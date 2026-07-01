КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Наступательная операция войск 1-го и 2-го Украинских фронтов, часть стратегического наступления советских войск на Правобережной Украине.

В результате наступательных операций 1-го (командующий — генерал армии Н. Ф. Ватутин) и 2-го (командующий — генерал армии И. С. Конев) Украинских фронтов, проведенных в кон. 1943 г. и 1-й половине января 1944 г. на Правобережной Украине, в районе Корсунь-Шевченковского немецкие войска были охвачены с флангов. Образовался глубокий выступ, внутри которого оборонялась крупная группировка противника, имевшая 9 пехотных, 1 танковую дивизии и моторизованную бригаду с многочисленными средствами усиления. Ставка ВГК поставила фронтам задачу окружить и уничтожить эту группировку противника, нанеся мощные встречные удары. К началу операции за счет перегруппировок на направлениях главных ударов фронтов было создано превосходство в силах над противником: по численности войск — в 1,7 раза, артиллерии — в 2,4 раза, танкам и САУ — в 2,6 раза. По количеству авиации силы сторон были примерно равными. Операция готовилась и осуществлялась в самые сжатые сроки в условиях рано начавшейся на Украине оттепели и весенней распутицы. Войска 2-го Украинского фронта перешли в наступление 24-го, а 1-го Украинского фронта — 26 января. Прорвав оборону противника, они устремились навстречу друг другу. На 2-м Украинском фронте 25 января в прорыв была введена 5-я гвардейская танковая армия. На 1-м Украинском фронте вместе с другими войсками наступала еще не закончившая формирование 6-я танковая армия. 27 января противник нанес контрудар по флангам ударной группировки 2-го Украинского фронта и временно отрезал от главных сил прорвавшиеся вперед два танковых корпуса. Несмотря на исключительно сложную обстановку, оба корпуса продолжали выполнять поставленную им задачу и 28 января соединились в районе города Звенигородка с частями 6-й танковой армии 1-го Украинского фронта. В кольце оказались основные силы Корсунь-Шевченковской группировки противника (7 дивизий и 1 бригада). Для спасения своих войск немецкое командование перебросило танковые дивизии из районов восточнее Винницы и севернее Умани. Однако советское командование заблаговременно, к 3 февраля, создало устойчивый внешний и внутренний фронт окружения. Все контрудары немецких войск, в которых участвовало до 8 танковых и 6 пехотных дивизий, были отражены. Несмотря на неблагоприятные метеорологические условия, большую помощь сухопутным войскам при окружении противника и отражении его контратак оказала авиация 2-й и 5-й воздушных армий. 12 февраля Ставка ВГК возложила управление всеми войсками, действовавшими на внутреннем фронте окружения, на командующего 2-м Украинским фронтом. В ночь на 17 февраля противник предпринял последнюю отчаянную попытку выйти из окружения. Командующий немецкой группой армий «Юг» Э. Манштейн разрешил бросить всю боевую технику, кроме танков, и прорываться любым путем. Точных данных о численности немецких войск, которым удалось прорваться, нет. Штаб 2-го Украинского фронта после сражения, завершившегося с рассветом 18 февраля, доложил, что группировка противника ликвидирована полностью, при этом убито 55 тыс. и взято в плен 19,2 тыс. солдат и офицеров. Однако по немецким данным, из 50 тыс. окруженных, из советского кольца смогли вырваться 32 тыс. военнослужащих вермахта, из которых потом были сформированы 3 дивизии. Но разгром окруженной немецкой группировки остается бесспорным. Кроме того, советские войска нанесли поражение еще 15 дивизиям противника (в т. ч. 8 танковым), Корсунь-Шевченковская битва. Тяжелое орудие ведет огонь по врагу действовавшим на внешнем фронте окружения. Потери противника в ходе операции на внешнем и внутреннем фронтах окружения составили не менее 70 тыс. человек. Советские фронты насчитывали убитыми и ранеными немногим более 80 тыс. человек. Ликвидация Корсунь-Шевченковского выступа и серьезное ослабление 1-й танковой и 8-й немецких армий значительно улучшили положение советских войск на стыке 1-го 2-го Украинских фронтов и создали условия для нанесения новых ударов с целью разгрома всего южного крыла немецкого фронта и полного освобождения Правобережной Украины. Наиболее отличившимся в боях советским частям и соединениям были присвоены почетные наименования Корсуньских, а 6 соединениям— Звенигородских.

Исторические источники:

Бегельдинов Т. Я. «Илы» атакуют. Алма-Ата, 1966;

Конев И.С. Записки командующего фронтом. М., 1972.

Автор статьи: Кульков Е. Н.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015