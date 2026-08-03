КОРСАКОВЫ
КОРСАКОВЫ - Римские-Корсаковы, русский дворянский род; ближайшие родственники Милославских.
Представители старшей линии потомков легендарного Венцеслава Жигимонтовича (Вячеслава Сигизмундовича) Корсака, выехавшего, согласно родословной легенде второй полвины XVII века, из Великого княжества Литовского на службу в Московское великое княжество в составе свиты наречённой великой княшини московской Софьи Витовтовны (1390 год).
По данным русских актов, Корсаковы - потомки землевладельцев Переяславского у.; с конца XV века за службу получали поместья и кормления в пятинах Новгородской земли, с XVI века - в Московском, Переяславском, Галицком и Смоленском, а с XVII века - Кинешемском, Юрьев-Польском и др. уездах. В XVI - начале XVII веков служили как городовые дети боярские, а изредка - по «выбору из городов». В середине - второй половине XVII века в связи с браком царя Алексея Михайловича и М.И. Милославской служебное положение Корсаковых заметно улучшилось; с середины XVII века они попадали в число дворян московских, жильцов и стольников. В 1677 году, сочинив по античным сюжетам фантастическую легенду о своём древнеримском происхождении от бога Юпитера, часть Корсаковых добилась права писаться Римскими-Корсаковыми и отрицала свою генеалогическую связь с «захудавшими» в XVI-XVII веков родственниками.
Родоначальниками трёх ветвей рода стали внуки Венцеслава Корсака - Михаил Фёдорович Корсаков (годы рождения и смерти неизв.), Степан Фёдорович Корсаков (годы рождения и смерти неизв.) и Семён Фёдорович Корсаков (годы рождения и смерти неизв.).
Из первой ветви известны сыновья М.Ф. Корсакова: Иосиф Истома Михайлович (? - до 1549 года), принял постриг с именем Иона; Василий Михайлович (? - 1521 годы), в 1495 году сын боярский двора великого князя московского Ивана III Васильевича, включённый в свиту Елены Ивановны во время её переезда из Москвы в Вильно; в 1499/1500 годы получил в кормление волость Суда на Белоозере, в 1503/1504 годы - волость Бохтюгу (возможно, с продлением в 1504/1505 годы), в 1506/1507 году - волости Корбана и Двинница Вологодского у. (возможно, с продлением в 1507/1508 году), погиб во время набега крымского хана Мухаммед-Гирея I на Москву.
Потомок И.М. Корсакова в 8-м поколении - Александр Михайлович Римский-Корсаков [13(24) августа 1753 года - 13(25) мая 1840 года], ген. от инф. (1801 шлж), действительный камергер (1786 год), участвовал в подавлении восстания Е.И. Пугачёва 1773-1775 годы, в русско-турецкой войне 1787-1791 годов, с весны 1789 года командовал отдельным отрядом, участвовал в сражении при Бырладе, командующие колонны при штурме земляных укреплений перед крепостью Галац (награждён орденом Св. Георгия 4-й степени), командующий л.-гв. Конного полка (май - июнь 1789 год), участник русско-шведской войны 1788-1790 годов, командующий Нейшлотского корпуса (с августа 1789 года), участвовал в сражении при Кюмменегорде, взял крепость Нейшлот и захватил шведские батареи на оз. Сальма (в 1790 году награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость»), в апреле 1793 - мае 1794 гдов состоял при члене французской королевской фамилии гр. Ш. д’Артуа в Великобритании, в 1794 году волонтёр в австрийской армии, действовавшей против французских войск, участвовал в сражении при Като-Камбрези, обстреле и взятии г. Камбре, сражениях при Куртре, Турне и Флёрюсе, во взятии Варшавы в ходе подавления Польского восстания 1794 года , участник Персидского похода 1796 года, в т. ч. осады и взятия Дербента, в декабре 1796 года во главе корпуса занял г. Гянджа. Командующий л.-гв. Семёновского полка (1798 года), шеф Ростовского мушкетёрского полка (1798-1799 годы).
Командующий корпусом для действий в Швейцарии (апрель 1799 год) (см. также Швейцарский поход 1799 года), потерпел поражение в Цюрихском сражении 1799 года, после боя у дер. Шлат [26 сентября (7 октября)] отвёл свои войска на правый берег Рейна, 8(19) октября соединился с войсками А.В. Суворова.
