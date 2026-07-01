КОРСАКОВСКИЙ МУЗЕЙ

Корсаковский историко-краеведческий музей. Все годы существования музей является информационным ресурсом для жителей и гостей города, его «визитной карточкой».

Сотрудники музея занимаются не только исследованием, коллекционированием, хранением природных и исторических материалов, но и проводят экскурсии, лекции, музейные уроки, просмотр видеофильмов, связанных с историей открытия, освоения и развития «южных ворот Сахалина». Основная часть музейных коллекций сформирована из предметов, переданных в дар музею жителями и гостями города Корсакова, не равнодушными к истории и развитию культурной жизни города.

В 2013 году городу Корсакову - крупнейшему портовому городу Сахалина исполняется 160 лет. В его истории были трагические и героические страницы, он знал времена расцвета и упадка. Это старейший город островного края и уникальный по своему географическому положению и историческому развитию. Своим рождением Корсаков обязан известному мореплавателю Г.И.Невельскому. Городу с такой богатой и интересной историей необходим был музей. Вопрос об его открытии на базе районного дома культуры был решен в 1983 году и приурочен к 130-летию города. Первым директором музея стала Е.П. Данилова. В этот период в музее работали С.В. Демянчук, С.Д. Фомова, М.В. Поповец. Большой вклад в развитие музейного дела внесла А.Ф. Кривошапко: пополнение фондов, экскурсии, исторические публикации, выступления по радио.

В период 1990-х годов музеем руководила Е.В. Лопухина. В 1993 году в связи с празднованием 140-летия города решением Корсаковского городского Совета народных депутатов Сахалинской области от 22.07.1993 № 189 «Об открытии городского историко-краеведческого музея» был открыт городской историко-краеведческий музей на базе музея, существующего на общественных началах, в отдельном здании в центре города. 09 ноября 2006 года Корсаковский историко-краеведческий музей получил статус юридического лица как муниципальное учреждение «Корсаковский историко-краеведческий музей» ( МУ КИКМ). Муниципальное учреждение «Корсаковский историко-краеведческий музей» переименован в муниципальное учреждение «Корсаковский историк - краеведческий музей» Корсаковского городского округа Сахалинской области на основании Распоряжение КУМС от 25.03.2009 № 138.

Муниципальное учреждение «Корсаковский историко-краеведческий музей» Корсаковского городского округа Сахалинской области преобразовано путем изменения типа учреждения в муниципальное бюджетное учреждение «Корсаковский историко-краеведческий музей» Корсаковского городского округа Сахалинской области на основании постановления мэра Корсаковского городского округа от 14.06.2011 № 615 «О создании муниципальных бюджетных учреждений культуры путем изменения типа существующих муниципальных учреждений культуры».

Все годы существования музей является информационным ресурсом для жителей и гостей города, его «визитной карточкой». Сотрудники музея занимаются не только исследованием, коллекционированием, хранением природных и исторических материалов, но и проводят экскурсии, лекции, музейные уроки, просмотр видеофильмов, связанных с историей открытия, освоения и развития «южных ворот Сахалина». Основная часть музейных коллекций сформирована из предметов, переданных в дар музею жителями и гостями г.Корсакова, не равнодушными к истории и развитию культурной жизни города.

Иллюстрации :

Корсаковский историко-краеведческий музей.