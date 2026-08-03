КОРСАКОВЫ

КОРСАКОВЫ - Римские-Корсаковы, русский дворянский род; ближайшие родственники Милославских .

Пред­ста­ви­те­ли стар­шей ли­нии по­том­ков ле­ген­дар­но­го Вен­це­сла­ва Жи­ги­мон­то­ви­ча (Вя­че­сла­ва Сигиз­мун­до­ви­ча) Кор­са­ка, вы­ехав­ше­го, со­глас­но ро­до­слов­ной ле­ген­де второй полвины XVII века, из Великого княжества Ли­тов­ско­го на служ­бу в Мо­с­ков­ское великое княжество в со­ста­ве сви­ты на­ре­чён­ной великой княшини мо­с­ков­ской Со­фьи Ви­тов­тов­ны (1390 год).

По дан­ным русских ак­тов, Корсаковы - по­том­ки зем­ле­вла­дель­цев Пе­ре­яс­лав­ско­го у.; с конца XV века за служ­бу по­лу­ча­ли по­ме­стья и корм­ле­ния в пя­ти­нах Нов­го­род­ской зем­ли, с XVI века - в Мо­с­ков­ском, Пе­ре­яс­лав­ском, Га­лиц­ком и Смо­лен­ском, а с XVII века - Ки­не­шем­ском, Юрь­ев-Поль­ском и др. уез­дах. В XVI - начале XVII веков слу­жи­ли как го­ро­до­вые де­ти бо­яр­ские, а из­ред­ка - по «вы­бо­ру из го­ро­дов». В середине - второй половине XVII века в свя­зи с бра­ком ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча и М.И. Ми­ло­слав­ской слу­жеб­ное по­ло­же­ние Корсаковых за­мет­но улуч­ши­лось; с середины XVII века они по­па­да­ли в чис­ло дво­рян мо­с­ков­ских, жиль­цов и столь­ни­ков. В 1677 году, со­чи­нив по ан­тич­ным сю­же­там фан­та­стическую ле­ген­ду о сво­ём древ­не­рим­ском про­ис­хо­ж­де­нии от бо­га Юпи­те­ра, часть Корсаковых до­би­лась пра­ва пи­сать­ся Рим­ски­ми-Кор­са­ко­вы­ми и от­ри­ца­ла свою ге­не­а­ло­гическую связь с «за­ху­дав­ши­ми» в XVI-XVII веков род­ст­вен­ни­ка­ми.

Ро­до­на­чаль­ни­ка­ми трёх вет­вей ро­да ста­ли вну­ки Вен­це­сла­ва Кор­са­ка - Ми­ха­ил Фё­до­ро­вич Кор­са­ков (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­изв.), Сте­пан Фё­до­ро­вич Кор­са­ков (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­изв.) и Се­мён Фё­до­ро­вич Кор­са­ков (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­изв.).

Из первой вет­ви из­вест­ны сы­но­вья М.Ф. Кор­са­ко­ва: Ио­сиф Ис­то­ма Ми­хай­ло­вич (? - до 1549 года), при­нял по­стриг с име­нем Ио­на; Ва­си­лий Ми­хай­ло­вич (? - 1521 годы), в 1495 году сын бо­яр­ский дво­ра великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча, вклю­чён­ный в сви­ту Еле­ны Ива­нов­ны во вре­мя её пе­ре­ез­да из Мо­ск­вы в Виль­но; в 1499/1500 годы по­лу­чил в корм­ле­ние во­лость Су­да на Бе­лоозе­ре, в 1503/1504 годы - во­лость Бох­тю­гу (воз­мож­но, с про­дле­ни­ем в 1504/1505 годы), в 1506/1507 году - во­лос­ти Кор­ба­на и Двин­ни­ца Во­ло­год­ско­го у. (воз­мож­но, с про­дле­ни­ем в 1507/1508 году), по­гиб во вре­мя на­бе­га крым­ско­го ха­на Му­хам­мед-Ги­рея I на Мо­ск­ву.