28 октября (8 ноября)1799 года уволен от службы с запрещением въезда в обе столицы и повелением жить в своих деревнях. В марте 1801 года вновь принят на службу, временно управляющий Витебской и Могилёвской губерниями (1802-1803 годы). В ходе русско-австро-французской войны 1805 года командующий Резервным корпусом (июль/август - октябрь), Резервной армией (с октября). Начальник 3-й и 4-й пехотных дивизий (1806 год). Литовский военный губернатор (1806-1809, 1812-1830 годы). В ходе русско-шведской войны 1808-1809 годов командующий 4, 7 и 10-й пехотной дивизий в армии Ф.Ф. Буксгевдена. Член Государтвенного совета (с 1830 года).
Потомок И.М. Корсакова в 11-м поколении - Михаил Михайлович Римский-Корсаков [25 февраля (8 марта) 1872 - 1950 года], контр-адмирал (1919 год), старший арт. офицер эскадренного броненосца «Пересвет» (1903-1904 годы), участник русско-японской войны 1904-1905 годов, штаб-офицер Стратегической части Военно-морского учётного отдела Главного морского штаба (1906 год), штаб-офицер Морского генерального штаба (1906-1908, 1909-1910 годы), старший офицер канонерской лодки «Хивинец» (1908 год), командующий яхты «Стрела» (1908-1909 годы), учебного судна «Верный» (1911-1912 годы), миноносца «Лейтенант Зацаренный» (1912-1913 годы), военно-морской агент в Германии (1914 год) и Голландии (1914-1915 годы).
Участник Первой мировой войны, по личной просьбе переведён на Черноморский флот, начальник Батумского отряда судов (1915-1916 годы), командующий временного Батумского порта (март/апрель - май/июнь 1916 года; в июле 1916 года награждён Георгиевским оружием), отряда судов северо-западной части Чёрного м. (с августа 1916 года), линейного корабля «Три Святителя» (1916-1917 годы), участник Гражд. войны 1917-1922 годов в составе ВСЮР, командующий Николаевского порта (1919-1920 годы), в эмиграции в Югославии, затем в Дании; автор работ «Об артиллерийском вооружении миноносцев» (1905 год), «Зачем России нужен флот?» (1908 год) и др.
Из сыновей В.М. Корсакова наиболее известны: Лука Васильевич (? - после 1554 года), в 1526/1527 годы получил в кормление (вместе с младшим братом Семёном) половину доходов по одной из статей налогов, собираемых в Новгороде (возможно, с продлением в 1528/1529 году), а в 1537/1538 году(также совм. с Семёном) - г. Великий Устюг, в 1553/1554 - волость Выгозеро в Обонежской пятине; Семён Васильевич (? - после 1538 года).
Их племянник - Климент (Третьяк) Григорьевич (? - не ранее 1630 года), дьяк (1605/1606 год), служил в Новгороде (1610 год), «на Москве» (1610/1611-1611/1612 годы), дьяк Разбойного приказа (1621 год), Галицкой четверти (1619-1622 годы), Поместного приказа (1622-1625 годы, 1625/1626 год). Потомок Л.В. Корсакова в 5-м поколении - Яков Никитич Римский-Корсаков (? - после 1730 года), комендант Копорья (1706 год), ландрихтер Ингерманландской губ. (1707-1708 годы), с 1708 года заведовал земскими делами Пскова и его пригородов, вице-губернатор Санкт-Петербургской губ. (1711-1714 годы), попал под суд, в 1715 году публично высечен кнутом и сослан в ссылку.
Его сын - Воин Яковлевич [4(15) июня 1702 - 30 июля (10 августа) 1757 годы], вице-адмирал (1755/1756 год), в 1715 году поступил в Морскую академию, в 1716-1724 годы проходил обучение на французском флоте, в 1740-1742 годы участник русского посольства в Константинополь (ныне Стамбул), с 1742 года советник Адмиралтейств-коллегии, в 1743 году, во время русско-шведской войны 1741-1743 годы, командовал линейным кораблём «Нептунус», а затем линейным корветом «Азов», в 1747-1751 годы начальник Сакнт-Петербургской корабельной команды, в 1751-1752 годы командующий Кронштадтской эскадры, с 1755/1756 года в отставке, автор «Прожекта о морских кадетских школах», который лёг в основу создания Морского кадетского корпуса.
