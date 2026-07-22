КОРСАКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Выдающийся психиатр, один из основателей московской психиатрической школы.

Становление

Отец – Сергей Григорьевич, управлял делами фабриканта и главы Гусевского хрустального завода Ивана Мальцова , почетный гражданин Касимова. При заводе Корсаков-старший создал больницу. Мать – Акилина Яковлевна Алянчикова, женщина образованная, добрая и мудрая. Сергей имел брата Николая и сестер Марию и Анну.

После ухода отца со службы у Мальцова в середине 1850-х годов Корсаковы жили в Дубровке под Рязанью, а затем в подмосковном Тимонино.

Уже в совсем раннем возрасте Сергей освоил чтение. Когда ему было 10 лет, вместе с братом он был привезен к родственникам в первопрестольную. Здесь Сережа ста учеником Первой (Пятой) гимназии, из которой выпустился в 1870 году золотым медалистом. Гимназистом Корсаков вел активную, в том числе творческую жизнь, с юных лет подрабатывал репетитором.

До 1875 года способный юноша был студентом медфака Московского университета (выпустился с отличием). Его преподавателями были выдающие деятели медицины: гистолог Александр Бабухин, терапевт Григорий Захарьин, невропатолог Алексей Кожевников. С большим увлечением Сергей изучал труды Ивана Сеченова и Жана-Мартена Шарко.

Врачебная и научная работа

В середине 1870-х Корсаков, в котором его учитель Кожевников увидел талантливого психиатра, с подачи того стал ординатором Преображенской лечебницы, а вскоре перешел на работу в клинику нервных болезней при родной альма-матер. Целое лето он наблюдал сошедшую с ума графиню Татищеву, что обогатило его практический опыт. В то же время Сергей Сергеевич напечатал свою статью об электротерапии. Кроме того, он преступил к написанию докторской, посвященной теме паралича от алкоголизма.

В конце 1870-х врач опять занял должность в Преображенской лечебнице, также трудясь в частной больнице Беккера. В 1880 году проявил себя прекрасным судебным психиатром на деле Прасковьи Качки. Он стал первым, кто поставил диагноз расстройства личности, отнеся это к психопатии. Тогда же доктор вошел в известный кружок физиолога В. Глики. В больнице Беккера, которой он руководил с 1881 года, Корсаков стал применять в отношении пациентов принцип нестеснения (no restraint), который означал отказ от насильственных мер лечения, в том числе от применения смирительных рубашек. Это стало реформаторством в психиатрии. В дальнейшем данная практика будет действовать во всех русских психиатрических клиниках. Кроме того, Корсаков ввел в своей больнице более доброжелательный режим по уходу и содержанию пациентов, что предполагало и заботу об их правах. У себя в лечебнице Сергей Сергеевич стал собирать учеников, среди которых были блестящие в будущем невропатологи и психиатры Владимир Сербский , Николай Баженов , Ардалион Токарский и др. Они составят целую школу Корсакова, принципы которого развивали в своей работе, и более того, будут определять развитие психиатрии в нашей стране.

В начале 1880-х психиатр занимался изучением подобных лечебных заведений в столице и на территории Финляндии. В 1880-е он участвовал в различных профильных обществах (кружок Кожевникова, психологическое общество Москвы), путешествовал по европейским странам, общаясь с зарубежными специалистами по психиатрии. Докторская диссертация Корсакова была почти готова. Тема алкогольного паралича в медицине была актуальной. В последней трети XIX века наука пересматривала причины возникновения полиневропатий, к которым относился и исследуемый Сергеем Сергеевичем недуг. В 1887 году он блестяще защитил свою работу и стал доктором наук. Описанный в ней впервые синдром алкогольного психоза был назван «синдромом Корсакова»

Со следующего года был педагогом родного университета, пройдя за десять лет путь к профессору. Корсаков много раз навещал своих выдающихся европейских коллег (среди них Пауль Флексиг, Жан Маньян, Рихард фон Эбинг, Эмиль Крепелин). В 1893 году в печати появился знаменитый корсаковский «Курс психиатрии», ставший медицинской классикой и много раз переиздававшийся. Тогда же психиатр удостоился ордена св. Станислава 2-й степени. Сергей Сергеевич написал множество медицинских статей, в частности, о проблемах памяти и микроцефалии, о проблемах психиатрии и морали. В 1894 году он возглавил психиатрическую лечебницу при своем университете.

Корсаков скончался довольно рано, в возрасте 46 лет. Избыточный вес и проблемы с сердцем сократили век выдающегося медика. В конце 1890-х он пережил два сердечных приступа, после чего лечился в Австрии. После некоторого улучшения проблемы со здоровьем вернулись вновь. Сергей Сергеевич умер весной 1900 года.

Время его работы в психиатрии было названо «эрой Корсакова». С 1901 года и до сих пор выходит «Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова». В 1930-е годы имя медика получила клиника психиатрии при академии им. Сеченова.