По­то­мок И.М. Кор­са­ко­ва в 8-м по­ко­ле­нии - Алек­сандр Ми­хай­ло­вич Рим­ский-Кор­са­ков [13(24) августа 1753 года - 13(25) мая 1840 года], ген. от инф. (1801 шлж), дей­ст­вительный ка­мер­гер (1786 год), уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии вос­ста­ния Е.И. Пу­га­чё­ва 1773-1775 годы, в русско-турецкой вой­не 1787-1791 годов, с вес­ны 1789 года ко­ман­до­вал отдельным от­ря­дом, уча­ст­во­вал в сра­же­нии при Быр­ла­де, командующие ко­лон­ны при штур­ме зем­ля­ных ук­ре­п­ле­ний пе­ред кре­по­стью Га­лац (на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), командующий л.-гв. Кон­но­го пол­ка (май - июнь 1789 год), уча­ст­ник русско-шведской вой­ны 1788-1790 годов, командующий Ней­шлот­ско­го кор­пу­са (с августа 1789 года), уча­ст­во­вал в сра­же­нии при Кюм­ме­не­гор­де, взял кре­пость Ней­шлот и за­хва­тил шведские ба­та­реи на оз. Саль­ма (в 1790 году на­гра­ж­дён зо­ло­той шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость»), в апреле 1793 - мае 1794 гдов со­сто­ял при чле­не французской ко­ро­лев­ской фа­ми­лии гр. Ш. д’Артуа в Ве­ли­ко­бри­та­нии, в 1794 году во­лон­тёр в австрийской ар­мии, дей­ст­во­вав­шей про­тив французских войск, уча­ст­во­вал в сра­же­нии при Ка­то-Кам­бре­зи, об­стре­ле и взя­тии г. Кам­бре, сра­же­ни­ях при Кур­тре, Тур­не и Флё­рю­се, во взя­тии Вар­ша­вы в хо­де по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года , уча­ст­ник Пер­сид­ско­го по­хо­да 1796 года, в т. ч. оса­ды и взя­тия Дер­бен­та, в декабре 1796 года во гла­ве кор­пу­са за­нял г. Гянд­жа. Командующий л.-гв. Се­мё­нов­ско­го пол­ка (1798 года), шеф Рос­тов­ско­го муш­ке­тёр­ско­го пол­ка (1798-1799 годы).

Ко­мандующий кор­пу­сом для дей­ст­вий в Швей­ца­рии (апрель 1799 год) (см. так­же Швей­цар­ский по­ход 1799 года), по­тер­пел по­ра­же­ние в Цю­рих­ском сра­же­нии 1799 года, по­сле боя у дер. Шлат [26 сентября (7 октября)] от­вёл свои вой­ска на пра­вый бе­рег Рей­на, 8(19) октября со­еди­нил­ся с вой­ска­ми А.В. Су­во­ро­ва.

28 октября (8 ноября)1799 года уво­лен от служ­бы с за­пре­ще­ни­ем въез­да в обе сто­ли­цы и по­ве­лени­ем жить в сво­их де­рев­нях. В мар­те 1801 года вновь при­нят на служ­бу, временно управ­ляю­щий Ви­теб­ской и Мо­ги­лёв­ской гу­бер­ния­ми (1802-1803 годы). В хо­де русско-ав­ст­ро-французской вой­ны 1805 года ко­мандующий Ре­зерв­ным кор­пу­сом (июль/август - октябрь), Ре­зерв­ной ар­ми­ей (с октября). Начальник 3-й и 4-й пехотных ди­ви­зий (1806 год). Ли­товский во­енный гу­бер­на­тор (1806-1809, 1812-1830 годы). В хо­де русско-шведской вой­ны 1808-1809 годов командующий 4, 7 и 10-й пех отной ди­ви­зий в ар­мии Ф.Ф. Букс­гев­де­на. Член Государтвенного со­ве­та (с 1830 года).

По­то­мок И.М. Кор­са­ко­ва в 11-м по­ко­ле­нии - Ми­ха­ил Ми­хай­ло­вич Рим­ский-Кор­са­ков [25 февраля (8 марта) 1872 - 1950 года], контр-адмирал (1919 год), стар­ший арт. офи­цер эс­кад­рен­но­го бро­не­нос­ца «Пе­ре­свет» (1903-1904 годы), уча­ст­ник русско-японской вой­ны 1904-1905 годов, штаб-офи­цер Стра­те­гической час­ти Во­енно-морского учёт­но­го от­де­ла Главного морского шта­ба (1906 год), штаб-офи­цер Морского генерального шта­ба (1906-1908, 1909-1910 годы), стар­ший офи­цер ка­но­нер­ской лод­ки «Хи­ви­нец» (1908 год), командующий ях­ты «Стре­ла» (1908-1909 годы), учеб­но­го суд­на «Вер­ный» (1911-1912 годы), ми­но­нос­ца «Лей­те­нант За­ца­рен­ный» (1912-1913 годы), во­енно-морской агент в Гер­ма­нии (1914 год) и Гол­лан­дии (1914-1915 годы).

Уча­ст­ник Первой ми­ро­вой вой­ны , по лич­ной прось­бе пе­ре­ве­дён на Чер­но­мор­ский флот, начальник Ба­тум­ско­го от­ря­да су­дов (1915-1916 годы), командующий временного Ба­тум­ско­го пор­та (март/апрель - май/июнь 1916 года; в ию­ле 1916 года на­гра­ж­дён Ге­ор­ги­ев­ским ору­жи­ем), от­ря­да су­дов северо-западной час­ти Чёр­но­го м. (с августа 1916 года), ли­ней­но­го ко­раб­ля «Три Свя­ти­те­ля» (1916-1917 годы), уча­ст­ник Гражд. вой­ны 1917-1922 годов в со­ста­ве ВСЮР, командующий Ни­ко­ла­евско­го пор­та (1919-1920 годы), в эмиг­ра­ции в Юго­сла­вии, за­тем в Да­нии; ав­тор ра­бот «Об ар­тил­ле­рий­ском воо­ру­же­нии ми­но­нос­цев» (1905 год), «За­чем Рос­сии ну­жен флот?» (1908 год) и др.