Из его детей наиболее известны: Мария Воиновна [1749(?)-1799 годы], поэтесса, автор песен, певица, жена А.Н. Зубова (см. в ст. Зубовы); Пётр Воинович [? - 20 сентября (2 октяьря) 1815 года], отставной гв. секунд-ротмистр, тихвинский уездный предводитель дворянства (1798-1800 годы), новгородский губернский предводитель дворянства (1801-1804 годы).
Сыновья последнего: Андрей Петрович [7(18) августа 1778 года - 19(31) марта 1862 года], д. стататский советник (1831 год), вице-губернатор Новгородской губ. (1827-1831 годы), губернатор Волынской губ. (1831-1835 годы); Николай Петрович [21 ноября (2 декабря) 1793 год - 31 октября (12 ноября) 1848 год], вице-адмирал (1848 год), участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов российской армии 1813-1814 годов в составе Гв. экипажа, в 1823-1826 годы участвовал в кругосветном плавании на шлюпе «Предприятие» под команд. О.Е. Коцебу (именем Н.П. Римского-Корсакова назван атолл в Маршалловых о-вах), отличился при осаде Браилова и Варны (награждён золотой саблей с надписью «За храбрость») в ходе русско-турецкой войны 1826-1828 годов, участник осады Варшавы в ходе подавления Польского восстания 1830-1831 годов, контр-адмиралл Свиты Е.И.В. (1836 года), помощник директора (1842-1843 годы), директор (1843-1848 годы) Морского кадетского корпуса, пополнил коллекции учебных моделей, фонды музея корпуса, в подготовке учащихся основной упор делал на физич. подготовку, с 1844 года член Адмиралтейского совета.
Известны сыновья А.П. Римского-Корсакова - В.А. Римский-Корсаков и Н.А. Римский-Корсаков.
Из детей В.А. Римского-Корсакова наиболее известны: Пётр Воинович [30 января (11 февраля) 1861 год - 14 июня 1927 года], контр-адмиралл (1913 год), командующий линейного корабля «Император Павел I» (1906-1913 годы), командущий Владивостокского порта и директор маяков и лоции Восточнго океана (1913-1917 годы), старший инженер-инструктор отдела учёта Главмортеха РККФ (с 1 мая 1919 года), старший инспектор по морской части Высшей военно-морской инспекции при РВС РСФСР (1919-1922 годы), преподаватель Военно-морского гидрографического училища (1922-1924 годы), 27 января 1924 года зачислен на службу артиллеристом военно-морского комсостава РККФ; Фёдор Воинович [13(25) мая 1863год- 28 сентября 1923 год], контр-адмиралл (1913 год), помощник командира 2-го Балтийского флотского экипажа (1909-1913 годы), с 1913 года в отставке, заведующий отделением плавучих и подъёмных средств судостроит. завода в Ревеле (1913 год - ноябрь 1915 года), после Октябрьской революции 1917 года проживал в Эстонии, директор судостроительного завода в Таллине.
Один из сыновей Н.А. Римского-Корсакова - Михаил Николаевич [20 августа (1 сентября) 1873 год - 11 октября 1951 год], доцент Петроградского университета (1917-1919 годы), профессор кафедры энтомологии ЛГУ (1919-1930 годы), профессорские кафедры зоологии Лесного института (1921-1951 годы), д-р биологических наук (1936 год), заслуженный деятель науки РСФСР (1945 год).
Известны сыновья П.В. Римского-Корсакова: Воин Петрович [25 августа (6 сентября) 1889 год - 5 мая 1937 год], арт. офицер крейсера «Аврора» (1910-1915 годы), линейного корабля «Петропавловск» (с 1915 года), участник Первой мировой войны, Гражданской войны 1917-1922 годов, с декабря 1919 года на службе в РККФ на различных должностях, главный артиллерист Чёрного моря (1920-1922 годы), начальник Училища комсостава флота (март - октябрь 1922 год), начальник морского отдела Военно-исторической комиссии (1923-1924 годы), начальник Морской исторической комиссии (1924-1925 годы), начальник 2-го отдела Учебно-строевого управления ВМС РККА (1926-1930 годы).
Автор книги «Управление артиллерийским огнём» (ч. 1–2, 1925-1926 годы), 24 августа 1930 года арестован и осуждён к заключению в исправительно-трудовом лагере, работал в «шарашке». В 1933 году освобождён, заместитель главного инженера Центрального конструкторского бюро специалього судостроения № 1 (1933-1937 годы).
