Четыре легенды» Я. Сибелиуса для оркестра; легенда для фортепиано С.С. Прокофьева).
Издания:
Народные русские легенды, [собранные А. Н. Афанасьевым]. М., 1998;
Нижегородские христианские легенды / Сост., вступ. ст., коммент. Ю. М. Шеваренковой. Н. Новгород, 1998;
«Народная Библия»: восточнославянские этиологические легенды / Cост. и коммент. О. В. Беловой. М., 2004;
О славе небесной и вечной радости: народные христианские легенды. Средневековая агиография / Сост., пер., вступ. ст. и коммент. А. С. Джанумова. М., 2008.