Из сы­но­вей В.М. Кор­са­ко­ва наи­бо­лее из­вест­ны: Лу­ка Ва­силь­е­вич (? - по­сле 1554 года), в 1526/1527 годы по­лу­чил в корм­ле­ние (вме­сте с млад­шим бра­том Се­мё­ном) по­ло­ви­ну до­хо­дов по од­ной из ста­тей на­ло­гов, со­би­рае­мых в Нов­го­ро­де (воз­мож­но, с про­дле­ни­ем в 1528/1529 году), а в 1537/1538 году(так­же совм. с Се­мё­ном) - г. Ве­ли­кий Ус­тюг, в 1553/1554 - во­лость Вы­го­зе­ро в Обо­неж­ской пя­ти­не; Се­мён Ва­силь­е­вич (? - по­сле 1538 года).

Их пле­мян­ник - Кли­мент (Треть­як) Гри­горь­е­вич (? - не ра­нее 1630 года), дьяк (1605/1606 год), слу­жил в Нов­го­ро­де (1610 год), «на Мо­ск­ве» (1610/1611-1611/1612 годы), дьяк Раз­бой­но­го при­ка­за (1621 год), Га­лиц­кой чет­вер­ти (1619-1622 годы), По­ме­ст­но­го при­ка­за (1622-1625 годы, 1625/1626 год). По­то­мок Л.В. Кор­са­ко­ва в 5-м по­ко­ле­нии - Яков Ни­ки­тич Рим­ский-Кор­са­ков (? - по­сле 1730 года), ко­мен­дант Ко­по­рья (1706 год), ланд­рих­тер Ин­гер­ман­ланд­ской губ. (1707-1708 годы), с 1708 года за­ве­до­вал зем­ски­ми де­ла­ми Пско­ва и его при­го­ро­дов, ви­це-гу­бер­на­тор Санкт-Пе­тербургской губ. (1711-1714 годы), по­пал под суд, в 1715 году пуб­лич­но вы­се­чен кну­том и со­слан в ссыл­ку.

Его сын - Во­ин Яков­ле­вич [4(15) июня 1702 - 30 июля (10 августа) 1757 годы], ви­це-адмирал (1755/1756 год), в 1715 году по­сту­пил в Морскую ака­де­мию, в 1716-1724 годы про­хо­дил обу­че­ние на французском фло­те, в 1740-1742 годы уча­ст­ник русского по­соль­ст­ва в Кон­стан­ти­но­поль (ны­не Стам­бул), с 1742 года со­вет­ник Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гии, в 1743 году, во вре­мя русско-шведской вой­ны 1741-1743 годы, ко­ман­до­вал ли­ней­ным ко­раб­лём «Неп­ту­нус», а за­тем ли­ней­ным кор­ве­том «Азов», в 1747-1751 годы начальник Сакнт-Пе­тербургской ко­ра­бель­ной ко­ман­ды, в 1751-1752 годы командующий Крон­штадт­ской эс­кад­ры, с 1755/1756 года в от­став­ке, ав­тор «Про­жек­та о мор­ских ка­дет­ских шко­лах», ко­то­рый лёг в ос­но­ву соз­да­ния Морского кадет­ско­го кор­пу­са.

Из его де­тей наи­более из­вест­ны: Ма­рия Вои­нов­на [1749(?)-1799 годы], по­этес­са, ав­тор пе­сен, пе­ви­ца, же­на А.Н. Зу­бо­ва (см. в ст. Зу­бо­вы); Пётр Вои­но­вич [? - 20 сентября (2 октяьря) 1815 года], от­став­ной гв. се­кунд-рот­мистр, тих­вин­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1798-1800 годы), нов­го­род­ский гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1801-1804 годы).

