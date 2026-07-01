КОРСИКА (др.-греч. Κύρνος; лат. Corsica)

Остров в Средиземном море к северу от Сардинии .

Греческое название происходит от слова «рог, мыс, скала», латинское от финикийского слова «лесистый». Площадь Корсики составляет 8 680 кв. км, это четвертый по величине остров Средиземного моря. Рельеф гористый, максимальная высота – 2 706 м (Монте Чинто). Лучшие гавани Корсики находятся на восточном берегу. Остров поставлял строительный лес, смолу, медь, воск и скот. Корсика заселяется во время неолита. В сер. II тыс. до н.э. под влиянием Сардинии на Корсике появляется культура торре, строящая башни-торре, напоминающие сардинские нураги. Вскоре после этого на Корсику приходят строители нурагов, а вслед за ними – этруски.

В VI в. на Корсику высадились фокейцы, которые основали город Алалию, за право обладание которой в 539 г. до н.э. состоялась морская битва между греческим (60 кораблей) и этрусско-карфагенским (120 кораблей) флотами. Греки были разбиты, оставили Алалию и позже основали Элею. В 238 г. до н.э. карфагеняне уступают остров римлянам. В 236-232 гг. до н.э. Корсику охватило антиримское восстание, но оно было подавлено.

В 227 г. до н.э. была образована провинция Корсика и Сардиния, в императорское время Корсика стала отдельной провинцией. Римлянами были выведены на восточное побережье колонии Мариана и Алерия, которая стала столицей провинции, но внутренние районы острова контролировались слабо. В V в. н.э. на Корсику совершили несколько набегов вандалы , а в 470 г. они полностью ее захватили.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев