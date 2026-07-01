КОРСАКОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ
КОРСАКОВ (Карса́ков) МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ - российский государственный деятель.
Из рода Корсаковых.
Окончил Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (1845 год). С 1845 года служил в л.-гв. Семёновском полку. С 1848 года (фактически с 1849 года) офицер для поручений при своём двоюродном брате - генерал-губернаторе Восточной Сибири Н.Н. Муравьёве (впоследствии Н.Н. Муравьёв-Амурский).
Начальник казачьего отделения и член совета Главного управления Восточной Сибири (1852-1855 годы). Участвовал в подготовке и осуществлении первых российских сплавов на баржах, небольших судах, плотах по р. Амур.
Наказной атаман Забайкальского казачьего войска и воен. губернатор Забайкальской обл. (1855-1860 годы; в 1855-1856 годы - и. д.). Ген.-м. Свиты Е.И.В. (1858 год). В 1860 году назначен на специально для него созданную должность помощника генерал-губернатора, председательствующего в Совете Главного управления Восточной Сибири, и командующий войсками, в ней расположенными. И. д. генерал-губернатора (1861-1864 годы), генерал-губернатор Вост. Сибири (1864-1871 годы).
Безуспешно стремился продолжить курс Н.Н. Муравьёва-Амурского на укрепление самостоятельности и расширение полномочий генерал-губернатора. Добился несколько лучших по сравнению с предполагавшимися условий наделения землёй мастеровых и приписных крестьян горных заводов при их освобождении от обязательных работ на предприятиях Кабинета Е.И.В. Выступал за распространение на Сибирь реформ 1860-х годов - судебной, земской (применительно к быв. горнозаводским крестьянам Нерчинского горного окр.) и др.
Доказывал необходимость введения в Сибири частной собственности на землю (при этом выступал против сохранения сельской общины), поощрения частной золотопромышленности. Согласно выработанному под руковдством М.С. Корсакова проекту содействия развитию народного образования в Восточной Сибири, во второй половине 1860-х годов открыты: гимназия в Красноярске, 5-классные училища в Чите и Троицкосавске, десятки крестьянских и казачьих полковых, батальонных и сельских школ.
Член Государственного совета (1871 год). Автор дневников и цикла путевых записок (частично опубл., хранятся в Отделе рукописей РГБ).
Именем М.С. Корсакова названы пост Корсаковский (ныне г. Корсаков), бухта, мыс и плато на о. Сахалин.
Сочинения:
Из «Путевых записок во время поездки в Сибирь и на Дальний Восток» // Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1989;
[Отрывки из дневника] // Граф Н. Н. Муравьев-Амурский в воспоминаниях современников. Новосиб., 1998