Сы­но­вья по­след­не­го: Ан­д­рей Пет­ро­вич [7(18) августа 1778 года - 19(31) марта 1862 года], д. стататский советник (1831 год), ви­це-гу­бер­на­тор Нов­го­род­ской губ. (1827-1831 годы), гу­бер­на­тор Во­лын­ской губ. (1831-1835 годы); Ни­ко­лай Пет­ро­вич [21 ноября (2 декабря) 1793 год - 31 октября (12 ноября) 1848 год], ви­це-адмирал (1848 год), уча­ст­ник Отечественной вой­ны 1812 года и за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов в со­ста­ве Гв. эки­па­жа, в 1823-1826 годы уча­ст­во­вал в кру­го­свет­ном пла­ва­нии на шлю­пе «Пред­при­ятие» под ко­манд. О.Е. Ко­це­бу (име­нем Н.П. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва на­зван атолл в Мар­шал­ло­вых о-вах), от­ли­чил­ся при оса­де Браи­ло­ва и Вар­ны (на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость») в хо­де русско-турецкой вой­ны 1826-1828 годов, уча­ст­ник оса­ды Вар­ша­вы в хо­де по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов, контр-адмиралл Сви­ты Е.И.В. (1836 года), по­мощ­ник ди­рек­то­ра (1842-1843 годы), ди­рек­тор (1843-1848 годы) Морского ка­дет­ско­го кор­пу­са, по­пол­нил кол­лек­ции учеб­ных мо­де­лей, фон­ды му­зея кор­пу­са, в под­го­тов­ке уча­щих­ся ос­нов­ной упор де­лал на фи­зич. под­го­тов­ку, с 1844 года член Ад­ми­рал­тей­ско­го со­ве­та.

Из­вест­ны сы­но­вья А.П. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва - В.А. Рим­ский-Кор­са­ков и Н.А. Рим­ский-Кор­са­ков.

Из де­тей В.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва наи­бо­лее из­вест­ны: Пётр Вои­но­вич [30 января (11 февраля) 1861 год - 14 июня 1927 года], контр-адмиралл (1913 год), командующий ли­ней­но­го ко­раб­ля «Им­пе­ра­тор Па­вел I» (1906-1913 годы), командущий Вла­ди­во­сток­ско­го пор­та и ди­рек­тор мая­ков и ло­ции Восточнго океа­на (1913-1917 годы), стар­ший ин­же­нер-ин­ст­рук­тор от­де­ла учё­та Глав­мор­те­ха РККФ (с 1 мая 1919 года), стар­ший ин­спек­тор по морской час­ти Выс­шей во­енно-морской ин­спек­ции при РВС РСФСР (1919-1922 годы), пре­по­да­ва­тель Во­енно-морского гид­ро­гра­фического училища (1922-1924 годы), 27 января 1924 года за­чис­лен на служ­бу ар­тил­ле­ри­стом во­енно-морского ком­со­ста­ва РККФ; Фё­дор Вои­но­вич [13(25) мая 1863год- 28 сентября 1923 год], контр-адмиралл (1913 год), по­мощ­ник ко­ман­ди­ра 2-го Балтийского флот­ско­го эки­па­жа (1909-1913 годы), с 1913 года в от­став­ке, заведующий от­де­ле­ни­ем пла­ву­чих и подъ­ём­ных средств су­до­строит. за­во­да в Ре­ве­ле (1913 год - но­ябрь 1915 года), по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года про­жи­вал в Эс­то­нии, ди­рек­тор су­до­строительного за­во­да в Тал­ли­не.

Один из сы­но­вей Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва - Ми­ха­ил Ни­ко­лае­вич [20 августа (1 сентября) 1873 год - 11 октября 1951 год], до­цент Пет­роградского университета (1917-1919 годы), профессор ка­фед­ры эн­то­мо­ло­гии ЛГУ (1919-1930 годы), профессорские ка­фед­ры зоо­ло­гии Лес­но­го института (1921-1951 годы), д-р био­ло­гических на­ук (1936 год), заслуженный де­ятель нау­ки РСФСР (1945 год).

Из­вест­ны сы­но­вья П.В. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва: Во­ин Пет­ро­вич [25 августа (6 сентября) 1889 год - 5 мая 1937 год], арт. офи­цер крей­се­ра «Ав­ро­ра» (1910-1915 годы), ли­ней­но­го ко­раб­ля «Пе­тро­пав­ловск» (с 1915 года), уча­ст­ник Первой ми­ро­вой вой­ны, Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, с декабря 1919 года на служ­бе в РККФ на различных долж­но­стях, главный ар­тил­ле­рист Чёр­но­го моря (1920-1922 годы), начальник Училища ком­со­ста­ва фло­та (март - октябрь 1922 год), начальник морского от­де­ла Во­енно-ис­то­рической ко­мис­сии (1923-1924 годы), начальник Морской ис­то­рической ко­мис­сии (1924-1925 годы), начальник 2-го от­де­ла Учеб­но-строе­во­го управ­ле­ния ВМС РККА (1926-1930 годы).

Ав­тор книги «Управ­ле­ние ар­тил­ле­рий­ским ог­нём» (ч. 1–2, 1925-1926 годы), 24 августа 1930 года аре­сто­ван и осу­ж­дён к за­клю­че­нию в ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вом ла­ге­ре, ра­бо­тал в «ша­раш­ке». В 1933 году ос­во­бо­ж­дён, заместитель главного ин­же­не­ра Центрального кон­ст­рук­тор­ско­го бю­ро специалього су­до­строе­ния № 1 (1933-1937 годы).

