КОРШУНКОВ Владимир Анатольевич

Родился в 1962 г. Окончил аспирантуру Ленинградского государственного университета в 1984 г.

Кандидатская диссертация : Афинский Ареопаг: Аристократический Совет в демократическом полисе (ЛГУ, 1990).

Доцент кафедры всеобщей истории факультета истории и культуры Вятского государственного гуманитарного университета.

Область интересов : Античная история, мифология, этнография, фольклористика

Сочинения: Автор свыше 200 научных работ.

Эфиальт и значение реформы Ареопага // Античное общество и государство. ( Проблемы социально-политической истории): Межвуз. сб. / Отв. ред. Э.Д. Фролов. Л., 1988;

Культ Ахилла в Сев. Причерноморье и хвойные растения // Скифия и Боспор: Археологические материалы к конференции памяти акад. М.Л. Ростовцева (Ленинград, 14–17 марта 1989 года). Новочеркасск, 1989;

Эсхил и Ареопаг // Вестник ЛГУ. Сер. 2. История. Язык. Литературоведение. Вып. 2. Л., 1989; Религиозные, судебные и политические полномочия афинского Ареопага // Античность и раннее средневековье. Социально-политические и этнокультурные процессы: Межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. В.М. Строгецкий. Нижний Новгород, 1991;

Ареопаг и афинская демократия // Античность и современность: Доклады конференции / Отв. ред. Е.С. Голубцова. М., 1991;

Восприятие времени, историческая память и мифологизация прошлого – раньше и теперь // Пространство и время: физическое, психологическое, мифологическое: III Междунар. конф. 21–22 мая 2004 г. М., 2004.