В январе 1937 года арестован и затем расстрелян (реабилитирован посмертно в 1969 году); Андрей Петрович [16(28) июня 1897 год - 7 февраля 1942 год], окончил биологическое отделение физико-математического факультета Петроградского государственного университета (1922 год), с 1925 года работал там же на кафедре зоологии беспозвоночных: ассистент (1925-1935 годы), доцент (1935-1942 годы; до 1939 года и. о.), в 1931-1934 и 1940-1941 годы преподавал во 2-м медицинском государственном университете, научный сотрудник лаборатории экспериментальной эмбриологии Всесоюзного института экспериментальной медицины, кандидат биологических наук (1938 год). Умер во время блокады Ленинграда от дистрофии.
Известны внуки Н.А. Римского-Корсакова: Георгий Михайлович [13(26) декабря 1901 год - 10 сентября 1965 год], преподаватель музыкаьной акустики и гармонии, доцент Ленинградской консерватории (1928-1962 годы), звукорежиссёр кинофабрики «Ленфильм» (1929-1932 годы), научный сотрудник Ленинградского института театра и музыки (1929-1932, 1942-1946 годы), композитор; Андрей Владимирович [16(29) августа 1910 год - 9 февраля 2002 год], физик-акустик, доктор физико-математических наук (1949 год), в 1932-1940 годы работал в НИИ музыкальной промышленности, совместно с А.А. Ивановым создал один из первых в СССР электромузыкальных инструментов - эмиритон, в 1940-1942 годы работал в Физико-техническом институте АН СССР, в 1942-1945 годы в рядах ВМФ, занимался разработкой и испытанием минного акустического оружия, с 1946 года доцент, с 1950 года профессор Ленинградкого электротехнического института, с 1955 года до конца жизни работал в Акустическом институте АН СССР (с 1991 года РАН), в 1960 году создал и возглавил кафедру электроакустики и ультразвуковой техники в Моск. горном ин-те, с 1965 преподавал также в Моск. ин-те радиотехники, электроники и автоматики, с 1968 года пред. Совета по проблемам акустики АН СССР, автор книг «Музыкальные инструменты» (1952 год, совм. с Н.А. Дьяконовым), «Электроакустика» (1973 год) и др., Государственная премия СССР (1985 год);
Татьяна Владимировна [17(30) января 1915 год - 5 апреля 2006 год], архитектор, кандилат архитектуры (1956 год), специалист в области градостроительства в условиях Крайнего Севера, участница создания трёх мемориальных музеев Н.А. Римского-Корсакова, автор двух биографических книг о нём и работ по истории рода Римских-Корсаковых.
Сыновья А.В. Римского-Корсакова: Александр Андреевич (родился 4 сентября 1936 года), физик, доктор физико-математических наук (1986 год), генеральный директор (1996-2005 годы), научный руководитель (с 2005 года) НПО «Радиевый институт»; Николай Андреевич (родился 23 августа 1953 года), физик-акустик, кандидат технических наук (1984 год), заведующий лабораторией гидролокации дна (с 1987 года), заместитель директора по научному направлению «морская техника» (с 2002 года) Института океанологии им. П.П. Ширшова АН СССР (с 1991 года РАН), принимал участие и руководил разработкой глубоководных буксируемых аппаратов серий «Звук» и «Мезоскан», гидролокац. комплексов МКС и «Микросаунд» для исследования дна шельфа, морского мелководья и внутренних водоёмов.
Из сыновей С.В. Корсакова наиболее известен Елизар (Елизарий) Семёнович (? - после 1622 года), воевода в Угличе (1609 год), 1-й (1614-1615 годы) и 2-й (1615-1616 годы) воевода в Сургуте, воевода в Таре (1616-1618 годы), Яранске (1622 год).
Его внуки: Василий Степанович (? - после 1669 годы), воевода в Суздале (1657 год), Костроме (1664-1669 годы); Иван Степанович (в монашестве Игнатий).
Праправнучка В.С. Корсакова - Мария Васильевна [3(14) августа 1756 год - 21 декабря 1831 года (2 января 1832 года)], вышла замуж за князя И.Ф. Дондукова (около 1734-1781 годы) (см. в ст. Дондуковы-Корсаковы).