В январе 1937 года аре­сто­ван и за­тем рас­стре­лян (реа­би­ли­ти­ро­ван по­сме­рт­но в 1969 году); Ан­д­рей Пет­ро­вич [16(28) июня 1897 год - 7 февраля 1942 год], окон­чил био­ло­гическое от­де­ле­ние фи­зи­ко-ма­те­ма­тического факультета Пет­роградского государственного университета (1922 год), с 1925 года ра­бо­тал там же на ка­фед­ре зоо­ло­гии бес­по­зво­ноч­ных: ас­си­стент (1925-1935 годы), до­цент (1935-1942 годы; до 1939 года и. о.), в 1931-1934 и 1940-1941 годы пре­по­да­вал во 2-м медицинском государственном университете, на­учный со­труд­ник ла­бо­ра­то­рии экс­пе­риментальной эм­брио­ло­гии Все­со­юз­но­го института экс­пе­риментальной ме­ди­ци­ны, кандидат био­ло­гических на­ук (1938 год). Умер во вре­мя бло­ка­ды Ле­нин­гра­да от дис­тро­фии.

Из­ве­ст­ны вну­ки Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва: Ге­ор­гий Ми­хай­ло­вич [13(26) декабря 1901 год - 10 сентября 1965 год], пре­по­да­ва­тель музыкаьной аку­сти­ки и гар­мо­нии, до­цент Ле­нинградской консерватории (1928-1962 годы), зву­ко­ре­жис­сёр ки­но­фаб­ри­ки «Лен­фильм» (1929-1932 годы), на­учный со­труд­ник Ле­нинградского института те­ат­ра и му­зы­ки (1929-1932, 1942-1946 годы), ком­по­зи­тор; Ан­д­рей Вла­ди­ми­ро­вич [16(29) августа 1910 год - 9 февраля 2002 год], фи­зик-аку­стик, док­тор фи­зико-ма­те­ма­тических на­ук (1949 год), в 1932-1940 годы ра­бо­тал в НИИ музыкальной промышленности, совместно с А.А. Ива­но­вым соз­дал один из пер­вых в СССР элек­тро­му­зы­каль­ных ин­ст­ру­мен­тов - эми­ри­тон, в 1940-1942 годы ра­бо­тал в Фи­зи­ко-тех­ническом институте АН СССР, в 1942-1945 годы в ря­дах ВМФ, за­ни­мал­ся раз­ра­бот­кой и ис­пы­та­ни­ем мин­но­го аку­стического ору­жия, с 1946 года до­цент, с 1950 года профессор Ле­нинградкого элек­тро­тех­нического института, с 1955 года до кон­ца жиз­ни ра­бо­тал в Аку­стическом институте АН СССР (с 1991 года РАН), в 1960 году соз­дал и воз­гла­вил ка­фед­ру элек­тро­аку­сти­ки и ульт­ра­зву­ко­вой тех­ни­ки в Моск. гор­ном ин-те, с 1965 пре­по­да­вал так­же в Моск. ин-те ра­дио­тех­ни­ки, элек­тро­ни­ки и ав­то­ма­ти­ки, с 1968 года пред. Со­ве­та по про­бле­мам аку­сти­ки АН СССР, ав­тор книг «Му­зы­каль­ные ин­ст­ру­мен­ты» (1952 год, совм. с Н.А. Дья­ко­но­вым), «Элек­тро­аку­сти­ка» (1973 год) и др., Государственная премия СССР (1985 год);

Тать­я­на Вла­ди­ми­ров­на [17(30) января 1915 год - 5 апреля 2006 год], ар­хи­тек­тор, кандилат ар­хи­тек­ту­ры (1956 год), спе­циа­лист в об­лас­ти гра­до­строи­тель­ст­ва в ус­ло­ви­ях Край­не­го Се­ве­ра, уча­ст­ни­ца соз­да­ния трёх ме­мо­ри­аль­ных му­зе­ев Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, ав­тор двух био­гра­фических книг о нём и ра­бот по ис­тории ро­да Рим­ских-Кор­са­ко­вых.

