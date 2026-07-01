КОРСАКОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ

КОРСАКОВ (Кар­са́­ков) МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ - российский государственный деятель.

Из ро­да Кор­са­ко­вых .

Окон­чил Шко­лу гвар­дей­ских под­пра­пор­щи­ков и ка­ва­ле­рий­ских юн­ке­ров (1845 год). С 1845 года слу­жил в л.-гв. Се­мё­нов­ском пол­ку. С 1848 года (фак­ти­че­ски с 1849 года) офи­цер для по­ру­че­ний при сво­ём двою­род­ном бра­те - генерал-гу­бер­на­то­ре Восточной Си­би­ри Н.Н. Му­равь­ё­ве (впо­след­ст­вии Н.Н. Му­равь­ёв-Амур­ский).

Начальник ка­зачь­е­го от­де­ле­ния и член со­ве­та Главного управ­ле­ния Восточной Си­бири (1852-1855 годы). Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке и осу­ще­ст­в­ле­нии пер­вых российских спла­вов на бар­жах, не­боль­ших су­дах, пло­тах по р. Амур.

На­каз­ной ата­ман За­бай­каль­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска и во­ен. гу­бер­натор За­бай­каль­ской обл. (1855-1860 годы; в 1855-1856 годы - и. д.). Ген.-м. Сви­ты Е.И.В. (1858 год). В 1860 году на­зна­чен на спе­ци­аль­но для не­го соз­дан­ную долж­ность по­мощ­ни­ка генерал-гу­бер­на­то­ра, пред­се­да­тель­ст­вую­ще­го в Со­ве­те Главного управ­ле­ния Восточной Си­би­ри, и ко­мандующий вой­ска­ми, в ней рас­по­ло­жен­ны­ми. И. д. генерал-гу­бер­на­то­ра (1861-1864 годы), генерал-гу­бер­на­тор Вост. Си­би­ри (1864-1871 годы).

Без­ус­пеш­но стре­мил­ся про­дол­жить курс Н.Н. Му­равь­ё­ва-Амур­ско­го на ук­ре­п­ле­ние са­мо­стоя­тель­но­сти и рас­ши­ре­ние пол­но­мо­чий генерал-гу­бер­на­то­ра. До­бил­ся не­сколь­ко луч­ших по срав­не­нию с пред­по­ла­гав­ши­ми­ся ус­ло­вий на­де­ле­ния зем­лёй мас­те­ро­вых и при­пис­ных кре­сть­ян гор­ных за­во­дов при их ос­во­бо­ж­де­нии от обя­зательных ра­бот на пред­при­яти­ях Ка­би­не­та Е.И.В. Вы­сту­пал за рас­про­стра­не­ние на Си­бирь ре­форм 1860-х годов - су­деб­ной, зем­ской (при­ме­ни­тель­но к быв. гор­но­за­вод­ским кре­сть­я­нам Нер­чин­ско­го гор­но­го окр.) и др.

До­ка­зы­вал не­об­хо­ди­мость вве­де­ния в Си­би­ри ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти на зем­лю (при этом вы­сту­пал про­тив со­хра­не­ния сель­ской об­щи­ны), по­ощ­ре­ния ча­ст­ной зо­ло­то­про­мыш­лен­но­сти. Со­глас­но вы­ра­бо­тан­но­му под руковдством М.С. Корсакова про­ек­ту со­дей­ст­вия раз­ви­тию народного об­ра­зо­ва­ния в Восточной Си­би­ри, во второй половине 1860-х годов от­кры­ты: гим­на­зия в Крас­но­яр­ске, 5-класс­ные учи­ли­ща в Чи­те и Тро­иц­ко­сав­ске, де­сят­ки кре­сть­ян­ских и ка­зачь­их пол­ко­вых, ба­таль­он­ных и сель­ских школ.

Член Государственного со­ве­та (1871 год). Ав­тор днев­ни­ков и цик­ла пу­те­вых за­пи­сок (час­тич­но опубл., хра­нят­ся в От­де­ле ру­ко­пи­сей РГБ).

Име­нем М.С. Корсакова на­зва­ны пост Кор­са­ков­ский (ны­не г. Кор­са­ков), бух­та, мыс и пла­то на о. Са­ха­лин.

Сочинения:

Из «Пу­те­вых за­пи­сок во вре­мя по­езд­ки в Си­бирь и на Даль­ний Вос­ток» // Пу­щин И. И. За­пис­ки о Пуш­ки­не. Пись­ма. М., 1989;

[От­рыв­ки из днев­ни­ка] // Граф Н. Н. Му­равь­ев-Амур­ский в вос­по­ми­на­ни­ях со­вре­мен­ни­ков. Но­во­сиб., 1998