Её племянники: Василий Дмитриевич [1788 год - 25 января (6 феравля) 1870 год], ген. от арт., участник русско-пруско-французской войны 1806-1807 годов, русско-шведской войны 1808-1809 годов (в 1808 году награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость»), Отечественной войны 1812 года, заграничных походов российской армии 1813-1814 годов, русско-турецкой войны 1828-1829 годов (награждён орденом Св. Георгия 4-й степени); Николай Дмитриевич [19 февраля (2 марта) 1799 год - 1(13) мая 1876 год], ген. от кав. (1866 год), участник подавления Польского восстания 1830-1831 годов (в 1831 году награждён орденом Св. Георгия 4-й степени и золотой саблей с надписью «За храбрость»), комендант Петропавловской крепости (1869-1876 годы).
Сын В.Д. Корсакова - Никита Васильевич [18(30) апреля 1821 год - 3(15) ноября 1890 год], ген. от инф. (1883 год), генерал-адъютант (1878 год), управляющий делами Совета военно-учебных заведений (1858-1861 годы), начльник штаба военно-учебных заведений (1861-1863 годы), генерал-м. Свиты Его Иператорского Величества (1862 год), помощник Главного начальника военно-учебных заведений (1863-1878 годы), директор Пажеского корпуса (1865-1866 годы), непременный член Главного военно-учебного комитета, член Военного совета (с 1879 года).
Потомок С.В. Корсакова в 8-м поколении - Иван Иванович [1735 год - 12(24) марта 1805 год], отставной гв. поручик (1762 год), новгородский уездный предводитель дворянства (1777-1789 годы). Его сын - Никита Иванович [18(29) сентября 1775 год - 3(15) июля 1857 год], женившись 1(13) апреля 1801 года на княжне В.И. Дондуковой [1781 год - 18(30) апреля 1833 год], получил титул кн. Дондукова-Корсакова.
Двоюродный брат И.И. Корсакова - Алексей Иванович [1(12) октября 1751 год - 25 августа (6 сентября) 1821 год], ген. от арт. (1800 год), в 1784-1787 и 1788-1799 годы служил в Арт. и инжинером шляхетном корпусе (в 1797-1799 годы директор), начальник Арт. экспедиции (1798-1803 годы), инспектор всей артиллерии (1800-1803 годы), президент Берг-коллегии (1803-1807 годы), директор Горного корпуса (1803-1811 годы), сенатор (с 1803 года). Почетный член АХ, коллекционер, его собрание западно-европейской живописи считалось одним из лучших в Санкт-Петербурге, также собирал различные редкости и скульптуру. Его внук - Алексей Николаевич [11(23) февраля 1823 год - 5(17) января 1899 год], подполковник, офицер при 1-м Московском кадетском корпусе (1850-1864 годы), ротный ком. Константиновского межевого института (1866-1869 годы), с 1869 года в отставке, автор мемуаров, многочисленных исторических очерков, в т. ч. работы «Дела давно минувших лет» (1888 год) об уголовных преступлениях дворян конца XVIII века, популяризатор гомеопатии, которой занимался около 30 лет. Его троюродный брат - М.С. Корсаков.
Потомки С.В. Корсакова в 9-м поколении, братья: Пётр Александрович [17(28) августа 1790 год - 11(23) апреля 1844 год], надв. сов. (1841 год), помощник члена репертуарной части Дирекции императорских театров (1813-1817 годы), порховский уездный предводитель дворянства (1823-1826 годы), цензор Санкт-Петербургского цензурного комитета (1835-1844 годы), писатель, публицист, переводчик, поэт, знал 8 иностранных языков, автор книг: «Очерк голландской литературы» (1838 год), «Иоост фан ден Фондель» (1838 год), «Иаков Катс, поэт, мыслитель и муж Совета» (1839 год), составитель «Опыта нидерландской антологии» (1844 год), перевёл роман Д. Дефо «Жизнь и приключения Робинзона Крузо…» (ч. 1–2, 1842-1843 годы; до 1870-х годов его перевод считался самым удачным); Михаил Александрович [5(16) сентября 1794 года - 29 августа (10 сентября) 1869 год], женившись 5(17) ноября 1819 года на единственной дочери кн. Н.И. Дондукова-Корсакова - Марии Никитичне [12(24) апреля 1802 - 30 июня (12 июля) 1884 год], унаследовал титул и фамилию тестя.
