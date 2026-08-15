КОРСАКОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ

КОРСАКОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИГНАТИЙ) - русский церковный деятель, историк и публицист.

Из ро­да Кор­са­ко­вых. При­нял по­стриг в Кре­сто­ма­ров­ской пус­ты­ни в Ни­же­го­род­ском уезде (в 1675-1676 годах воз­глав­лял её). В на­пи­сан­ных там на греческом языке ру­ко­пи­сях Игнатий от­ка­зы­вал­ся при­зна­вать раз­ли­чие лю­дей по со­слов­ной при­над­леж­но­сти, бед­но­сти и бо­гат­ст­ву. В 1673 году на­прав­лен пра­ви­тель­ст­вом в За­по­ро­жье со «Сло­вом к пра­во­слав­но­му и хри­стои­ме­ни­то­му за­по­рож­ско­му во­ин­ст­ву» (долж­но бы­ло вдох­но­вить ка­за­ков на под­ви­ги в сра­же­ни­ях про­тив ту­рок).

С 1676 года цер­ков­ный ус­тав­щик в Со­ло­вец­ком монастыре, раз­гром­лен­ном в хо­де по­дав­ле­ния Со­ло­вец­ко­го вос­ста­ния 1667-1676 года. Со­ста­вил Ир­мо­ло­гий (за­кон­чен к 1679 году) на крю­ках - свод хо­ро­вых про­из­ве­де­ний на все круп­ные цер­ков­ные празд­ни­ки. Про­явил глу­бо­кое зна­ние ста­рин­но­го (IV-V веков) и со­вре­мен­но­го ему греческого пе­ния, пев­че­ских тра­ди­ций рус­ских, бол­гар, сер­бов и бе­ло­ру­сов.

В 1680 году всту­пил в уп­рав­ле­ние Мор­гу­лов­ской пус­ты­нью Со­ло­вец­ко­го монаха и пе­ре­ехал на Со­ло­вец­кое под­во­рье в Мо­ск­ве (в 1682 году совместно с Ти­хо­ном Ма­карь­ев­ским со­ста­вил опи­са­ние од­ной из московских церк­вей). Ар­хи­ман­д­рит Спас­ско­го монастыря в Яро­слав­ле (1683-1684), Но­во­спас­ско­го монастыря в Мо­ск­ве (1685-1692). Сбли­зил­ся с пат­ри­ар­хом Ио­а­ки­мом, по его по­ру­че­нию со­ста­вил свод­ный чи­нов­ник (свод) пат­ри­ар­ших вы­хо­дов и служб за 1667-1679 годы, ко­ди­фи­ци­ро­вав­ший ряд важ­ных об­ря­дов (ме­ж­ду 1684 и 1686 годами), а так­же вёл след­ст­вие по де­лу смо­лен­ско­го митрополита Си­ме­о­на (1685; совместно с Ка­рио­ном Ис­то­ми­ным), до­прос диа­ко­на Иа­ко­ва и «уве­ща­ние» Силь­ве­ст­ра (Мед­ве­де­ва) (1689), рас­сле­до­ва­ние «ере­си» псков­ско­го митрополита Мар­кел­ла (1690) и другое. Ми­тро­по­лит То­боль­ский и Си­бир­ский (1692-1700).

Пы­тал­ся до­ка­зать про­ис­хо­ж­де­ние сво­его ро­да от римских кон­су­лов. Его труд «Ге­неа­ло­гия яв­лен­ной от Со­тво­ре­ния ми­ра фа­ми­лии... Кор­са­ков-Рим­ских» (начало 1680-х годов) явил­ся про­об­ра­зом жан­ра на­учной мо­но­гра­фии. В пре­ди­сло­вии, вслед за биб­лио­гра­фи­ей, об­ри­со­вал пред­мет и за­да­чи ге­неа­ло­гии, её вос­пи­тательное зна­че­ние, сфор­му­ли­ро­вал кри­те­рии дос­то­вер­но­сти ис­точ­ни­ков и их ис­тол­ко­ва­ния, ввёл но­вое для русского чи­та­те­ля тре­бо­ва­ние точ­ных ссы­лок на ис­поль­зуе­мые тек­сты. Хо­тя кон­цеп­ция Игнатия бы­ла фан­та­стич­ной, вы­ход «Ге­неа­ло­гии…» спо­соб­ст­во­вал за­кре­п­ле­нию за вет­вью ро­да, ко­то­рую пред­став­лял Игнатий, фа­ми­лии Рим­ские-Кор­са­ко­вы.

Сто­рон­ник «гре­ко­фи­лии», под­дер­жи­вал по­ли­ти­ку, на­прав­лен­ную на ук­ре­п­ле­ние и рас­ши­ре­ние южных гра­ниц. До­ка­зы­вал не­об­хо­ди­мость ос­во­бо­ж­де­ния бал­кан­ских на­ро­дов от турецкого ига, вы­хо­да Рос­сии к Сре­ди­зем­но­му морю и от­вое­ва­ния Кон­стан­ти­но­по­ля у Ос­ман­ской императора.