Сы­но­вья А.В. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва: Алек­сандр Ан­д­рее­вич (родился 4 сентября 1936 года), фи­зик, доктор фи­зи­ко-ма­те­ма­тических на­ук (1986 год), ге­не­раль­ный ди­рек­тор (1996-2005 годы), на­учный ру­ко­во­ди­тель (с 2005 года) НПО «Ра­дие­вый ин­сти­тут»; Ни­ко­лай Ан­д­рее­вич (родился 23 августа 1953 года), фи­зик-аку­стик, кандидат тех­нических на­ук (1984 год), заведующий ла­бо­ра­то­ри­ей гид­ро­ло­ка­ции дна (с 1987 года), заместитель ди­рек­то­ра по на­учному на­прав­ле­нию «мор­ская тех­ни­ка» (с 2002 года) Института океа­но­ло­гии им. П.П. Шир­шо­ва АН СССР (с 1991 года РАН), при­ни­мал уча­стие и ру­ко­во­дил раз­ра­бот­кой глу­бо­ко­вод­ных бук­си­руе­мых ап­па­ра­тов се­рий «Звук» и «Ме­зоскан», гид­ро­ло­кац. ком­плек­сов МКС и «Мик­ро­са­унд» для ис­сле­до­ва­ния дна шель­фа, морского мел­ко­во­дья и внутренних во­до­ёмов.

Из сы­но­вей С.В. Кор­са­ко­ва наи­бо­лее из­вес­тен Ели­зар (Ели­за­рий) Се­мё­но­вич (? - по­сле 1622 года), вое­во­да в Уг­ли­че (1609 год), 1-й (1614-1615 годы) и 2-й (1615-1616 годы) вое­во­да в Сур­гу­те, вое­во­да в Та­ре (1616-1618 годы), Яран­ске (1622 год).

Его вну­ки: Ва­си­лий Сте­па­но­вич (? - по­сле 1669 годы), вое­во­да в Суз­да­ле (1657 год), Ко­ст­ро­ме (1664-1669 годы); Иван Сте­па­но­вич (в мо­на­ше­ст­ве Иг­на­тий).

Пра­пра­внуч­ка В.С. Кор­са­ко­ва - Ма­рия Ва­силь­ев­на [3(14) августа 1756 год - 21 декабря 1831 года (2 января 1832 года)], вы­шла за­муж за князя И.Ф. Дон­ду­ко­ва (около 1734-1781 годы) (см. в ст. Дон­ду­ко­вы-Кор­са­ко­вы).

Её пле­мян­ни­ки: Ва­си­лий Дмит­рие­вич [1788 год - 25 января (6 феравля) 1870 год], ген. от арт., уча­ст­ник русско-пруско-французской вой­ны 1806-1807 годов, русско-шведской вой­ны 1808-1809 годов (в 1808 году на­гра­ж­дён зо­ло­той шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость»), Отечественной вой­ны 1812 года, за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов, русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов (на­граж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни); Ни­ко­лай Дмит­рие­вич [19 февраля (2 марта) 1799 год - 1(13) мая 1876 год], ген. от кав. (1866 год), уча­ст­ник по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов (в 1831 году на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни и зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость»), ко­мен­дант Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти (1869-1876 годы).

Сын В.Д. Кор­са­ко­ва - Ни­ки­та Ва­силь­е­вич [18(30) апреля 1821 год - 3(15) ноября 1890 год], ген. от инф. (1883 год), генерал-адъ­ю­тант (1878 год), управ­ляю­щий де­ла­ми Со­ве­та во­ен­но-учеб­ных за­ве­де­ний (1858-1861 годы), начльник шта­ба во­ен­но-учеб­ных за­ве­де­ний (1861-1863 годы), генерал-м. Сви­ты Его Иператорского Величества (1862 год), по­мощ­ник Главного на­чаль­ни­ка во­ен­но-учеб­ных за­ве­де­ний (1863-1878 годы), ди­рек­тор Па­же­ско­го кор­пу­са (1865-1866 годы), не­пре­мен­ный член Главного во­ен­но-учеб­но­го комитета, член Во­енного со­ве­та (с 1879 года).

По­то­мок С.В. Кор­са­ко­ва в 8-м по­ко­ле­нии - Иван Ива­но­вич [1735 год - 12(24) марта 1805 год], от­став­ной гв. по­ру­чик (1762 год), нов­го­род­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1777-1789 годы). Его сын - Ни­ки­та Ива­но­вич [18(29) сентября 1775 год - 3(15) июля 1857 год], же­нив­шись 1(13) апреля 1801 года на княж­не В.И. Дон­ду­ко­вой [1781 год - 18(30) апреля 1833 год], по­лу­чил ти­тул кн. Дон­ду­ко­ва-Кор­са­ко­ва.