Ко 2-й ветви рода принадлежал потомок Степана Ф. Корсакова в 3-м поколении - Воин Лукич (Лукьянович) (? - после 1640 года), воевода в Осе (1616 год), Дедилове (1619 год), Соликамске (1621-1623 годы), Брянске (1626 год), Туринске (1627 год), Суздале (1632 год), Верхотурье (1639-1640 годы).
Потомок Степана Ф. Корсакова в 4-м поколении - Богдан Семёнович Римский-Корсаков (? - 1721 годы), стольник (1686 год), ген.-м. в рейтарских полках. Его правнук - Иван Николаевич [24 января (4 февраля) 1754 - 16(28) февраля 1831 год], ген.-м. (1778 год), генерал-адъютант (1778 год), действительный камергер (1778 год), фаворит имп. Екатерины II (1778-1779 годы).
Потомки Б.С. Римского-Корсакова в 5-м поколении, братья: Александр Александрович [3(15) мая 1850 год - 26 сентября 1922 года], шталмейстер (1906 год), прокурор Седлецкого (1879-1880 годы) и Псковского (1880-1885 годы) окружных судов, член Киевской (1885-1889 годы), Виленской (1889-1891 годы), Санкт-Петербургской (1891-1903 годы) судебных палат, витебский губернский предводитель дворянства (1903-1905 годы), губернатор Ярославской губернии (1905-1909 годы), в 1907 году на него совершено неудавшееся покушение, сенатор (с 1909 года). Член (с 1908 года), товарищ пред. (1909-1910 годы) Главного совета Союза русского народа, член Совета «Русского собрания» (1912-1915 годы), председатель 6-го съезда Русских людей (1913 год), член правления Всероссийского Филаретовского общества народного образования (1914-1917 годы), один из создателей, председатель совета (1915-1917 годы) Российского общества попечения о беженцах православного вероисповедания, член Государственного совета (1915-1917 годы), в котором входил в группу правых, товарищ председатель Совета монархических совещаний (с 1915 года), поддержал Корнилова выступление 1917 года, был арестован и содержался в Быховской тюрьме, освобождён 27 сентября (10 октября ) 1917 год. В 1918 году переехал в Ригу, в 1920 году - в Берлин, где играл видную роль среди русских монархистов в эмиграции. Председатель Русского комитета (с марта 1921 года) и Русского общественного собрания (с начала 1921 года), член Совета объединённых русских организаций. В 1921 году принял участие в крупнейшем форуме монархистов - Рейхенгалльском съезде (Бавария), на котором был избран первым из товарищей председателя съезда; Николай Александрович [23 апреля (5 мая) 1852 год - 12(25) января 1908 год], вице-адмирал (1906 год), в 1876-1879 годы участвовал в кругосветном плавании на клипере «Гайдамак», адъютант великого князя Константина Николаевича (1880-1888 годы), в конце 1880-х - 1890-х годов служил военно-морским агентом во Франции, командующий императорской яхты «Штандарт» и 5-го флотского экипажа (1898-1901 годы), губернатор Архангельской губ. (1901-1904 годы), началник Николаевской морской академии и директор Морского кадетского корпуса (1904-1906 годы), товарищ морского министра (с 1906 года).
В дворянские родословные книги Корсаковых и Римские-Корсаковы были внесены как отдельные дворянские роды. Корсаковы внесены в 6-ю часть дворянской родословной книги Санкт-Петербургской (1789 год), Тверской (1794 год), Московской (1817 год), Нижегородской (1818 год), Псковской (1819 год), Олонецкой (1838 год), Калужской (1889 год), Новгородской (1898 год), Костромской и Симбирской губерний, а также во 2-ю часть Воронежской (1795 год) и 3-ю часть Воронежской (1815 год), Калужской (1896 год) и Нижегородской губерний.
Римские-Корсаковы внесены в 6-ю часть дворянской родословной книги Екатеринославской (1791 год), Смоленской (1794 год), Новгородской (1796 год), Воронежской (1805 год), Орловской (1811 год), Калужской (1818 год), Московской, Тверской (в обе - 1842 года), Тульской (1843 год) губерний, а также во 2-ю часть Московской (1832 год), Смоленской (1853 год) и Харьковской (1903 год) губерний.
Иллюстрации:
Герб рода Римских-Корсаковых. Архив БРЭ.