Вы­сту­пал про­тив по­ли­ти­ки князя. В.В. Го­ли­цы­на по при­вле­че­нию в Рос­сию за­пад­но­ев­ро­пей­цев - лю­те­ран и ка­то­ли­ков [«Во­зоб­ли­че­ние на лю­те­ран­ский (Не­свиж­ский) ка­те­хи­зис», 1684; «Сло­во на ла­тин и лю­те­ров», ме­ж­ду 1684 и 1686 годами]. Один из не­мно­гих об­ра­зо­ван­ных пред­ста­ви­те­лей ду­хо­вен­ст­ва, под­дер­жи­вав­ших официальный курс пат­ри­ар­ха Ио­а­ки­ма на изу­че­ние пре­иму­ще­ст­вен­но греческого, а не латинского язы­ка. Обоб­щал ле­то­пис­ные из­вес­тия о борь­бе Ру­си и других стран про­тив мон­го­ло-та­тар и ту­рок: со­став­лен­ный в Мо­ск­ве «Свод Иг­на­тия Рим­ско­го-Корсакова» про­дол­жал по­пол­нять­ся под руководством И. пис­ца­ми Со­фий­ско­го до­ма в То­боль­ске по­год­но (с 1683 года по 1698 год) и за­вер­шил­ся об­шир­ным рас­ска­зом о взя­тии Азо­ва Пет­ром I и ря­дом бо­лее позд­них ста­тей, близ­ких к «юж­ным» сю­же­там.

Под­дер­жи­вал на­хо­див­шую­ся у вла­сти ца­рев­ну Со­фью Алек­се­ев­ну. В специальном па­не­ги­ри­ке («Сви­де­тель­ст­во ко об­ра­зу свя­тыя не­из­ре­чен­ныя Со­фии Пре­муд­ро­сти сло­ва Бо­жия о Рос­сий­ском бла­го­сло­вен­ном цар­ст­вии», 1689 год) рас­смат­ри­вал Со­фью Алек­се­ев­ну как зем­ной ана­лог Со­фии-Пре­муд­ро­сти сло­ва Бо­жия, при этом обо­их ца­рей - Ива­на V Алек­сее­ви­ча и Пет­ра I - обо­зна­чил лишь в чис­ле «пред­стоя­щих» ца­рев­не. Вы­сту­пал не толь­ко с цер­ков­но-ре­ли­ги­оз­ны­ми, но и по­ли­тическими и да­же эко­но­мическими те­ма­ми, про­па­ган­ди­ро­вал, в ча­ст­но­сти, идеи тор­го­во­го мер­кан­ти­лиз­ма.

Ак­тив­ный про­тив­ник ста­ро­об­ряд­че­ст­ва. В 1687 году совместно с Ка­рио­ном Ис­то­ми­ным со­ста­вил об­ли­чав­шее ста­ро­об­ряд­цев «Из­вес­тие о уве­ща­нии рас­коль­ни­ков в уез­дах Ко­ст­ром­ском и Ки­не­шем­ском». Ав­тор «Жи­тия и за­ве­ща­ния пат­ри­ар­ха Ио­а­ки­ма» (1690 год), а так­же трёх «По­сла­ний на ар­ме­нов и по­лу­ар­ме­нов» (1690-е годы), в ко­то­рых до­ка­зы­вал про­ис­хо­ж­де­ние «за­блу­ж­де­ний» рас­коль­ни­ков (в ча­ст­но­сти, двое­пер­стия) от ар­мян, яко­бы по­явив­ших­ся в Рос­сии при Ива­не IV Ва­силь­е­ви­че Гроз­ном.

И. спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию про­винциального ле­то­пи­са­ния в То­боль­ске в конце XVII века, уча­ст­во­вал в ре­дак­ти­ро­ва­нии Си­бир­ско­го ле­то­пис­но­го сво­да. Один из со­ста­ви­те­лей Жи­тия Си­ме­о­на Вер­хо­тур­ско­го (с тро­па­рём на об­ре­те­ние мо­щей и опи­са­ни­ем чу­дес от них, 1695). Ав­тор не­сколь­ких гра­мот, в том числе в Со­ло­вец­кий монастырь и да­же в Ки­тай. В его лич­ной биб­лио­те­ке в Си­би­ри на­счи­ты­ва­лось свыше 70 книг, хра­ни­лись так­же гео­гра­фические кар­ты.

От­но­ше­ния Игнатия с московскими вла­стя­ми к концу 1690-х годов бы­ли весь­ма на­пря­жён­ны­ми. Он был раз­о­ча­ро­ван от­ка­зом от на­сту­п­ле­ния на юг во внеш­ней по­ли­ти­ке и пре­пят­ст­вия­ми, чи­ни­мы­ми ему в хри­стиа­ни­за­ции Си­би­ри. В начале 1701 года Игнатий вы­ехал в Мо­ск­ву, где его об­ви­ни­ли в буй­ст­ве и схва­ти­ли в Крем­ле как не­вме­няе­мо­го. Умер (по не­ко­то­рым све­де­ни­ям, умо­рён го­ло­дом) в за­клю­че­нии в Си­мо­но­вом мо­на­сты­ре .

Сочинения:

По­сла­ния бла­жен­но­го Иг­на­тия ми­тро­по­ли­та си­бир­ско­го и то­боль­ско­го. Ка­зань, 1855;

Жи­тие и за­ве­ща­ние свя­тей­ше­го пат­ри­ар­ха Мо­с­ков­ско­го Ио­а­ки­ма // Об­ще­ст­во лю­би­те­лей древ­ней пись­мен­но­сти. 1879. Т. 47;

По­ле­ми­че­ские со­чи­не­ния XVII в. про­тив лю­те­ран // Чте­ния в Об­ще­ст­ве ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских. 1884. Кн. 3;

Дво­рец­кая Н.А. По­сла­ние ми­тро­по­ли­та Иг­на­тия в Крас­но­ярск 1697 г. // Ар­хео­гра­фия и ис­точ­ни­ко­ве­де­ние Си­би­ри. Но­во­сиб., 1975;

Бо­гда­нов А.П. Па­мят­ни­ки об­ще­ст­вен­но-по­ли­ти­че­ской мыс­ли в Рос­сии кон­ца XVII в.: Ли­те­ра­тур­ные па­не­ги­ри­ки. М., 1983. Ч. 1-2; Ге­неа­ло­гия. М., 1994.