Двою­род­ный брат И.И. Кор­са­ко­ва - Алек­сей Ива­но­вич [1(12) октября 1751 год - 25 августа (6 сентября) 1821 год], ген. от арт. (1800 год), в 1784-1787 и 1788-1799 годы слу­жил в Арт. и инжинером шля­хет­ном кор­пу­се (в 1797-1799 годы ди­рек­тор), начальник Арт. экс­пе­ди­ции (1798-1803 годы), ин­спек­тор всей ар­тил­ле­рии (1800-1803 годы), пре­зи­дент Берг-кол­ле­гии (1803-1807 годы), ди­рек­тор Гор­но­го кор­пу­са (1803-1811 годы), се­на­тор (с 1803 года). Почетный член АХ, кол­лек­цио­нер, его со­б­ра­ние западно-ев­ропейской жи­во­пи­си счи­та­лось од­ним из луч­ших в Санкт-Пе­тер­бур­ге, так­же со­би­рал различные ред­ко­сти и скульп­ту­ру. Его внук - Алек­сей Ни­ко­лае­вич [11(23) февраля 1823 год - 5(17) января 1899 год], под­пол­ков­ник, офи­цер при 1-м Московском ка­дет­ском кор­пу­се (1850-1864 годы), рот­ный ком. Кон­стан­ти­нов­ско­го ме­же­во­го института (1866-1869 годы), с 1869 года в от­став­ке, ав­тор ме­муа­ров, мно­го­численных ис­то­рических очер­ков, в т. ч. ра­бо­ты «Де­ла дав­но ми­нув­ших лет» (1888 год) об уго­лов­ных пре­сту­п­ле­ни­ях дво­рян конца XVIII века, по­пу­ля­ри­за­тор го­мео­па­тии, ко­то­рой за­ни­мал­ся около 30 лет. Его трою­род­ный брат - М.С. Кор­са­ков.

По­том­ки С.В. Кор­са­ко­ва в 9-м по­ко­ле­нии, бра­тья: Пётр Алек­сан­д­ро­вич [17(28) августа 1790 год - 11(23) апреля 1844 год], надв. сов. (1841 год), по­мощ­ник чле­на ре­пер­ту­ар­ной час­ти Ди­рек­ции императорских те­ат­ров (1813-1817 годы), пор­хов­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1823-1826 годы), цен­зор Санкт-Пе­тербургского цен­зур­но­го комитета (1835-1844 годы), пи­са­тель, пуб­ли­цист, пе­ре­во­дчик, по­эт, знал 8 иностранных язы­ков, ав­тор книг: «Очерк гол­ланд­ской ли­те­ра­ту­ры» (1838 год), «Ио­ост фан ден Фон­дель» (1838 год), «Иа­ков Катс, по­эт, мыс­ли­тель и муж Со­ве­та» (1839 год), со­ста­ви­тель «Опы­та ни­дер­ланд­ской ан­то­ло­гии» (1844 год), пе­ре­вёл ро­ман Д. Де­фо «Жизнь и при­клю­че­ния Ро­бин­зо­на Кру­зо…» (ч. 1–2, 1842-1843 годы; до 1870-х годов его пе­ре­вод счи­тал­ся са­мым удач­ным); Ми­ха­ил Алек­сан­д­ро­вич [5(16) сентября 1794 года - 29 августа (10 сентября) 1869 год], же­нив­шись 5(17) ноября 1819 года на един­ст­вен­ной до­че­ри кн. Н.И. Дон­ду­ко­ва-Кор­са­ко­ва - Ма­рии Ни­ки­тич­не [12(24) апреля 1802 - 30 июня (12 июля) 1884 год], унас­ле­до­вал ти­тул и фа­ми­лию тес­тя.

Ко 2-й вет­ви ро­да при­над­ле­жал по­то­мок Сте­па­на Ф. Кор­са­ко­ва в 3-м по­ко­ле­нии - Во­ин Лу­кич (Лукь­я­но­вич) (? - по­сле 1640 года), вое­во­да в Осе (1616 год), Де­ди­ло­ве (1619 год), Со­ли­кам­ске (1621-1623 годы), Брян­ске (1626 год), Ту­рин­ске (1627 год), Суз­да­ле (1632 год), Вер­хо­ту­рье (1639-1640 годы).

По­то­мок Сте­па­на Ф. Кор­са­ко­ва в 4-м по­ко­ле­нии - Бо­гдан Се­мё­но­вич Рим­ский-Кор­са­ков (? - 1721 годы), столь­ник (1686 год), ген.-м. в рей­тар­ских пол­ках. Его пра­внук - Иван Ни­ко­лае­вич [24 января (4 февраля) 1754 - 16(28) февраля 1831 год], ген.-м. (1778 год), генерал-адъ­ю­тант (1778 год), дей­ст­вительный ка­мер­гер (1778 год), фа­во­рит имп. Ека­те­ри­ны II (1778-1779 годы).

По­том­ки Б.С. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва в 5-м по­ко­ле­нии, бра­тья: Алек­сандр Алек­сан­д­ро­вич [3(15) мая 1850 год - 26 сентября 1922 года], штал­мей­стер (1906 год), про­ку­рор Сед­лец­ко­го (1879-1880 годы) и Псков­ско­го (1880-1885 годы) ок­руж­ных су­дов, член Ки­ев­ской (1885-1889 годы), Ви­лен­ской (1889-1891 годы), Санкт-Пе­тер­бург­ской (1891-1903 годы) су­деб­ных па­лат, ви­теб­ский гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1903-1905 годы), гу­бер­на­тор Яро­слав­ской губернии (1905-1909 годы), в 1907 году на не­го со­вер­ше­но не­удав­шее­ся по­ку­ше­ние, се­на­тор (с 1909 года). Член (с 1908 года), то­ва­рищ пред. (1909-1910 годы) Главного со­ве­та Сою­за рус­ско­го на­ро­да, член Со­ве­та «Русского со­б­ра­ния» (1912-1915 годы), председатель 6-го съез­да Русских лю­дей (1913 год), член прав­ле­ния Все­российского Фи­ла­ре­тов­ско­го общества народного об­ра­зо­ва­ния (1914-1917 годы), один из соз­да­те­лей, председатель со­ве­та (1915-1917 годы) Российского общества по­пе­че­ния о бе­жен­цах пра­во­слав­но­го ве­ро­ис­по­ве­да­ния, член Государственного со­ве­та (1915-1917 годы), в ко­то­ром вхо­дил в груп­пу пра­вых, то­ва­рищ председатель Со­ве­та мо­нар­хических со­ве­ща­ний (с 1915 года), под­дер­жал Кор­ни­лова вы­сту­п­ле­ние 1917 года, был аре­сто­ван и со­дер­жал­ся в Бы­хов­ской тюрь­ме, ос­во­бо­ж­дён 27 сентября (10 октября ) 1917 год. В 1918 году пе­ре­ехал в Ри­гу, в 1920 году - в Бер­лин, где иг­рал вид­ную роль сре­ди русских мо­нар­хи­стов в эмиг­ра­ции. Председатель Русского комитета (с мар­та 1921 года) и Русского об­щественного со­б­ра­ния (с начала 1921 года), член Со­ве­та объ­е­ди­нён­ных русских ор­га­ни­за­ций. В 1921 году при­нял уча­стие в круп­ней­шем фо­ру­ме мо­нар­хи­стов - Рей­хен­галль­ском съез­де (Ба­ва­рия), на ко­то­ром был из­бран пер­вым из то­ва­рищей пред­се­да­те­ля съез­да; Ни­ко­лай Алек­сан­д­ро­вич [23 апреля (5 мая) 1852 год - 12(25) января 1908 год], ви­це-адмирал (1906 год), в 1876-1879 годы уча­ст­во­вал в кру­го­свет­ном пла­вании на кли­пе­ре «Гай­да­мак», адъ­ю­тант великого князя Кон­стан­ти­на Ни­ко­лае­ви­ча (1880-1888 годы), в конце 1880-х - 1890-х годов слу­жил во­енно-морским аген­том во Фран­ции, командующий императорской ях­ты «Штан­дарт» и 5-го флот­ско­го эки­па­жа (1898-1901 годы), гу­бер­на­тор Ар­хан­гель­ской губ. (1901-1904 годы), началник Ни­ко­ла­ев­ской морской ака­де­мии и ди­рек­тор Морского ка­дет­ско­го кор­пу­са (1904-1906 годы), то­ва­рищ морского ми­ни­ст­ра (с 1906 года).

В дво­рян­ские ро­до­слов­ные кни­ги Корсаковых и Рим­ские-Кор­са­ко­вы бы­ли вне­се­ны как отдельные дво­рян­ские ро­ды. Корсаковы вне­се­ны в 6-ю часть дво­рян­ской родо­слов­ной кни­ги Санкт-Пе­тер­бу­рг­ской (1789 год), Твер­ской (1794 год), Мос­ков­ской (1817 год), Ни­же­го­род­ской (1818 год), Псков­ской (1819 год), Оло­нец­кой (1838 год), Ка­луж­ской (1889 год), Нов­го­род­ской (1898 год), Ко­ст­ром­ской и Сим­бир­ской гу­бер­ний, а так­же во 2-ю часть Во­ро­неж­ской (1795 год) и 3-ю часть Во­ро­неж­ской (1815 год), Ка­луж­ской (1896 год) и Ни­же­го­род­ской гу­бер­ний.

Рим­ские-Кор­са­ко­вы вне­се­ны в 6-ю часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Ека­те­ри­но­слав­ской (1791 год), Смо­лен­ской (1794 год), Нов­го­род­ской (1796 год), Во­ро­неж­ской (1805 год), Ор­лов­ской (1811 год), Ка­луж­ской (1818 год), Мо­сков­ской, Твер­ской (в обе - 1842 года), Туль­ской (1843 год) гу­бер­ний, а так­же во 2-ю часть Мос­ков­ской (1832 год), Смо­лен­ской (1853 год) и Харь­ков­ской (1903 год) гу­бер­ний.

Иллюстрации:

Герб ро­да Рим­ских-Кор­са­ко­вых. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)